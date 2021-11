Masters en Parranda: la iniciativa de Carlos Vives para recuperar el sonido del Tropipop en Colombia

Carlos Vives y Sin ánimo de lucro

El pasado 25 de noviembre, en el Cumbia House de Gaira, Carlos Vives presentó ‘Masters en Parranda’, una compilación remasterizada de algunas de las canciones más sonadas en el país durante la primera década de los 2000. ‘Conquista’, de Jerau; ‘El parrandero’, de Sin ánimo de lucro; ‘Te doy mi vida’, de Lucas Arnau; ‘El problemón’, de Bonka y ‘Dime’, de Gusi, hacen parte, entonces, del primer álbum ‘Colombian Pop Colecction’, gracias a lo emblemáticas y relevantes que fueron para toda una generación.

“¿De qué me sirve, ay, que me quiera, esa persona que no quiero que me quiera? Si la que quiero, ay, que me quiera, no me quiere como quiero que me quiera”, cantaban los invitados del evento a todo pulmón. Aquellas piezas musicales que hicieron parte de la niñez y adolescencia de los seguidores del tropipop, ahora, tienen nuevos sonidos e incluso nuevas voces. ‘El problemón’, justamente, sigue siendo interpretada por Alejandro González, sin embargo, ahora cuenta con los estilos propios de Carlos Vives, Yera, y Lalo Ebrat.

Por su parte ‘El parrandero’, originalmente cantada por la agrupación bogotana ‘Sin ánimo de lucro’, ahora tiene la participación de, además de Vives, Jbot & Tuti, dos jóvenes talentos de la música. ‘El parrandero’, además de ser remasterizada, fue la conclusión de la reunión de tres generaciones musicales.

“Es una maravilla sentarnos a regrabar una canción que nos definió a nosotros como artistas, pero, además, el reto tan berraco que es, después de 15 años, pensar (...) ¿Cómo podemos inventarnos una canción que mantenga esa esencia y esa manera de llegarle a la gente? (...) Lo más bonito que tiene el parrandero es que cualquier persona se puede relacionar con ella. Para lograr esta nueva versión fue fundamental la inclusión de Jbot y Tuti, para darle esa frescura, esos nuevos términos. Obviamente tener a Carlos como representante fue maravilloso (...) cuando nosotros soñábamos con hacer música, lo hicimos porque Carlos puso ese primer granito de arena”, comentó Juan Felipe Samper, vocalista de la banda, en una conversación con Infobae.

Camilo Rivera, acordeonero de la agrupación, por ejemplo, manifestó que su admiración por Carlos Vives es tan grande que, durante las grabaciones, llegó estar muy al pendiente de lo que hacía el artista detrás de ‘La tierra del olvido’, tanto así, que recuperó los papeles en los que Carlos Vives escribía sus anotaciones. El músico escribía y luego rompía las hojas para ponerlas en la basura, Camilo, tomó esos papeles, los reconstruyó en su casa y los guardó con mucho cariño.

“La primera vez que oímos a Carlos Cantar el verso ‘es que yo no entiendo lo que pasa...’ (...) le quedó como cuando le ponen el zapatico a la Cenicienta. No puede ser más perfecto”, dijo Rivera antes de contar la curiosa experiencia de los escritos de Vives. “Todo el fin de semana armé rompecabezas, es lo más bonito que me ha pasado, tener el puño y letra de Carlos Vives. Él no sabe, voy a contarle algún día”, recordó el ‘acordeonea’, como le dicen popularmente por sus habilidades al tocar ese instrumento.

Tuti, que también habló con Infobae, aseguró que la forma de rehacer la canción para hacerla sonar moderna fue quitándole las palabras que ‘sonaran a tío’. “Eso fue lo que hicimos, ponerle un poco más del vocabulario de nuestra época”, dijo el joven músico que, en efecto, agregó expresiones como TBT (Throwback Thursday), muy común en redes sociales.

Lucas Arnau, que también se une al álbum ‘Colombian Pop Colecction’ con su tema ‘Te doy mi vida’, le contó a Infobae una historia que, según relató, hasta el momento, no le había contado a nadie. Su participación con Carlos Vives fue consecuencia de azares del destino que el mismo Arnau había manifestado. Según detalló, hace un año, tuvo en mente querer colaborar con Vives, sin embargo, era un sueño que veía muy lejano. Sin pensarlo, y sin esperarlo, fue él quien recibió la llamada del mismo Carlos.

“Yo le decía a mi manager, ‘ve, qué bueno sería hacer ‘Te doy mi vida’ con Carlos Vives’. Mirá, no lo podemos creer, llevábamos seis meses diciéndolo (...) ‘juemadre, como lo hacemos’, ‘llamemos a Carlos’, ‘no, pero ¿Cómo le decimos? (...) es tanto el poder de la mente: mira, llegamos aquí, a este punto, agradecidos, es un acto demasiado generoso por parte de Carlos. Él es un artista que ya está por encima del bien y del mal, es un artista que no tiene la necesidad de hacer estas cosas, y ese gesto de mirar hacia atrás, y de ver a esos artistas que venimos ahí, que él sabe lo difícil que es esta carrera, y darnos la mano, con esa generosidad, eso no lo hace nadie”, resaltó Arnau.

La nueva versión de ‘Te doy mi vida’ cuenta con las voces de la cantante argentina Emilia, el puertorriqueño Alex Rose y el paisa Cheo Gallego. “El ritmo de la canción es el mismo, pero con nuevos sonidos. Es un poco más urbana, refresca demasiado. Ellos pueden aprender de la experiencia que tenemos, y ellos nos muestran cosas muy diferentes. Ellos hacen música por Tik Tok, por ejemplo. Su plataforma es completamente diferente a la que nosotros usábamos. Nosotros crecimos con los medios convencionales, hoy en día una persona puede ser famosa sola. Me encanta mezclarme con estos ‘pelaos’ nuevos, tienen un talento muy especial. Los viejos nos tenemos que volver más jóvenes y los jóvenes van pa’ viejos”, explicó para Infobae.

Carlos Vives, encargado de presentar las nuevas versiones de esas cinco recordadas canciones, manifestó, ante la prensa, que el tropipop dio pie a nuevas manifestaciones musicales y, con el reinicio de esta era, el mensaje para las nuevas generaciones musicales, es atreverse a ‘crear’. “Queremos que las nuevas generaciones sientan que pueden hacer su música en el género que quieran, con su identidad (...) No son canciones viejas, son canciones nuevas, con sonidos muy fuertes, con todo lo que no teníamos en esa época cuando se grabaron por primera vez”, concluyó.





