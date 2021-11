“El piso tiembla con todas las mujeres que nos estamos levantando”: Las Villa hablan de su próximo trabajo discográfico y del papel femenino en la música

Cortesía Warner Music Colombia

Con la mentalidad de dejar la oscuridad atrás, y con la idea de no dejar a sus fanáticos sin música por lo que resta del año, Las Villa se encaminan a presentar su EP ‘Flow Romántico’, una trilogía musical que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo 10 de diciembre. Laura y Lucía, hermanas que conforman ese dúo artístico, hablaron con Infobae y revelaron detalles del proceso que dejó a su paso la existencia de ‘Fantasía’, ‘Flow Romántico’ y ‘Poema’, los tres temas que componen este nuevo trabajo discográfico. Las Villa, como mujeres en la industria, tienen claro su papel, y no temen a mostrarlo.

“Iniciamos el proyecto de una manera muy diferente, basadas en esta onda oscura. Lo digo porque los temas que tratábamos eran de verdad de despecho, de desamor. Era un proyecto mucho más dramático. Habían canciones como ‘Caníbales’, como ‘Mírame’ que eran mucho más oscuras. En ese momento queríamos hablar de eso. Nos sentíamos muy conectadas con el trap para hablar de esos sentimientos”, relató Lucía que, luego de ello, aseguró que con el pasar de los días, y luego del fuerte golpe que le dio la pandemia de coronavirus a la humanidad, las cosas empezaron a cambiar.

“Estar tan encerradas, estar en esta situación de depresión, de ansiedad, de angustia, ver que la gente estaba en ese estado, gente muy cercana, nuestro seguidores, nuestra gente, dijimos como, ¿Porqué no salimos un poco hacia la luz? ¿Porqué no salimos a un sonido más vibrante y que llene a la gente de vida?”, agregó Lucía al recalcar el cambio de temática que trajo consigo el regreso, de a pocos, a lo que se considera como la normalidad. Quisieron reconectar con su versión más pop, y es algo que sobresale, no solo en sus letras, sino también en sus videoclips. La representación audiovisual de ‘Flow Romántico’ es ejemplo de ello.

“Está muy inspirado en el estilo Rococó. La canción dice ‘nítido - clásico, como yo’. Siento que esas fueron las palabras clave. Algo clásico que se sintiera de otra época. Es una esencia clásica, no queríamos que se viera disfrazado, sino que se viera como algo moderno pero con toda la esencia del Rococó. Un poco inspiradas en los moños, en los detalles exagerados, en los corsets, en los vestidos pomposos. Y ya luego nos metimos en la historia de crear una súper fiesta bajo el estilo Rococó”, recordó, por su parte, Laura, que también, a su turno, explicó que al rememorar aquella época se siente todo un poco más romántico que ahora.

El empeño que ponen Las Villa en sus producciones sonoras y visuales se condensa en la palabra excelencia, no por menos, Wisin, legendario cantante de reguetón recordado por su participación en el dueto Wisin y Yandel, colaboró con ellas en el tema ‘El Tracatra’. La mezcla clásica y moderna, como lo mencionan ellas mismas en ‘Flor Romántico’, ha hecho que ambas puedan moverse, cómodamente, en el género, sin alejarse de su estilo propio. “Para nosotras fue un shock. Él grabó su parte estando lejos, por pandemia. Él desde Puerto Rico, nosotras desde Miami. Es un personaje, un amor. Lo legendario se le nota a la hora de trabajar, de respetar el arte, de cómo se portó con nosotras”, detalló Laura.

“Nosotras venimos de una formación musical muy basta y muy grande. De escuchar la música de nuestros padres, de escuchar teatro musical, de estudiar en la universidad (...) luego entramos a esta industria urbana, actual, intentando hacer nuestra apuesta”, retomó Lucía.

Laura y Lucía son conscientes del poder que tienen como mujeres en la música, y tienen claro que para llegar a donde están en este momento, otras mujeres, antes de ellas, han tenido que construir el camino. Las Villa, al igual que la nueva generación de artistas mujeres que hoy encabezan las listas de reproducción musicales, son sinónimo de resistencia en un campo que, durante varios años, fue comandado por hombres.

“El piso tiembla con todas las mujeres que nos estamos levantando. Qué tiemble, porque las mujeres tenemos una fuerza única y especial. Gracias al esfuerzo de tantas, y de tantas legendarias como J Lo, como Shakira, Christina Aguilera, un montón de mujeres que se partieron el lomo para poder dar el espacio a otras chicas como nosotras, como Rosalía, como Nathy Peluso, como María Becerra. Creo que el espacio es ahora. En sí, no está equiparada esta industria, hay muchos más compositores hombres, productores y artistas, pero, de verdad, la balanza se está empezando a equiparar”, comentó Lucía.

Laura y Lucía Villa concuerdan en que la responsabilidad de ellas y de las mujeres en la música es grande. Luego de un largo de ser los artistas masculinos los que tenían oportunidades de hablar, ahora las mujeres tienen mayor exposición, y está en todas usar ese poder de la manera correcta. “Que tiemble el piso porque hay mujeres talentosas, poderosas, de miedo”, concluyeron las hermanas Laura y Lucía Villa, en su conversación con Infobae.





