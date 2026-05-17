Colombia

Ofrecen recompensa de $100 millones por información sobre asesinato de líderes de campaña de De la Espriella en Meta

La Gobernación del Meta y la Fiscalía conformaron un equipo especial para capturar a los responsables del asesinato de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona en Cubarral

Guardar
Google icon
Durante un consejo de seguridad en el Meta, Rafaela Cortés, denunció una carnetización forzosa por parte de grupos ilegales en el Meta - crédito @RafaelaCortesZ/X

La violencia política volvió a golpear al departamento del Meta. Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar y Fabián Cardona, integrantes de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en esa región.

El crimen ocurrió el 16 de mayo en el municipio de Cubarral y generó una inmediata reacción de las autoridades departamentales y nacionales, que adelantaron un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación de orden público en el departamento.

PUBLICIDAD

Rogers Mauricio Devia, exalcalde de Cubarral entre 2020 y 2023, se desempeñaba como coordinador político de la campaña de De la Espriella en el Meta; también fue asesinado Fabián Cardona, exsecretario de Gobierno municipal y colaborador cercano del proyecto político. Según las primeras versiones, ambos se movilizaban en motocicleta luego de actividades relacionadas con la campaña presidencial cuando fueron interceptados por hombres armados.

“No habrá impunidad y no vamos a permitir que la criminalidad intimide al Meta ni a su gente”, expresó la gobernadora, Rafaela Cortés, tras el consejo de seguridad.

PUBLICIDAD

Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en el Meta, fue asesinado en un ataque armado - crédito Jaime Beltrán/X
Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en el Meta, fue asesinado en un ataque armado - crédito Jaime Beltrán/X

Fiscalía asumió investigación especial

La gobernadora del Meta confirmó que la recompensa inicialmente fijada en 50 millones de pesos fue elevada hasta los 100 millones con el objetivo de acelerar la captura de los responsables del doble homicidio.

Además, informó que la Fiscalía General de la Nación designó un equipo especializado para asumir la investigación del caso, en medio de la creciente preocupación por la seguridad electoral en distintas regiones del país.

Las autoridades señalaron que el grupo especial tendrá la misión de recopilar pruebas, verificar cámaras de seguridad, analizar posibles amenazas previas y evitar la propagación de rumores o versiones falsas en redes sociales que puedan alterar el orden público.

El pronunciamiento oficial de la Gobernadora del meta sobre los $100 millones de recompensa - crédito @RafaelaCortesZ/X
El pronunciamiento oficial de la Gobernadora del meta sobre los $100 millones de recompensa - crédito @RafaelaCortesZ/X

Como parte de las medidas adoptadas, la Gobernación del Meta anunció también una inversión logística para fortalecer la presencia militar en zonas estratégicas del departamento. Entre las acciones contempladas está la entrega de nuevas motocicletas al Ejército Nacional para intensificar patrullajes y mejorar la capacidad de reacción frente a hechos violentos.

El asesinato generó múltiples reacciones desde distintos sectores políticos. El procurador general, Gregorio Eljach, rechazó el crimen y pidió avanzar rápidamente en las investigaciones.

Por su parte, Abelardo de la Espriella aseguró sentirse “con el alma rota y el corazón lleno de rabia” tras conocer el asesinato de dos integrantes de su campaña política en el Meta. El candidato afirmó además que “este crimen no es obra de desconocidos”, insinuando la posible participación de estructuras armadas ilegales en la región.

Abelardo De La Espriella afirmó tener el alma rota por el asesinato a dos líderes de su campaña - crédito Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella afirmó tener el alma rota por el asesinato a dos líderes de su campaña - crédito Abelardo De La Espriella

Violencia electoral y presión de grupos armados

El general Erick Rodríguez, jefe de Operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Militares, alertó recientemente sobre la situación de orden público en el sur del Guaviare, donde grupos armados estarían intensificando enfrentamientos para controlar corredores estratégicos relacionados con economías ilegales como el narcotráfico y la extorsión.

Según el oficial, estas organizaciones criminales incluso estarían implementando sistemas de “carnetización forzosa” en zonas rurales para ejercer control sobre la población civil y restringir la movilidad de los habitantes.

La preocupación de las autoridades aumentó luego de que en menos de 12 horas se registraran otros hechos violentos en el Meta, incluyendo un atentado contra Julián Cardona, excandidato local y simpatizante político, quien sobrevivió gracias al blindaje de su vehículo.

La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han insistido en la necesidad de reforzar los esquemas de protección para líderes políticos y sociales en las regiones más afectadas por la violencia.

Incluso organismos independientes como Indepaz registraron el asesinato de Rogers Mauricio Devia como uno de los homicidios de líderes sociales ocurridos este año en Colombia.

Temas Relacionados

Abelardo De La EspriellaRecompensaLíderes campañaMetaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gastos del Gobierno Petro tienen a Colombia en “caos” y en un “estado deplorable” y advierten malas noticias para después de elecciones

Existe inquietud entre expertos sobre el impacto del gasto público en la evolución económica actual, en especial, en un momento en el que la sostenibilidad de las finanzas públicas se presenta como el desafío central

Gastos del Gobierno Petro tienen a Colombia en “caos” y en un “estado deplorable” y advierten malas noticias para después de elecciones

Glorieta de Mosquera estará cerrada durante cuatro meses por montaje del RegioTram de Occidente: obras modificarán el tránsito

El cierre total de este sector implica desvíos obligatorios para vehículos, pues se instalarán vigas clave del puente del nuevo tren eléctrico. Autoridades advierten congestiones en rutas alternas y piden atender la señalización

Glorieta de Mosquera estará cerrada durante cuatro meses por montaje del RegioTram de Occidente: obras modificarán el tránsito

Nuevo impuesto del Gobierno Petro hizo que los bancos en Colombia tuvieran menos ganancias durante mayo de 2026

Las entidades tuvieron que implementar nuevas estrategias de resiliencia operativa y financiera a pesar del entorno macroeconómico adverso ante el gravamen establecido para contrarrestar los efectos de le emergencia invernal

Nuevo impuesto del Gobierno Petro hizo que los bancos en Colombia tuvieran menos ganancias durante mayo de 2026

Resultados Lotería de Medellín viernes 15 de mayo de 2026: quién ganó el premio mayor de $16.000 millones

Como cada viernes, aquí están los ganadores de la Lotería de Medellín

Resultados Lotería de Medellín viernes 15 de mayo de 2026: quién ganó el premio mayor de $16.000 millones

Expresidente del Congreso se despachó contra Iván Cepeda y lo involucró con estructuras armadas: “Hay cercanías imposibles de ocultar”

Ernesto Macías, que presidió el órgano legislativo entre 2018 y 2019, insistió en sus señalamientos a través de una columna de opinión, en la que abordó, en extenso, supuesta complicidad del candidato con actores ilegales; pese a que el implicado ha negado cualquier vínculo de este tipo

Expresidente del Congreso se despachó contra Iván Cepeda y lo involucró con estructuras armadas: “Hay cercanías imposibles de ocultar”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

ENTRETENIMIENTO

Shakira mostró un adelanto del video oficial de ‘Dai Dai’: aparecen Messi, el Pibe Valderrama y otras figuras del fútbol

Shakira mostró un adelanto del video oficial de ‘Dai Dai’: aparecen Messi, el Pibe Valderrama y otras figuras del fútbol

El Haragán y Compañía pone la mira en Colombia como su nueva casa musical: “Les vamos a dar mucha lata”

Mariana Zapata y Beba se cantaron la tabla en ‘La casa de los famosos Colombia’ por un celular

Maluma reveló cuál será la nacionalidad de su segundo hijo: dejó a más de uno con la boca abierta

Cony Camelo reveló lo que piensa de que los influenciadores que regalan cirugías plásticas: “Es simplemente aberrante”

Deportes

Avanzan las obras del Alfonso Galvis de cara al Panamericano de Atletismo: así fue la llegada del tapete para el estadio

Avanzan las obras del Alfonso Galvis de cara al Panamericano de Atletismo: así fue la llegada del tapete para el estadio

Richard Ríos podría ir al Real Madrid: los jugadores de la selección Colombia que cambiarían de club tras el Mundial 2026

Mundial 2026: Luis Díaz y Yaser Asprilla, los dos jugadores de la selección Colombia sobre los que posan los ojos en importante revista internacional

La FIFA celebró el cumpleaños de Teófilo Gutiérrez recordando su gol con la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2014

Selección Colombia: Estos serían los primeros jugadores en unirse a la concentración en Medellín previo al Mundial 2026