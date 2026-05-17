Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Prosperidad Social amplió el plazo para reclamar las tranferencias del segundo ciclo de pagos

El segundo ciclo de transferencias de Renta Ciudadana representa una inversión de 322.013 millones de pesos y beneficia a más de 774.000 hogares vulnerables en todo el país - crédito VisualesIA/Prosperidad Social

El Departamento de Prosperidad Social anunció la ampliación del plazo para la entrega de recursos correspondientes al segundo ciclo de transferencias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA. La medida busca asegurar la cobertura nacional y garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a los hogares que más lo necesitan

Según explicó el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, el segundo ciclo de transferencias, que inició en abril, contempla una inversión total de 322.013 millones de pesos y beneficiará a 774.837 hogares en todo el país.

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Hasta el domingo 17 de mayo, Prosperidad Social reportó un avance del 70% en la meta de pagos, lo que motivó la extensión del plazo para permitir que todos los beneficiarios puedan recibir los recursos a tiempo. Así las cosas, la fecha límite para reclamar los incentivos se amplió hasta el 20 de mayo.

La entrega de los recursos se realiza bajo la modalidad de giro en puntos autorizados a nivel nacional, operados por la unión temporal SuRed y SuperGiros. La dependencia hizo un llamado a los beneficiarios para que acudan cuanto antes a los lugares dispuestos y reiteró que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren de intermediarios.

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Prosperidad Social enfatiza el reconocimiento de hogares étnicos a través de la ruta 2 del focalizador indígena para garantizar un enfoque diferencial y respetar sus dinámicas culturales - crédito Prosperidad Social

Enfoque en hogares vulnerables y comunidades étnicas

Este ciclo de transferencias tiene especial énfasis en el reconocimiento de hogares étnicos, a través de la denominada ruta 2 del focalizador indígena. El mecanismo asegura el ingreso, actualización y validación de beneficiarios mediante listados avalados por autoridades tradicionales, garantizando un enfoque diferencial que respeta las dinámicas socioculturales de los pueblos indígenas.

Los beneficiarios de Renta Ciudadana reciben hasta $500.000 pesos colombianos por ciclo de pago, dependiendo de la conformación familiar y su clasificación en el Sisbén IV. El monto puede variar según los criterios establecidos por Prosperidad Social y la presencia de miembros priorizados, como menores de seis años o personas con discapacidad. Los pagos son acumulativos y se entregan generalmente cada 45 días, siempre que los hogares cumplan con los compromisos y condiciones del programa.

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“A través de este segundo ciclo, seguimos asegurando que las familias vulnerables fortalezcan su bienestar y transformen sus condiciones de vida”, comentó Mauricio Rodríguez Amaya.

Nuevos hogares beneficiarios y actualización de focalización

Como parte de la actualización del modelo de focalización para 2026, se han integrado nuevos hogares que no habían sido beneficiarios en ciclos anteriores. El proceso es resultado de la aplicación de criterios técnicos basados en información del Sisbén IV y rigurosos procesos de validación institucional, con el objetivo de llegar a quienes cumplen con las condiciones de pobreza y vulnerabilidad definidas por el programa.

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El proceso de actualización del modelo de focalización permite que nuevos hogares ingresen como beneficiarios, tomando en cuenta criterios técnicos y datos del Sisbén IV - crédito Prosperidad Social

La cobertura está garantizada en todo el territorio nacional, incluyendo zonas rurales, urbanas, comunidades indígenas y afrodescendientes. El proceso de selección y actualización de beneficiarios se lleva a cabo a través de cruces de bases de datos oficiales y la verificación de la información administrativa de cada hogar.

Condiciones de la transferencia

Entre las líneas principales del programa se destaca la Valoración del Cuidado, que entrega montos de hasta una suma definida cada 45 días, dirigida a hogares en pobreza extrema, priorizando madres cabeza de hogar, niños y niñas en primera infancia y personas con discapacidad.La línea Colombia sin Hambre estructura sus montos sumando el costo mensual individual de cada integrante del hogar.

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Para verificar si se es beneficiario, así como el estado del pago y el monto asignado, los ciudadanos deben consultar la plataforma oficial de Prosperidad Social en prosperidadsocial.gov.co o a través del canal de WhatsApp habilitado por la entidad.

Condiciones de permanencia y salida del programa

Para continuar recibiendo los beneficios de Renta Ciudadana, los hogares deben cumplir una serie de condiciones de permanencia, entre las que figuran:

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Los beneficiarios reciben montos variables de transferencias según la composición del hogar, líneas de intervención y corresponsabilidades en salud y educación, priorizando población vulnerable - crédito Prosperidad Social

No estar sujetos a decisiones oficiales de autoridades competentes que impliquen cambios en la custodia o medidas de protección para niños, niñas y adolescentes.

No tener adolescentes o jóvenes vinculados al programa Jóvenes en Paz.

Mantener inscripción vigente en el Sisbén IV o en listados de población indígena construidos por Prosperidad Social.

Coherencia entre los registros administrativos y las fuentes de información de entidades como el Ministerio de Educación, Salud, Interior, Justicia, Icbf, DNP, Uariv, Ungrd, Rnec, autoridades indígenas y otras fuentes oficiales.

Vigencia del documento de identidad de las personas titulares o beneficiarias.

Condiciones sociales y económicas acordes con los criterios del programa, verificadas por las entidades responsables.

Supervivencia de la persona titular o de los beneficiarios atendidos por cada línea de intervención.

Suscripción del Acta de Compromiso y Corresponsabilidad.

La verificación de estas condiciones se realiza mediante mecanismos institucionales. En caso de detectarse el incumplimiento de algún criterio, Prosperidad Social ordenará la suspensión preventiva del hogar, durante la cual no habrá liquidación ni entrega de transferencias monetarias.