La respuesta de Yuranis León a quien la insultó por su manera de vestir

Yuranis León. Foto: Instagram @yuranisleonmrblack

Un ser humano se compone de múltiples aspectos y, a la vista de los críticos, haters, detractores y demás… todos y cada uno de estos factores son dignos de ser juzgados, algunos, por ejemplo, se ensañan contra la imagen de alguna persona, ya sea su físico o su vestuario. En el caso de Yuranis León, un usuario o usuaria la describió de una manera ofensiva por sus looks, específicamente le hizo llegar un comentario que dice: “¿Por qué te vistes como una pu#& barata?”.

Enseguida, la cartagenera dio cuenta con su respuesta que el vestuario en nada tiene que ver con lo que una mujer es o no es.

“No sé en qué libro de la vida dice que la vestimenta define lo que eres como mujer, porque de ser así he visto muchas con trajes finos, estudiadas, queriendo ser plato de segunda mesa y para terminar... 1) vivimos en un mundo libre de expresión, 2) respeto y admiración para quienes trabajan en eso porque, créanme, fácil no es, 3) Dios te bendiga”, redactó la también cantante en sus Historias de Instagram.

Historias de Instagram de Yuranis León. Foto: @yuranisleonmrblack

Como tema aparte, también hubo quien la definió como una mujer arrogante, pero para esta usuaria también hubo una respuesta y su respectiva bendición. “El ser humano está tan acostumbrado a que le digan lo que quiere que cuando se topa con alguien que le dice la realidad lo tildan de todo, y es normal ya que hoy en día prefieren vivir de la mentira que de la verdad. Dios te bendiga muñeca”.

Historias de Instagram de Yuranis León. Foto: @yuranisleonmrblack

Un poco de la carrera musical de Yuranis León:

En lo que va del 2021 Mr Black ha publicado pegajosas canciones inspiradas en su vida. Por ejemplo, a principios de abril lanzó ‘Mi aniversario’ con Yuranis León como protagonista del videoclip. La cartagenera también ha pisado el terreno artístico de lo musical y, en conjunto con su pareja, ha colaborado en temas como ‘Wiqui Wiqui’, lanzada en 2018. Además, tiene temas en solitario como la famosa ‘Sailor Moon Remix’.

Su último lanzamiento musical hasta el momento es ‘Ya lo tengo’, cuyo video musical se publicó en febrero pasado; León grabó el tema en colaboración con La Perversa, una dominicana.

Si se habla del aspecto familiar, Yuranis León vivió por primera vez la experiencia de ser madre con el nacimiento de Yirlhe León, concebida durante una ya terminada relación. Posteriormente, repitió su rol como mamá cuando nació Korhaliz Sayonara, de quien Mr Black (pareja actual de León) es el padre.

La vez que a Aída Victoria Merlano también la insultaron en redes sociales:

“Hablemos un rato, pregúntame”, fue lo redactado por Aída Victoria en mayo pasado en sus Historias de Instagram y, probablemente una fila de interrogantes se le acumularon inmediatamente, sin embargo, uno de ellos estaba enfocado particularmente en insultarla: “¿por qué eres tan perr#?”, fueron las palabras del usuario en cuestión.

Ante dicho panorama, la influencer barranquillera supo poner los puntos sobre las íes, como se dice coloquialmente.

“Me encanta sentirme dueña de mí misma, me encanta no avergonzarme de lo que siento, me permito sentir, me encanta poder gritar a los cuatro vientos quien yo soy sin sentir pena alguien y, sobre todo, me encanta que pendejos como tú no sean quienes pongan las reglas de mi vida”.

