Paciente operada en el mismo centro estético donde desapareció Yulixa Toloza reveló su experiencia: “Hasta me desmayé”

Otra de las mujeres que se realizó un procedimiento estético en el centro del barrio Venecia habló de su experiencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Yulyxa Toloza/X

Continúa la incertidumbre sobre el paradero de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció después de someterse a un procedimiento en un centro estético ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá. Después de lo sucedido, varias mujeres que también recibieron intervenciones en el mismo establecimiento comenzaron a denunciar diversas irregularidades y complicaciones de salud asociadas.

Una de las pacientes, cuya identidad se mantiene en reserva, relató a través de declaraciones recogidas por Noticias Caracol cómo sigue su estado de salud tras hacerse una operación en el lugar. La víctima aseguró que pagó un monto superior a los $6 millones por un paquete estético que incluía lipólisis láser y hospedaje durante 20 días, pues ella no vivía en Bogotá.

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Pese a haberle asegurado una liposucción con transferencia de grasa a los glúteos, este procedimiento fue suspendido por la supuesta contaminación del material extraído, según su testimonio.

La mujer relató que el contacto inicial se produjo por medio de Instagram, donde una cuenta del establecimiento redirigía a un número de WhatsApp. Tras recibir información sobre los servicios, viajó hasta la capital del país y formalizó su ingreso al centro estético el viernes 8 de mayo.

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La ciudadana denunció que fue intervenida con anestesia local - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El consentimiento firmado al llegar al lugar explicaba que se le extraería grasa utilizando una cánula y láser frío, bajo anestesia local y sedación. Aunque permanecía consciente, en algunos momentos perdió el conocimiento brevemente, mientras tres personas permanecían en sala durante la operación que se prolongó por aproximadamente 6 horas: “Yo estaba consciente y veía. Hubo un momento que sí me quedé dormida y ellos me llamaban, pero fue como cuestión de unos minutos, no sé, que yo me quedé dormida y yo escuchaba el anestesiólogo que me decía: «Despierta»”.

La paciente permaneció alojada en el mismo centro estético durante varios días después de la cirugía, hasta que agentes de la Policía y del Cuerpo de Bomberos ingresaron al establecimiento en busca de Yulixa Toloza, en ese momento la entrevistada abandonó el centro.

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A pesar de conservar su salud, denunció haber experimentado graves complicaciones, incluida una descompensación el día anterior a su salida debido a la falta de masajes y drenajes: “Estuve bien grave, que hasta me desmayé. Nunca piensa que puede pasar por eso. Y le doy gracias a Dios porque no fui yo. Yo sé que está muy mal y lamento mucho lo de la señora, pero, pero yo en este momento le doy gracias a Dios que yo salí bien de todo eso”.

Autoridades investigan presuntas irregularidades, manipulación de evidencia y posible negligencia médica en el centro estético donde desapareció Yulixa Consuelo Tolosa tras una lipólisis láser - crédito Yulixa Tolosa y @D_C_Bogota/X

Denuncian aumento de clínicas clandestinas en Colombia

El caso de Yulixa Toloza desató denuncias públicas sobre la práctica de intervenciones quirúrgicas ilegales en el país, especialmente en ciudades como Bogotá y Bucaramanga, donde un ciudadano identificado como Carlos Andrés Barajas denunció la existencia de clínicas operadas por personal no autorizado, como auxiliares de enfermería, en apartamentos adaptados sin condiciones higiénico-sanitarias, ni licencias, ni el uso de salas debidamente esterilizadas.

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Según Barajas, estas instalaciones funcionan sin autorización de las autoridades municipales y se publicitan en redes sociales, captando a personas vulnerables que buscan mejoras estéticas rápidas y de bajo costo.

Barajas señaló que desde comienzos de 2025 se denunció la existencia de este lugar en el que se adelantan intervenciones como blefaroplastias, otoplastias, rinomodelaciones y otros procedimientos sin respaldo médico.

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Las denuncias por irregularidades en clínicas estéticas aumentan tras el caso de Yulixa Toloza - crédito Carlos Andrés Barajas / X

De acuerdo con el denunciante, estas prácticas ilegales ponen en permanente riesgo la vida y la salud de los pacientes. Barajas advirtió en su testimonio: “Lo que anuncian en el barrio San Francisco de Bucaramanga como un centro de estética, no es más que una carnicería donde echan cuchillo como si fuera la fama de don Segundo Herreño en Bolívar”.

Actualmente, una de las pacientes intervenidas en la mencionada clínica clandestina se encuentra en observación clínica por severas lesiones faciales. Activistas y afectados han instado a otras víctimas a denunciar y frenar las prácticas de estos establecimientos.

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