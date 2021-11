Viajeros que hayan llegado a Colombia desde África tendrán que aislarse, por riesgo de variante Omicrón

El presidente de Colombia, Iván Duque, en una fotografía de archivo. EFE/ José Jácome

La preocupación por la variante Omicrón del covid-19, considerada como “preocupante” por la Organización Mundial de la Salud ya llegó a Colombia, donde el Gobierno nacional decidió presentar medidas para mitigar el impacto de su posible llegada.

Entendiendo que la cepa fue detectada inicialmente en Sudáfrica, y a pesar de que también se le ha visto en otras latitudes de Asia y Europa, el presidente de la República Iván Duque anunció en la tarde de este sábado las condiciones que tendrán que aceptar todos aquellos que quieran llegar a Colombia desde África.

El mandatario partió por señalar que el caso ya fue revisado por el Ministerio de Salud, el Comité Epidemiológico y el Comité de Vacunas, llegando a la conclusión de que si bien hay que imponer medidas para garantizar la salud de los colombianos, lo cierto es que ya existen una serie de escudos que blindan al país.

Eso, entendiendo que Colombia no tiene vuelos directos hacia o provenientes del África, por lo que quienes quieran transitar entre ambos territorios tendrían que hacer escala en Estados Unidos, Europa o Brasil. Todos tres, dijo Duque, ya establecieron restricciones para los viajeros provenientes de ese continente, por lo que ya existe un elemento de protección inicial.

No obstante, el Gobierno nacional si tomará decisiones en este asunto. En palabras del jefe de Estado:

“Es de precisar que las personas que hayan estado en África en los últimos 15 días y que presenten algún tipo de síntomas deberán informarlo a las autoridades Colombianas y deberán también estar en aislamiento. Esa medida adicional también se ha contemplado y por eso a través del sistema PRASS de aislamiento selectivo estará con un elemento adicional de seguimiento para este tipo de personas”.

Cabe anotar que de acuerdo con lo dicho por la OMS esa variante del SARS-CoV-2, puede propagarse más rápidamente que otras formas de coronavirus, por lo que.

La variante Delta sigue siendo la dominante en todo el mundo y aún no está claro si ómicron podrá desplazarla, dijo el doctor Graham Snyder, director médico de prevención de infecciones y epidemiología hospitalaria del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh.

Pero la nueva variante presenta más de 30 mutaciones en la parte del virus a la que se dirigen las vacunas disponibles, además se sospecha que ha provocado un aumento de las nuevas infecciones en Sudáfrica.

Es probable que las mutaciones de ómicron hagan que ciertos tratamientos contra el covid-19 -incluidos algunos anticuerpos fabricados- sean ineficaces, dijo el doctor David Ho, profesor de microbiología e inmunología de la Universidad de Columbia.

Las píldoras antivirales experimentales -como Paxlovid de Pfizer Inc y molnupiravir de Merck & Co Inc- atacan partes del virus que no han cambiado en ómicron, y estos fármacos podrían ser aún más importantes si la inmunidad natural y la inducida por la vacuna se ven amenazadas.

Las medidas anunciadas por Duque se conocen el mismo día en el que el Ministerio de Salud recordara que el Decreto 1408 no excluye la presentación de documentos internacionales que certifiquen la vacunación contra el covid-19 en el exterior.

Germán Escobar, jefe de Gabinete del Ministerio, indicó que ante la solicitud de carné de vacunación desde el pasado 16 de noviembre en el país para espacios de ocio, el turista o en general los extranjeros residentes en el país, que recibieron sus vacunas contra el covid-19 fuera de Colombia, podrán presentar su carné adquirido en cualquier país.

“Queremos hacer claridad frente a este punto, dado que nos han llegado inquietudes de misiones diplomáticas acreditas en el país alrededor del Decreto 1408″, explicó Escobar.

Por ejemplo, planteó Escobar, “si usted fue una de las personas que viajó a Estados Unidos a recibir su vacuna y le solicitan el documento que acredite su vacunación para ingresar a un evento masivo, podrá presentar el que le otorgaron en ese país”.

