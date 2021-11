Teófilo Gutiérrez, contundente: “No me muero por hacerle un gol a Junior, pero sí quiero ganar”

Será la primera vez que Teófilo Gutiérrez juegue en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla) vistiendo la camiseta de un club que no sea el Junior. Foto: Deportivo Cali

El duelo entre Deportivo Cali y Junior de Barranquilla será uno de los más atractivos en la segunda jornada de los cuadrangulares en la Liga BetPlay, no solo por la categoría en las nóminas de ambos equipos, sino por un futbolista en especial: Teófilo Gutiérrez.

El miércoles 1 de diciembre será la primera ocasión en que el jugador de La Chinita juegue en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez vistiendo la camiseta de un club distinto al de Junior, donde se ganó el corazón de la fanaticada, aunque su vinculación laboral no terminara en las mejores condiciones una vez culminada el torneo apertura de este 2021.

Acerca del partido en Barranquilla, clave tanto para el cuadro tiburón como para el azucarero en su objetivo de llegar a la final del colombiano, Teo conversó con El Heraldo y dejó sus impresiones. Aunque se mostró agradecido con el Cali por acogerlo este semestre, no ocultó su incomodidad por enfrentar al equipo de sus amores.

“Sí, sin duda [se sentirá incómodo], primera vez que voy a ir a Barranquilla con otra camiseta, con otro equipo, pero bueno, lo más importante es que la gente vaya y disfrute del espectáculo. Ojalá gane el mejor”, comentó.

El medio local también preguntó a Teo, determinante en dos de las estrellas del Junior, si de hacer un gol con el Deportivo Cali festejaría ante la hinchada en el Metropolitano. “No, no, por favor. Junior es el equipo de mis amores, de mi familia, de mis amigos, así que hay un respeto enorme y un amor grande hacia la institución. No me muero por hacerle un gol a Junior, pero sí quiero ganar y que juguemos bien para que la gente disfrute en el estadio”, respondió.

PALMIRA - COLOMBIA, 29-08-2021: Teófilo Gutiérrez del Cali disputa el balón con Fabian Sambueza de Junior durante partido entre Deportivo Cali y Atlético Junior por la fecha 7 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021 jugado en el estadio Deportivo Cali de la ciudad de Palmira. Foto: Gabriel Aponte / VizzorImage

Una de las preocupaciones de la Amenaza Verde de cara a la siguiente temporada es si el delantero de 36 años continuará, dado que el contrato inicial fue hasta el 31 de diciembre, pero él manifestó que en este momento no está pensando en ello, sino en afrontar los cuadrangulares, aun cuando la dirigencia del Cali habría estado buscándolo para negociar.

“Ahora mismo estoy metido en las finales, que es lo más importante para el equipo. Estamos buscando lo que queremos, que es el buen fútbol, ya después vendrá lo otro con más calma, en Navidad, si Dios lo permite. Lo más importante es terminar bien y lo más alto posible”.

En su primer partido en el Grupo A, en el Estadio Palmaseca, Deportivo Cali venció a un difícil Deportivo Pereira dos tantos a uno, pero buscará ratificar su buen momento de visitante. “Quedo muy complacido por el entendimiento táctico y la lectura para poder jugar en espacios correctos. La noche de Harold Preciado y Jhon Vásquez fue fundamental para desde la plenitud abrirle espacios a ‘Teo’ y Ángelo. Hemos ganado un partido fundamental y mucho más de local”, dijo el DT Rafael Dudamel al final del compromiso.

Junior, entretanto, sacó un valioso empate ante Atlético Nacional, en el papel el rival más difícil del grupo, en el Estadio Atanasio Girardot. Al respecto, el entrenador Arturo Reyes comentó: “Tenemos un partido importante el miércoles ante un rival que ganó como local. Cada punto que se sume será importante, sabemos que este cuadrangular es muy parejo. Este punto vale siempre y cuando de local se pueda ganar”.

