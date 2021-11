María Camila Osorio estaría nominada por la WTA para ser la tenista revelación del año

Tras ser finalista del Abierto de Tenerife en España, la tenista colombiana María Camila Osorio Serrano dio por terminada su temporada 2021 en el puesto 55 del escalafón mundial de la WTA (Women’s Tennis Association).

La cucuteña de 19 años ganó la Copa Colsanitas 2021 en el abierto femenino en Bogotá y desde entonces sus registros a nivel individual han ido en aumento, pese a no haber tenido un gran desempeño en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

De acuerdo con información publicada por el editor en jefe del medio estadounidense Sports Illustrated, Jon Wertheim, Osorio Serrano sería una de las candidatas para ganar el premio a mejor tenista revelación de la WTA en este año 2021.

Por medio de una publicación en su cuenta de Twitter, Wertheim compartió la foto de un correo que le llegó y en el que se puede observar el nombre de la deportista cucuteña en la lista de nominadas.

Entre las nominadas a jugadora revelación de 2021 también está la estadounidense Ann Li, la inglesa Emma Raducanu (fuerte candidata a quedarse con el título), la egipcia Mayar Sherif, la rusa Liudmila Samsonova y la danesa Clara Tauson.

Tras haber participado en tres Grand Slams (US Open, Roland Garros y Wimbledon), María Camila espera comenzar su temporada 2022 repitiendo participación en las competiciones en las que más destacó por su calidad como tenista, tal como sucedió al quedar subcampeona del abierto 250 de Tenerife, así como lo que consiguió al llegar a las semifinales del Abierto de Serbia y el Abierto de Charleston en Estados Unidos.

Aunque falta esperar la oficialización de la premiación en todas sus categorías, el solo hecho de estar en una nominación internacional hace que la cucuteña esté en el radar de las mejores competidoras en el escalafón del año. Incluso, la extenista colombiana Fabiola Zuluaga la elogió diciendo que puede llegar a clasificar a finales de Grand Slam para mantenerse en lo más alto.

Cabe recordar que, en estos momentos el top tres de la clasificación tenística femenina lo ocupan la australiana Ashleigh Barty, la bielorrusa Aryna Sabalenka y la española Garbiñe Muguruza, por lo que dentro de un par de años Osorio podría toparse con ellas en competencias de primera categoría.

A finales de octubre la deportista colombiana contó cuáles son sus sueños para el año que viene y los aprendizajes que le quedaron durante esta temporada. En entrevista con el diario El Heraldo de Barranquilla, esto confesó la raqueta número uno de Colombia a nivel femenino:

Empecé a jugar un poco más, a ser más agresiva, eso me ayuda en cancha. Dios quiera que también se me dé lo de los títulos y el sueño del Grand Slam (...). Ya no me enfoco en las otras, ahora me enfoco en lo mío y soy consciente de lo que puedo generar. Ese juego puede hacer daño en un fututo para jugar con las mejores. He mejorado en mis golpes, mi saque me está funcionando y he aprendido a leer los partidos, a conocerme más, a conocer a las rivales y cómo comportarme en la cancha