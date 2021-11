Andrea Valdiri advierte que sus redes sociales están en riesgo: “Me están denunciando todo”

Foto: Instagram @andreavaldirisos

Luego de haber permanecido por varios días sin publicar fotos o videos en su cuenta de Instagram, Andrea Valdiri reapareció en la historias de la plataforma para explicar a quienes les siguen el motivo de su ausencia y es que, tal y como ella misma lo mencionó, son varias las razones.

Por un lado, la modelo y bailarina barranquillera dejó saber que se encuentra en la elaboración de nuevos proyectos, pues admite que ha logrado entender la necesidad que tienen sus fanáticos de consumir un contenido novedoso. De hecho, horas antes reveló que se encuentra preparando un nuevo tema musical, tras haber presentado en 2019 su sencillo debut ‘Violento’.

“Ando en lo del tema del reality, de mi página web y he hecho muchas otras cosas más, tengo productos en desarrollo con otras empresas. Además, aparte de mi labial voy a sacar cuatro productos más. Entonces ando haciendo muchas otras cosas para que mi vida no dependa de las redes sociales, sino de muchos otros negocios que pueda tener (...) por eso es que ustedes me ven innovando a cada rato”, explicó.

No obstante, ‘La Valdiri’ también expuso que tiene problemas con algunas de sus cuentas en las plataformas digitales, puesto que ha sido sancionada con la eliminación de varias publicaciones, incluida la que hizo sobre su disfraz de esqueleto en el pasado Día de Halloween.

“Son muchas cosas que hacen enojar a la gente de Instagram, por ejemplo, cuando uno dice una mala palabra o muestra de más (...) Estoy hablando con expertos y es raro porque las denuncias (hechas en su contra) hablan sobre incitación al odio y a la violencia, pero ese contenido no incita a nada. Entonces estamos averiguando porque también un grupo de personas te podría cerrar la cuenta cuando comienzan a denunciarte mucho y, efectivamente, me están denunciando todo mi contenido”, aseveró.

De igual manera, Andrea Valdiri afirmó que le han llegado a reportar las grabaciones en las que expone sus obras sociales, lo que se le hace todavía más extraño , y aclaró que todavía no se tiene confirmado el origen de dichas denuncias en Instagram.

A pesar de sus múltiples negocios y de estar tranquila con lo que publica y comparte, la celebridad atlanticense aprovechó para recordar cuáles sus cuentas alternativas en esta red social, que vienen siendo las cuentas oficiales de sus dos hijas y de su empresa.

Por último, pidió disculpas a quienes están pendientes de sus movimientos en redes sociales, pues dice que así como son fieles a ella y le apoyan en todo sentido, merecen las debidas explicaciones.

Un repaso por la vida de Andrea Valdiri

Nacida el 23 de julio de 1991, esta mujer atlanticense goza de gran reconocimiento en el público colombiano por varias razones, entre las que destacan el haberse coronado como Señora Colombia en 2015 y en 2018 haber saltado a la fama con el ‘Dura Challenge’, desafío de baile tras el cual fue elogiada por el mismo Daddy Yankee.

Además, su belleza, talento para el baile y extravagancia, la han hecho destacar como una de las figuras públicas más polémicas y ardientes del momento, pero no solo es modelo, también es empresaria. Posee una línea de ropa femenina y trajes de baño, así como su propia marca de cosméticos con la que también dice tener preparadas varias sorpresas para 2022.