Glorieta de Mosquera estará cerrada durante cuatro meses por montaje del RegioTram de Occidente: obras modificarán el tránsito

El izaje de vigas laterales, operación clave para la construcción del puente del RegioTram en Mosquera, obliga al cierre total de la vía departamental Devisab 4703 en ambos sentidos - credíto Google Maps

La glorieta de Mosquera, ubicada en uno de los puntos neurálgicos de la movilidad de la sabana occidente de Bogotá, permanecerá cerrada al tránsito vehicular durante al menos cuatro meses a partir del viernes 29 de mayo.

El cierre responde a la ejecución de una obra clave para el avance del RegioTram de Occidente, el primer tren eléctrico de cercanías que conectará a Bogotá con los municipios de Facatativá, Madrid, Funza y Mosquera, que tiene como fin tranformar la infraestructura de transporte en Cundinamarca.

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Montaje de vigas y obra civil de alta complejidad

La Concesionaria Férrea de Occidente confirmó que la intervención en la glorieta de Mosquera es necesaria para el izaje de vigas laterales que conformarán la estructura principal del puente del RegioTram. La operación deberá realizarse con especial cuidado, ya que las vigas soportarán posteriormente la superficie por donde circularán los trenes.

El procedimiento es considerado crítico para la seguridad y la durabilidad del sistema férreo, y requiere el cierre total de la vía departamental Devisab 4703 en sentido norte-sur y sur-norte, diagonal a Nestlé Purina. Durante el periodo de obra, los usuarios deberán optar por rutas alternas para ingresar y salir de Mosquera.

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La glorieta de Mosquera permanecerá cerrada al tránsito vehicular durante cuatro meses por las obras del RegioTram de Occidente, generando cambios en la movilidad regional - credíto Google Maps

Se prevé una alta congestión en los corredores secundarios, por lo que las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos y atender las indicaciones de la señalización y el personal vial desplegado en la zona.

Avance de obras y beneficios para la región

El RegioTram de Occidente es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la región, liderado por la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional. El sistema conectará Facatativá con Bogotá a través de una vía doble electrificada, en ancho internacional de 1.435 mm, permitiendo velocidades comerciales de entre 28 y 70 km/h.

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El trazado inicia en Facatativá, continúa por Bojacá, Madrid, Mosquera y Funza, y finaliza en la capital del país. El recorrido de tren, que actualmente puede demorar hasta tres horas en vehículo particular por congestiones y tráfico, se reducirá a 48 minutos gracias a la operación del RegioTram.

El sistema será completamente eléctrico, operando con una tensión nominal de 1.500 voltios en corriente directa y una plataforma de última generación, lo que permitirá una movilidad más limpia y eficiente para millones de ciudadanos.

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Este sistema férreo moderno reducirá el tiempo de viaje en un 60% y beneficiará a más de 43 millones de pasajeros al año - crédito Ministerio de Transporte

Según datos de la Empresa Férrea Regional y la Gobernación de Cundinamarca, el avance global de las obras físicas del RegioTram de Occidente alcanza el 40%. La construcción del puente sobre la vía Devisab, en Mosquera, es un punto clave del trazado, donde se ubicará una de las estaciones elevadas del sistema.

El proyecto contempla la instalación de 178 kilómetros de rieles nuevos y 141.000 traviesas de concreto, renovando una infraestructura que llevaba más de cinco décadas en desuso para el transporte de pasajeros.

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El RegioTram de Occidente movilizará más de 130.000 pasajeros al día en su primera etapa, facilitando los desplazamientos de estudiantes, trabajadores y adultos mayores que requieren acceder a servicios básicos, educación y empleo en la región. La operación eléctrica del sistema permitirá un ahorro energético de 4.614 MWh al año y contribuirá a la reducción de emisiones contaminantes, mejorando la calidad del aire en Bogotá y Cundinamarca.

El avance global de las obras del RegioTram de Occidente alcanza el 40%, con estaciones elevadas y una inversión de 2,9 billones de pesos colombianos - crédito Gobernación de Cundinamarca

Estaciones y cobertura del RegioTram

El RegioTram contará con 17 estaciones distribuidas entre Cundinamarca y Bogotá, ubicadas en los siguientes puntos:

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En Cundinamarca:

Facatativá: a dos cuadras del parque principal.

El Corzo: junto al patio taller El Corzo y la glorieta Cartagenita.

Madrid (centro): cerca de la plazoleta Alfonso López y el centro comercial Madrid.

Madrid (Flores): en las cercanías del Parque de las Flores.

Mosquera (centro): zona próxima al colegio Instituto Salesiano San José.

Mosquera (industrial): cerca de la fábrica de Purina.

Funza (industrial): junto al parque industrial San Carlos II.

Funza (complementaria): en la zona complementaria del parque industrial.

En Bogotá:

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Catam: cerca de la fábrica Flexo Spring y el centro logístico Green Móvil.

Fontibón: entre la carrera 97 y la avenida Ferrocarril.

Avenida Cali: cerca del centro comercial Hayuelos.

Avenida Boyacá: cerca de Ciudadela La Felicidad.

Carrera 68: cerca del taller de la ANI y la urbanización El Triunfo (Salitre).

Carrera 50: junto al centro comercial Ciprés Plaza.

Carrera 40: en la intersección con la avenida Ferrocarril.

NQS (carrera 30): cercana al centro comercial Mallplaza

Calle 26: frente a la Fundación Universitaria San Mateo.

El medio de transporte contará con 17 estaciones en total - crédito @CundinamarcaGob / X

El impacto del RegioTram trasciende la movilidad. Hasta el momento, 490 personas fueron vinculadas laboralmente al proyecto, de las cuales 321 corresponden a mano de obra no calificada y 169 a personal calificado, dinamizando la economía local en municipios como Mosquera, Madrid, Funza y Facatativá.

La inversión total asciende a 2,9 billones de pesos colombianos. El tramo inicial entre Facatativá y Fontibón estará en operación en el segundo semestre de 2027, mientras que el tramo hasta el centro de Bogotá se completará en 2029.

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