Amparo Grisales se despachó en piropos para ‘Maluma’ en ‘Yo me llamo’ y Yeison Jiménez se puso celoso

Tomado de Canal Caracol en vivo

Un nuevo capítulo de ‘Yo me llamo’ llegó en la noche de este viernes 26 de noviembre a los televisores de los espectadores. Un episodio en el que Amparo Grisales se robó todas las miradas con el atrevido traje en color blanco que utilizó para la gala de este nuevo grupo de seis imitadores, en el que uno quedará sentenciado y otro competirá por llevarse un premio de $10 millones de pesos esta semana.

El hecho curioso de la noche lo protagonizó César Escola al ver el atuendo de la diva de Colombia, e intentó llenarla de elogios con una frase un poco fuera de lugar: “Quisiera enredarme en esa telaraña maravillosa”, haciendo referencia al atuendo que utilizó Grisales que en su escote llevaba unas cintas entrelazadas, pero no logró cautivar a la también actriz, quien le pidió que pensara en algo mejor para la noche.

El primero en salir al escenario fue el imitador de ‘Carlos Gardelien, que llegó a la escuela de ‘Yo me llamo’ a llenar de nostalgia a los entrenadores con su historia de vida con el tango que viene desde que su abuelos ponían a sonar ese ritmo musical en casa. La interpretación de la canción ‘El día que me quieras’ movió fibras en el maestro César Escola, que se vio bastante conmovido y logró erizar a Amparo Grisales.

Tomado de Canal Caracol en vivo

“Cuanto daría yo porque mis padres estuviesen vivos para darse cuenta que Carlos Gardel está vivo en Colombia. Puede sonar muy romántico, pero de verdad que Carlos Gardel haya fallecido tan joven y en la cumbre de la carrera, lo convierte en mito y no solo eso, sino que a la gente le dio mucha tristeza porque se perdía una voz tan maravillosa”, indicó el maestro Escola.

El siguiente imitador en salir a escena fue ‘Maluma’ quien interpretó la canción ‘Felices los 4′. Durante su presentación frente a los entrenadores, el imitador destacó que sus principales falencias vocales son que canta más nasal que el original y puede llegar a tener una nota más alta.

Al finalizar su presentación se llevó todos los elogios de Amparo Grisales, quien señaló que había cumplido con todas las correcciones que le habían pedido, más coquetería, más sensualidad y ese hablado “orgásmico” que le pedía la diva.

Tomado de Canal Caracol en vivo

“Me encanta, tomaste en cuenta una cantidad de cosas que te dijimos, el ceceo ese lindo, ese habladito meloso lindo que no lo tenías, ese jadeito sensual. Ahora como te estás moviendo de sutil, medido, tu sonrisa y si le llegan torcidos se los volvemos a enderezar con un beso. Me erizaste, estás divino, me encantó”, agregó Amparo Grisales.

El tercer turno de la noche fue para el imitador de ‘Jessi Uribe’, un venezolano que vio en ‘Yo me llamo’ la oportunidad de salir adelante con el canto. Llegó a Colombia con su esposa y su hijo en 2017. En el escenario sorprendió a los jurados con la canción ‘Alguien me gusta’, sin embargo, se llevó unos cuantos llamado de atención por parte de Yeison Jiménez.

“Estuviste demasiado inestable en el personaje, muchas veces me mostrabas tu voz que es bien interesante y otras veces me mostrabas a Jessi Uribe. Tienes que cuidar el personaje porque yo cerraba los ojos y no estaba Jessi en mi cabeza cantando. Hoy no fue tu mejor versión de Jessi Uribe pero no del todo está mal”, señaló el cantante de música popular.

El mal rato de la noche lo vivió el imitador de ‘Juan Gabriel’ con la interpretación de la canción ‘Querida’, a quien nuevamente le recalcaron que el mal estado de su voz ha comenzado a perjudicar sus presentaciones al no poder llegar a las notas altas.

Tomada de Canal Caracol en vivo

Por su parte, ‘Proyecto Uno’, con el tema ‘El grillero’, no convenció a los entrenadores pues en ocasiones no sonaban como los originales y se llevaron un regaño de Amparo Grisales por desconocer el porqué del nombre de la banda.

El toque de rock en la noche lo puso el imitador de ‘Elvis Presley’ que se presentó en el escenario con el tema ‘All shook up’, llevándose todos los aplausos por parte del jurado que se paró para apreciar la vestimenta del artista y se llevaron una grata sorpresa al enterarse que lo había él mismo en compañía de su mamá.

Tomada de Canal Caracol en vivo

El perdedor de la noche fue ‘Juan Gabriel’ y tendrá que enfrentarse contra ‘Diomedes Díaz’ y ‘Alicia Keys’ en la noche de eliminación. Por su parte, ‘Maluma’ fue el candidato para entrar a participar por los $10 millones de pesos contra ‘Bruno Mars’ y ‘Leonardo Fabio’. Los demás integrantes seguirán en su camino preparándose para lograr el doble perfecto.

