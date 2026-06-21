Petro denunció supuestas irregularidades en Corferias, sede del escrutinio: “Solo los jueces determinan quien es el presidente de Colombia”

El presidente Gustavo Petro insistió en que el escrutinio será el que determinará la victoria o derrota de los aspirantes a sucederlo - crédito Senado - Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, denunció el domingo 21 de junio, tras llevarse a cabo la segunda vuelta, una serie de supuestas restricciones al acceso de juristas al recinto de Corferias en Bogotá, en donde se realiza el escrutinio electoral. El jefe de Estado afirmó que “solo los jueces determinan quien es el presidente de Colombia”, en un mensaje publicado en X; un anuncio que generó alarma en el espectro político.

Lo escrito por el primer mandatario, a través de su cuenta en esta plataforma digital, fue entendido como un nuevo desconocimiento de los resultados que dieron como ganador, aunque por estrecho margen, al abogado Abelardo de la Espriella, sobre el senador oficialista Iván Cepeda. Toda vez que insistió en que debe hacerse un recuento “voto a voto” de la contienda, frente a la diferencia del 0,95% entre ambos candidatos.

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Con un comentario en la red social X, el presidente Gustavo Petro causó alerta sobre el proceso de escrutinio en Corferias - crédito @petrogustavo/X

“No están dejando entrar los abogados de escrutinio en Corferias de Bogotá”, indicó el mandatario y pidió intervención de las autoridades en el lugar. “Le solicito a la Policía Nacional y a los jueces de escrutinio dejar entrar a todos los abogados de escrutinio”, agregó el presidente, que puso en duda el balance dado a conocer por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99,93% de los votos contabilizados.

A su vez, sobre cualquier proclamación anticipada de resultados, el pronunciamiento de Petro fue contundente. “Toda declaratoria hoy de un triunfo en las elecciones solo es deseo”, expresó, en relación a lo que, desde los diferentes sectores políticos, en su mayoría contrarios a su línea ideológica, se ha dicho sobre el balance de la jornada; que llevó al primer cargo de la nación al autodenominado “Tigre”.

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Además de ser el centro de votación más grande del país, Corferias es el lugar escogido para llevar a cabo la fase de escrutinio - crédito Juan David Duque/REUTERS

Registraduría desmintió a Gustavo Petro, tras informaciones sobre supuestos desórdenes en Corferias

Frente a lo dicho por el jefe de Estado, la Registraduría Nacional del Estado Civil le salió al paso y aclaró que no se reportan ningún tipo de inconvenientes. Es válido destacar que Petro hizo réplica de la publicación hecha por la exministra de Ambiente Susana Muhamad, que pedía apoyo de abogados en los pabellones 1,6 y 8 de Corferias, a los que les entregarían pleno poder para ejercer, según ella, la labor de vigilancia de los votos.

“Las comisiones escrutadoras avanzan en el pabellón 8 de Corferias. Los medios de comunicación que quieran cubrir este avance pueden hacerlo”, comentó la Registraduría, con lo que desmintió que se dieran irregularidades en el proceso que inicia, como es bien sabido, una vez culmina la etapa de preconteo y en la que participan jueces de la República; que son los que certifican los resultados definitivos al país.

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A su vez, en sus redes sociales, el ente rector compartió las posiciones de veedores internacionales como el expresidente de República Dominicana Leonel Fernández, jefe de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), que hizo énfasis en el desarrollo normal de la jornada electoral, la alta participación ciudadana y el compromiso de las instituciones con la transparencia del proceso.

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