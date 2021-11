Jessica Cediel criticada en redes por un error ortográfico: “Qué vergüenza”

Imagen de la presentadora y modelo Jessica Cediel. Foto: tomada de Instagram @JessicaCedielNet

Durante meses, la situación sentimental de la presentadora Jessica Cediel ha tenido expectantes a sus seguidores. De hecho, en una reciente publicación en sus redes algunos comenzaron a especular que efectivamente la bogotana estaría en una relación, sin embargo, aunque el post abrió el tema de conversación entre sus fans, lo que verdaderamente les dio de qué hablar fue un error ortográfico que tuvo la también modelo, y el cual no dejaron pasar por desapercibido.

Se trata de una sensual fotografía que compartió Cediel a través de sus cuentas de Instagram y Twitter, en la que se le ve con una blusa escotada de color rojo, y a la que le añadió en la descripción la frase “Me mereces y te merezco… como la vez! (Sic).”

La publicación causó revuelo entre sus seguidores, no solo por la belleza de la modelo y por conocer si el mensaje estaría dedicado a alguien en específico, sino porque Cediel se refería al verbo observar y en lugar de escribir ‘ves’, escribió ‘vez’.

“Quedaría mejor así: “Cómo las ves?”, “Usted es comunicadora social? Qué vergüenza”, “La vez que qué? Los dejaste en ascuas a todos!”, ¿Cuál vez? No recuerdo esa vez, pero ojalá”, “Ves mucha tv pero rara vez abres un libro”, “La veo grave”, fueron algunos de los comentarios que hicieron sus seguidores en redes sociales.

Luego de que sus seguidores la hicieran caer en cuenta de su error, la presentadora corrigió la palabra en su cuenta de Instagram, sin embargo, en su Twitter no pudo editar la publicación, por lo que en un trino posterior enmendó su error diciendo: “Era ves!”, acompañando el mensaje con un emoticón de carita sonriente sacando la lengua.

Un día después, tras los cientos de comentarios que recibió en sus dos redes sociales, donde la señalaban por su error de ortografía, la modelo tuieó el siguiente mensaje:

”Yo estoy feliz! Y se que muchos por aquí también. Gracias a Dios somos humanos y podemos equivocarnos! Lo chistoso es que hay otros “idiotas” sufriendo! Jajajajaja a esos… Gracias por estar pendientes hasta del más mínimo movimiento!”, escribió Cediel.

Luego del mensaje, varios de sus seguidores salieron a defenderla dejándole trinos en muestra de su apoyo a ella. “Opino que hay que vivir y dejar vivir... El que está pendiente de los demás es porque no es feliz con su vida o tratará de hacer daño”, “Los errores también te hacen grande (y hasta tendencia!)”, “Jessica no te preocupes que el que sufre es el envidioso no al que le tienen envidia” y “Alguno de los que la critica le pagó el colegio o le ha comprado un acetaminofén?”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron sus fans.

Jessica Cediel da a conocer el cambio que ha tenido una parte de su cuerpo

En la imagen, la presentadora colombiana, Jessica Cediel. Foto: tomada de Instagram @JessicaCedielNet

En los último días, la presentadora bogotana también estuvo en la boca de sus seguidores, luego de que publicara un video en el que señaló el crecimiento que ha tenido su busto últimamente, hecho que incluso despertó dudas en sus fanáticos sobre si estaría embarazada.

“Tenía que comentarles una cosa como estúpida, pero no sé, chistosa. Estoy supertetona, o sea las tengo como una ubre, literal. Es efecto de algo que les voy a compartir esta semana, de algo hermoso, de lo más lindo, de las cosas más lindas que uno se regala como mujer. Esta semana les voy a compartir esta experiencia”, dijo la modelo en las historias de su cuenta de Instagram.

Aunque aún se desconoce el motivo por el que a Cediel le habría aumentado el tamaño de su busto, la presentadora confirmó que la situación sería temporal y que, en los próximos días, revelaría de qué se trata. “No se van a quedar así (su busto). Pero mientras tanto, bien. Igual son para mí, no hay nadie que las pueda disfrutar”, concluyó la modelo.





