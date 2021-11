Wilmar Roldán, el polémico árbitro colombiano, pitará el duelo entre Junior y Deportivo Cali

El primer partido internacional dirigido por el colegiado antioqueño se dio en el 2008 recién recibió la insignia de la FIFA. Foto: Colprensa

Este miércoles y jueves se jugará la segunda fecha de la fase de cuadrangulares de la Liga BetPlay. Mañana se enfrentarán Deportivo Pereira Vs. Atlético Nacional, a las 6:00 p.m., y Junior Vs. Deportivo Cali, a las 8:05 p.m.; y el jueves se encontrarán Tolima Vs. América de Cali, a las 6:00 p.m., y Millonarios Vs. Alianza Petrolera, a las 8:05 p.m..

Para estos cuatro partidos la Dimayor anunció este martes el cuerpo arbitral que acompañará respectivamente a los duelos mencionados. Una vez más estará Wilmar Roldán quien ha sido caracterizado por protagonizar varias polémicas, pero asimismo acaba de ser nominado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) al mejor árbitro del 2021.

Sobre esto último, este reconocimiento se entrega desde 1987 y desde entonces lo han ganado jueces como Pierluigi Collina, Markus Merk, Horacio Elizondo, Howard Webb, Néstor Pitana, entre otros. Junto a él aparecen 22 nombres de candidatos que, para la IFFHS, son los mejores en su profesión. Roldán es uno de los cinco sudamericanos junto a: Jesús Valenzuela (Venezuela), Roberto Tobar (Chile), Esteban Osojisch (Uruguay) y Fenando Rapallini (Argentina).

Según declaraciones recogidas por Caracol Radio, el analista arbitral José Borda opinó que: “A Wilmar Roldán lo que le está valorando la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol para postularlo como Mejor Árbitro del Mundo en el 2021, es el récord de partidos que ha dirigido en la Copa libertadores (95) el cual fue ampliado en este año”.

La última polémica del árbitro antioqueño fue en el duelo entre Paraguay y Chile en la pasada Copa América. Según varios expertos en este deporte, Roldán no cobró dos acciones, una para cada equipo. En el primero no recurrió a la asistencia del video y en la segunda acción fue por un penal finalmente cobrado a Arturo Vidal en el que el árbitro “por un largo tiempo dudó en ir a revisar la jugada para verificar que el hecho efectivamente había sido falta”.

Además, en cuatro jornadas disputadas en el torneo continental de selecciones, Roldán dirigió dos partidos de Chile, lo que a juicio de la Federación de Fútbol de Chile “rompe abiertamente la imparcialidad y el Fair Play (juego limpio) que debe existir en el fútbol”. Frente a esto, esta federación solicitó suspender al juez colombiano.

La FFCH, en un comunicado de prensa, argumentó como precedente la suspensión de la Conmebol a dos árbitros colombianos “por el error grave y manifiesto consistente en la anulación de un gol durante el partido de las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 entre Uruguay y Paraguay (0-0) el pasado 3 de junio”.

Este será el cuerpo arbitral para la segunda fecha de la fase de cuadrangulares de la Liga BetPlay:

DEPORTIVO PEREIRA VS. ATLÉTICO NACIONAL

Árbitro central: JOHN OSPINA – QUINDÍO

Asistente #1: LUIS NAVARRO – VALLE

Asistente #2: DIEGO FLECHAS – BOYACÁ

Cuarto Árbitro: JOHN AGUILAR – RISARALDA

VAR: JOHN PERDOMO – HUILA

AVAR: LISANDRO CASTILLO – BOGOTÁ

Observador VAR: SEBASTIÁN RESTREPO – FEDERACIÓN

JUNIOR FC VS. DEPORTIVO CALI

Árbitro central: WÍLMAR ROLDÁN – ANTIOQUIA

Asistente #1: ALEXÁNDER GUZMÁN – NORTE

Asistente #2: GEOVANNY PADILLA – BOGOTÁ

Cuarto Árbitro: ROBERTO PADILLA – ATLÁNTICO

VAR: HÉIDER CASTRO – BOGOTÁ

AVAR: JORGE GUZMÁN – NORTE

Observador VAR: ABRAHAM GONZÁLEZ – FEDERACIÓN

DEPORTES TOLIMA VS. AMÉRICA DE CALI

Árbitro central: ANDRÉS ROJAS – BOGOTÁ

Asistente #1: WÍLMAR NAVARRO – SANTANDER

Asistente #2: DIONISIO RUIZ – CÓRDOBA

Cuarto Árbitro: JUAN ROLDÁN – TOLIMA

VAR: NICOLÁS RODRÍGUEZ – BOGOTÁ

AVAR: SEBASTIÁN VELA – BOGOTÁ

Observador VAR: ALBERTO SANDÓN – FEDERACIÓN

MILLONARIOS FC VS. ALIANZA PETROLERA

Árbitro central: NICOLÁS GALLO – CALDAS

Asistente #1: ELKIN ECHAVARRÍA – ANTIOQUIA

Asistente #2: JORGE SANNA – NORTE SANTANDER

Cuarto Árbitro: JUAN VACA – BOGOTÁ

VAR: FERNANDO ACUÑA – CASANARE

AVAR: LEONARD MOSQUERA – ANTIOQUIA

Observador VAR: ADRIÁN VÉLEZ – FEDERACIÓN

SEGUIR LEYENDO: