Gastos del Gobierno Petro tienen a Colombia en “caos” y en un “estado deplorable” y advierten malas noticias para después de elecciones

Entidades como el FMI esperan que el PIB de Colombia crezca 2,6% en 2026 - crédito Leonardo Muñoz/Archivo/EFE

El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia creció un 2,2% en el primer trimestre de 2026, impulsado principalmente por el gasto público y la expansión de servicios, mientras que la inversión, la construcción, la agricultura y la minería registraron descensos, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), resultado menor que el 2,5% del mismo periodo de 2025. El principal motor de este avance fue el gasto del gobierno, mientras que la inversión y varios sectores productivos clave, como construcción, agricultura y minería, mostraron deterioro.

De acuerdo con la entidad, se destaca que las actividades de administración pública y defensa, salud y educación aumentaron en conjunto un 5,7%. Por su parte, las actividades artísticas y recreativas subieron un 3,2%, y el comercio, transporte y alojamiento crecieron un 2,9%.

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Por su parte, el sector agropecuario, tradicional soporte de la economía, retrocedió un 1,4% tras haber crecido un 5,8% en igual periodo del año anterior. La construcción profundizó su ciclo recesivo con una caída del 5,4%, y minería y canteras bajaron un 0,1%. En el sector industrial, el Dane reportó un crecimiento del 2,9%, aunque la Encuesta Manufacturera sitúa este avance en solo un 1,6%. La industria se mantiene apenas por encima de los niveles de 2022.

El gasto público jalonó el crecimiento del PIB de Colombia en el primer trimestre de 2026 - crédito Dane

Desde la perspectiva del gasto, el consumo total subió un 3,4%. El mayor impulso lo aportó el gasto del Gobierno, que creció un 7,8% en el trimestre. En contraste, la inversión disminuyó un 3%, cifra que la mantiene 10,7% por debajo de los niveles previos a la pandemia.

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Preocupaciones sobre el déficit fiscal y la sostenibilidad económica

Debido a los resultados, dirigentes y expertos advirtieron que la combinación pone en entredicho la sostenibilidad de la recuperación y el equilibrio de las finanzas públicas. Y es que la dependencia creciente del gasto público como motor de la expansión genera inquietud entre los principales gremios.

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, advirtió que “al analizar el crecimiento económico tanto desde la perspectiva sectorial como desde el gasto, preocupa la contribución del gasto público en el desempeño económico reciente, precisamente, en un momento donde el principal problema económico es la sostenibilidad de las finanzas”.

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Mostró temor el dirigente al manifestar que el crecimiento lo esté liderando el gasto público en un momento cuando el déficit fiscal está alrededor del 7%, la caja está en mínimos históricos, el rezago presupuestal es significativo y el Ministerio de Hacienda está colocando TES a tasas del 14% para lograr cumplir con este gasto desbordado.

La Andi dice que Colombia pierde posicionamiento en la región con el crecimiento del 2,2% del PIB - crédito @Andi_Colombia/X

Mac Master resaltó que el crecimiento del país se mantiene por debajo de la tendencia histórica, ya que prácticamente el país se estancó en el 2% cuando hace unos pocos años estaba en 4% y la meta era niveles del 6% o 7%. Según él, tampoco se generan las condiciones para el crecimiento futuro. Además, lamentó que la inversión se rezagó y hoy apenas alcanza el 17% del PIB.

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Asimismo, el CEO de Lumen Economic Intelligence, Luis Fernando Mejía, exdirector ejecutivo de Fedesarrollo, criticó que el gasto público explica el 63% del crecimiento del PIB en los últimos tres trimestres. Explicó que el dinamismo no traslada una recuperación general del sector privado y remarcó que “la inversión continúa 10,7% por debajo de niveles prepandemia. Con un déficit fiscal proyectado por encima del 6% del PIB, esta tendencia es insostenible”.

Mejía enfatizó la necesidad de “una consolidación fiscal ordenada: debe reducir la dependencia del gasto público, abrir espacio a la inversión privada y recomponer las fuentes de la actividad económica.”

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A su vez, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, también apuntó al gasto público, teniendo en cuenta que la inversión, el verdadero motor de una economía sostenible, tuvo una reducción del 3% en el periodo analizado.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, dijo que el nuevo gobierno tendrá que hacerle frente con coraje y decisión al caos en que, en forma inducida, se ha sometido a las finanzas públicas - crédito @JaimeA_Cabal/X

Cabal añadió que el próximo gobierno deberá enfrentar “el caos en que, en forma inducida, se ha sometido a las finanzas públicas, dejándolas en un estado deplorable”. También advirtió que la incertidumbre mantiene paralizados los proyectos de inversión.

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El papel del sector privado y perspectivas para el crecimiento

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, indicó que “el 2,2% del PIB muestra resiliencia, pero también hay que mostrar preocupaciones importantes, como que revela que los motores claves como construcción, agro, minería, siguen apagados.”

Para la líder gremial, la meta del país debe estar en “crecer mejor y con todos sus motores encendidos, con más inversión privada, estabilidad jurídica, reglas predecibles, confianza para producir, contratar e innovar.” Según ella, “crecer más importa. Crecer mejor es lo que cambia vidas.”

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En la misma línea, Mac Master remarcó que “el próximo gobierno debería contar con una clara propuesta de crecimiento, con metas ambiciosas y que le de tranquilidad y confianza a los mercados, a los inversionistas, a los empresarios y a la sociedad en general.” Insistió en que los empresarios “tienen un papel protagónico manteniendo la confianza en el país, buscando oportunidades e invirtiendo.”

Ante esto, la incertidumbre destacada por los gremios influye en la posición de Colombia en la región y desincentiva proyectos de mediano y largo plazo.

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María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, indió que el crecimiento del 2,2% del PIB muestra resiliencia, aunque también revela que motores clave como construcción, agro y minería siguen apagados - crédito @McLacouture/X

Inflación y tasas de interés en el escenario actual

Desde el ámbito monetario, la economista principal de DAVIBank, Jackeline Piraján, señaló que “los datos de actividad de hoy muestran que si bien Colombia está en un proceso tal vez de moderación de su actividad económica, el sector público sigue siendo un gran contribuyente a que Colombia siga expandiéndose a tasas por encima del 2%.”

Destacó que el consumo de los hogares mantiene cierta solidez pese a señales de moderación.

Piraján advirtió sobre la inflación: “Recordemos que estamos en un escenario en el que la inflación cambió su dirección de tendencia y más bien nos estaríamos aproximando a ver que la inflación pueda cerrar por encima del 6% este año en conjunto con una actividad económica que podría todavía estar dando señales de que los hogares consumen por encima de la capacidad que tiene la economía.”

Considera que este escenario llevaría al Banco de la República a seguir aumentando las tasas de interés (11,25%) luego del periodo electoral.

Añadió que el Emisor seguirá subiendo las tasas de interés después de esta interrupción del mes de abril y probablemente va a llegar a tasas de interés cercanas al 12%”. Piraján valoró que tasas elevadas pueden incentivar el ahorro a largo plazo y favorecer la estabilidad del consumo. Por último, estimó que el crecimiento económico de 2026 podría situarse entre el 2% y el 5%, y que la inflación actual ronda el 5,7%.