Patrón Bermúdez evade pregunta sobre continuidad de Cardona, pero lo elogia: “Lo importante es lo que ha demostrado con su nivel”

Luego de meses en los que estuvieron en el ojo del huracán, la vida vuelve a sonreírles a Sebastián Villa y Edwin Cardona, dos de los referentes en ataque en el Boca Juniors. Ambos han demostrado su jerarquía los últimos compromisos, tanto como para que algunos miembros del Consejo de Fútbol del equipo, que tiempo atrás los cuestionaron, hoy les echen flores, ese es el caso del también colombiano Jorge El Patrón Bermúdez.

Este 24 de noviembre, en conversación con el canal oficial del xeneize, Bermúdez no escatimó elogios para sus connacionales, en especial para Cardona, que ha manifestado su interés de continuar en el equipo, con el tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Incluso lo defendió, sustentando que si bien fútbol no ha sido constantes ha sido por sus molestias físicas.

“El tema Cardona, a mí me alegra muchísimo porque todos saben que nosotros trajimos a Cardona como una apuesta para que nuestro club brillara; hay que recordarle a la gente que él no estaba ni entrenando en el equipo de Primera del club donde proviene. Él había sido separado del Tijuana. Apostamos para que fuera un jugador muy importante para nosotros, desgraciadamente para nosotros, el tema de lesiones y tema de la no continuidad, ha hecho que en 23 partidos solamente haya estado en 9, nosotros seguimos creyendo que es un gran jugador, tenemos un gran respeto por el jugador”, comentó El Patrón.

Bermúdez también se refirió a la presión que han recibido para renovarle contrato al centrocampista cafetero, que en especial depende de que el Club Tijuana esté dispuesto a negociar otra cesión, dado el alto costo que implica para Boca adquirir su ficha en este momento. Para él, lo más importante, por encima de la continuidad de Cardona, es ver el nivel en el que está.

El Patrón Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors.

“Estamos muy contentos por el compromiso de él. Cardona ha demostrado que la apuesta fue valedera. Lo importante no es si la decisión se está tomando o si se tomó o no, lo importante es lo que el chico ha demostrado con su nivel: no nos equivocamos con la apuesta, es un grandísimo jugador que desgraciadamente no ha tenido esa continuidad que lo hubiese afianzado completamente (...). Hoy nos presiona todo el mundo, que se tiene que quedar, yo creo que lo más lindo es ver como se rescata el jugador”, agregó.

“ESTAMOS CONTENTOS DE QUE VILLA JUEGUE CON NOSOTROS”

Respecto a Villa, sancionado en el equipo por tomarse más del tiempo permitido para viajar a Colombia, así como su inasistencia a algunos entrenamientos este semestre, El Patrón afirmó que es bueno para Boca Juniors contar nuevamente con él. El extremo izquierdo ha sido pieza clave en los últimos tres partidos (dos ligueros y una Copa Argentina), en los que se reportó con un gol, ante Sarmiento, tras una asistencia de Cardona.

“El regreso de Villa después de toda la situación, de todo el manejo, las críticas, fuimos pacientes, es tremendo jugador, es un ser humano que se puede equivocar, nosotros no tenemos la guillotina para bajarle la cabeza a los chicos”, comentó.

Bermúdez, además restó importancia a lo ocurrido con el antioqueño de 25 años, afirmando que jugadores como él “Son patrimonio del club y a veces en la vida hay situaciones ambivalentes que se dan para un lado y para el otro, pero ahora estamos contentos de que juegue para nosotros”.

