Colombia

Glorieta de Mosquera estará cerrada durante cuatro meses por montaje del RegioTram de Occidente: obras modificarán el tránsito

El cierre total de este sector implica desvíos obligatorios para vehículos, pues se instalarán vigas clave del puente del nuevo tren eléctrico. Autoridades advierten congestiones en rutas alternas y piden atender la señalización

Guardar
Google icon
El izaje de vigas laterales, operación clave para la construcción del puente del RegioTram en Mosquera, obliga al cierre total de la vía departamental Devisab 4703 en ambos sentidos - credíto Google Maps
El izaje de vigas laterales, operación clave para la construcción del puente del RegioTram en Mosquera, obliga al cierre total de la vía departamental Devisab 4703 en ambos sentidos - credíto Google Maps

La glorieta de Mosquera, ubicada en uno de los puntos neurálgicos de la movilidad de la sabana occidente de Bogotá, permanecerá cerrada al tránsito vehicular durante al menos cuatro meses a partir del viernes 29 de mayo.

El cierre responde a la ejecución de una obra clave para el avance del RegioTram de Occidente, el primer tren eléctrico de cercanías que conectará a Bogotá con los municipios de Facatativá, Madrid, Funza y Mosquera, que tiene como fin tranformar la infraestructura de transporte en Cundinamarca.

PUBLICIDAD

Montaje de vigas y obra civil de alta complejidad

La Concesionaria Férrea de Occidente confirmó que la intervención en la glorieta de Mosquera es necesaria para el izaje de vigas laterales que conformarán la estructura principal del puente del RegioTram. La operación deberá realizarse con especial cuidado, ya que las vigas soportarán posteriormente la superficie por donde circularán los trenes.

El procedimiento es considerado crítico para la seguridad y la durabilidad del sistema férreo, y requiere el cierre total de la vía departamental Devisab 4703 en sentido norte-sur y sur-norte, diagonal a Nestlé Purina. Durante el periodo de obra, los usuarios deberán optar por rutas alternas para ingresar y salir de Mosquera.

PUBLICIDAD

La glorieta de Mosquera permanecerá cerrada al tránsito vehicular durante cuatro meses por las obras del RegioTram de Occidente, generando cambios en la movilidad regional - credíto Google Maps
La glorieta de Mosquera permanecerá cerrada al tránsito vehicular durante cuatro meses por las obras del RegioTram de Occidente, generando cambios en la movilidad regional - credíto Google Maps

Se prevé una alta congestión en los corredores secundarios, por lo que las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos y atender las indicaciones de la señalización y el personal vial desplegado en la zona.

Avance de obras y beneficios para la región

El RegioTram de Occidente es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la región, liderado por la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional. El sistema conectará Facatativá con Bogotá a través de una vía doble electrificada, en ancho internacional de 1.435 mm, permitiendo velocidades comerciales de entre 28 y 70 km/h.

El trazado inicia en Facatativá, continúa por Bojacá, Madrid, Mosquera y Funza, y finaliza en la capital del país. El recorrido de tren, que actualmente puede demorar hasta tres horas en vehículo particular por congestiones y tráfico, se reducirá a 48 minutos gracias a la operación del RegioTram.

El sistema será completamente eléctrico, operando con una tensión nominal de 1.500 voltios en corriente directa y una plataforma de última generación, lo que permitirá una movilidad más limpia y eficiente para millones de ciudadanos.

Este sistema férreo moderno reducirá el tiempo de viaje en un 60% y beneficiará a más de 43 millones de pasajeros al año - crédito Ministerio de Transporte
Este sistema férreo moderno reducirá el tiempo de viaje en un 60% y beneficiará a más de 43 millones de pasajeros al año - crédito Ministerio de Transporte

Según datos de la Empresa Férrea Regional y la Gobernación de Cundinamarca, el avance global de las obras físicas del RegioTram de Occidente alcanza el 40%. La construcción del puente sobre la vía Devisab, en Mosquera, es un punto clave del trazado, donde se ubicará una de las estaciones elevadas del sistema.

El proyecto contempla la instalación de 178 kilómetros de rieles nuevos y 141.000 traviesas de concreto, renovando una infraestructura que llevaba más de cinco décadas en desuso para el transporte de pasajeros.

El RegioTram de Occidente movilizará más de 130.000 pasajeros al día en su primera etapa, facilitando los desplazamientos de estudiantes, trabajadores y adultos mayores que requieren acceder a servicios básicos, educación y empleo en la región. La operación eléctrica del sistema permitirá un ahorro energético de 4.614 MWh al año y contribuirá a la reducción de emisiones contaminantes, mejorando la calidad del aire en Bogotá y Cundinamarca.

Regiotram de Occidente-Bogotá-Colombia
El avance global de las obras del RegioTram de Occidente alcanza el 40%, con estaciones elevadas y una inversión de 2,9 billones de pesos colombianos - crédito Gobernación de Cundinamarca

Estaciones y cobertura del RegioTram

El RegioTram contará con 17 estaciones distribuidas entre Cundinamarca y Bogotá, ubicadas en los siguientes puntos:

En Cundinamarca:

  • Facatativá: a dos cuadras del parque principal.
  • El Corzo: junto al patio taller El Corzo y la glorieta Cartagenita.
  • Madrid (centro): cerca de la plazoleta Alfonso López y el centro comercial Madrid.
  • Madrid (Flores): en las cercanías del Parque de las Flores.
  • Mosquera (centro): zona próxima al colegio Instituto Salesiano San José.
  • Mosquera (industrial): cerca de la fábrica de Purina.
  • Funza (industrial): junto al parque industrial San Carlos II.
  • Funza (complementaria): en la zona complementaria del parque industrial.

En Bogotá:

  • Catam: cerca de la fábrica Flexo Spring y el centro logístico Green Móvil.
  • Fontibón: entre la carrera 97 y la avenida Ferrocarril.
  • Avenida Cali: cerca del centro comercial Hayuelos.
  • Avenida Boyacá: cerca de Ciudadela La Felicidad.
  • Carrera 68: cerca del taller de la ANI y la urbanización El Triunfo (Salitre).
  • Carrera 50: junto al centro comercial Ciprés Plaza.
  • Carrera 40: en la intersección con la avenida Ferrocarril.
  • NQS (carrera 30): cercana al centro comercial Mallplaza
  • Calle 26: frente a la Fundación Universitaria San Mateo.
El medio de transporte contará con 17 estaciones en total - crédito @CundinamarcaGob / X
El medio de transporte contará con 17 estaciones en total - crédito @CundinamarcaGob / X

El impacto del RegioTram trasciende la movilidad. Hasta el momento, 490 personas fueron vinculadas laboralmente al proyecto, de las cuales 321 corresponden a mano de obra no calificada y 169 a personal calificado, dinamizando la economía local en municipios como Mosquera, Madrid, Funza y Facatativá.

La inversión total asciende a 2,9 billones de pesos colombianos. El tramo inicial entre Facatativá y Fontibón estará en operación en el segundo semestre de 2027, mientras que el tramo hasta el centro de Bogotá se completará en 2029.

Temas Relacionados

Cierre glorieta MosqueraRegioTram de OccidenteTránsito CundinamarcaObras RegiotramColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claudia López volvió a despacharse contra Vicky Dávila: “Me calumnió el día que decidió que quería hacer carrera política”

La tensión entre ambas parece haber escalado luego de que la Fiscalía General de la Nación archivó la investigación contra la exalcaldesa de Bogotá y su esposa, la senadora Angélica Lozano, tras determinar que las acusaciones en su contra carecían de sustento probatorio

Claudia López volvió a despacharse contra Vicky Dávila: “Me calumnió el día que decidió que quería hacer carrera política”

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Prosperidad Social amplió el plazo para reclamar las tranferencias del segundo ciclo de pagos

La decisión permitirá que más familias vulnerables reciban los apoyos económicos directamente, evitando intermediarios y riesgos innecesarios

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Prosperidad Social amplió el plazo para reclamar las tranferencias del segundo ciclo de pagos

Paciente operada en el mismo centro estético donde desapareció Yulixa Toloza reveló su experiencia: “Hasta me desmayé”

El testimonio de varias personas intervenidas en el establecimiento ubicado en el barrio Venecia, en Bogotá, refuerza la preocupación por prácticas realizadas sin garantías sanitarias, mientras se investiga el paradero de la mujer de 52 años

Paciente operada en el mismo centro estético donde desapareció Yulixa Toloza reveló su experiencia: “Hasta me desmayé”

Gastos del Gobierno Petro tienen a Colombia en “caos” y en un “estado deplorable” y advierten malas noticias para después de elecciones

Existe inquietud entre expertos sobre el impacto del gasto público en la evolución económica actual, en especial, en un momento en el que la sostenibilidad de las finanzas públicas se presenta como el desafío central

Gastos del Gobierno Petro tienen a Colombia en “caos” y en un “estado deplorable” y advierten malas noticias para después de elecciones

Ofrecen recompensa de $100 millones por información sobre asesinato de líderes de campaña de De la Espriella en Meta

La Gobernación del Meta y la Fiscalía conformaron un equipo especial para capturar a los responsables del asesinato de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona en Cubarral

Ofrecen recompensa de $100 millones por información sobre asesinato de líderes de campaña de De la Espriella en Meta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

ENTRETENIMIENTO

Shakira mostró un adelanto del video oficial de ‘Dai Dai’: aparecen Messi, el Pibe Valderrama y otras figuras del fútbol

Shakira mostró un adelanto del video oficial de ‘Dai Dai’: aparecen Messi, el Pibe Valderrama y otras figuras del fútbol

El Haragán y Compañía pone la mira en Colombia como su nueva casa musical: “Les vamos a dar mucha lata”

Mariana Zapata y Beba se cantaron la tabla en ‘La casa de los famosos Colombia’ por un celular

Maluma reveló cuál será la nacionalidad de su segundo hijo: dejó a más de uno con la boca abierta

Cony Camelo reveló lo que piensa de que los influenciadores que regalan cirugías plásticas: “Es simplemente aberrante”

Deportes

Avanzan las obras del Alfonso Galvis de cara al Panamericano de Atletismo: así fue la llegada del tapete para el estadio

Avanzan las obras del Alfonso Galvis de cara al Panamericano de Atletismo: así fue la llegada del tapete para el estadio

Richard Ríos podría ir al Real Madrid: los jugadores de la selección Colombia que cambiarían de club tras el Mundial 2026

Mundial 2026: Luis Díaz y Yaser Asprilla, los dos jugadores de la selección Colombia sobre los que posan los ojos en importante revista internacional

La FIFA celebró el cumpleaños de Teófilo Gutiérrez recordando su gol con la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2014

Selección Colombia: Estos serían los primeros jugadores en unirse a la concentración en Medellín previo al Mundial 2026