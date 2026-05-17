Ofrecen recompensa de $100 millones por información sobre asesinato de líderes de campaña de De la Espriella en Meta

Durante un consejo de seguridad en el Meta, Rafaela Cortés, denunció una carnetización forzosa por parte de grupos ilegales en el Meta - crédito @RafaelaCortesZ/X

La violencia política volvió a golpear al departamento del Meta. Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar y Fabián Cardona, integrantes de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en esa región.

El crimen ocurrió el 16 de mayo en el municipio de Cubarral y generó una inmediata reacción de las autoridades departamentales y nacionales, que adelantaron un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación de orden público en el departamento.

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Rogers Mauricio Devia, exalcalde de Cubarral entre 2020 y 2023, se desempeñaba como coordinador político de la campaña de De la Espriella en el Meta; también fue asesinado Fabián Cardona, exsecretario de Gobierno municipal y colaborador cercano del proyecto político. Según las primeras versiones, ambos se movilizaban en motocicleta luego de actividades relacionadas con la campaña presidencial cuando fueron interceptados por hombres armados.

“No habrá impunidad y no vamos a permitir que la criminalidad intimide al Meta ni a su gente”, expresó la gobernadora, Rafaela Cortés, tras el consejo de seguridad.

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Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en el Meta, fue asesinado en un ataque armado - crédito Jaime Beltrán/X

Fiscalía asumió investigación especial

La gobernadora del Meta confirmó que la recompensa inicialmente fijada en 50 millones de pesos fue elevada hasta los 100 millones con el objetivo de acelerar la captura de los responsables del doble homicidio.

Además, informó que la Fiscalía General de la Nación designó un equipo especializado para asumir la investigación del caso, en medio de la creciente preocupación por la seguridad electoral en distintas regiones del país.

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Las autoridades señalaron que el grupo especial tendrá la misión de recopilar pruebas, verificar cámaras de seguridad, analizar posibles amenazas previas y evitar la propagación de rumores o versiones falsas en redes sociales que puedan alterar el orden público.

El pronunciamiento oficial de la Gobernadora del meta sobre los $100 millones de recompensa - crédito @RafaelaCortesZ/X

Como parte de las medidas adoptadas, la Gobernación del Meta anunció también una inversión logística para fortalecer la presencia militar en zonas estratégicas del departamento. Entre las acciones contempladas está la entrega de nuevas motocicletas al Ejército Nacional para intensificar patrullajes y mejorar la capacidad de reacción frente a hechos violentos.

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El asesinato generó múltiples reacciones desde distintos sectores políticos. El procurador general, Gregorio Eljach, rechazó el crimen y pidió avanzar rápidamente en las investigaciones.

Por su parte, Abelardo de la Espriella aseguró sentirse “con el alma rota y el corazón lleno de rabia” tras conocer el asesinato de dos integrantes de su campaña política en el Meta. El candidato afirmó además que “este crimen no es obra de desconocidos”, insinuando la posible participación de estructuras armadas ilegales en la región.

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Abelardo De La Espriella afirmó tener el alma rota por el asesinato a dos líderes de su campaña - crédito Abelardo De La Espriella

Violencia electoral y presión de grupos armados

El general Erick Rodríguez, jefe de Operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Militares, alertó recientemente sobre la situación de orden público en el sur del Guaviare, donde grupos armados estarían intensificando enfrentamientos para controlar corredores estratégicos relacionados con economías ilegales como el narcotráfico y la extorsión.

Según el oficial, estas organizaciones criminales incluso estarían implementando sistemas de “carnetización forzosa” en zonas rurales para ejercer control sobre la población civil y restringir la movilidad de los habitantes.

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La preocupación de las autoridades aumentó luego de que en menos de 12 horas se registraran otros hechos violentos en el Meta, incluyendo un atentado contra Julián Cardona, excandidato local y simpatizante político, quien sobrevivió gracias al blindaje de su vehículo.

La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han insistido en la necesidad de reforzar los esquemas de protección para líderes políticos y sociales en las regiones más afectadas por la violencia.

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Incluso organismos independientes como Indepaz registraron el asesinato de Rogers Mauricio Devia como uno de los homicidios de líderes sociales ocurridos este año en Colombia.