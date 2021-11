Alina Lozano, de ‘Pedro el escamoso’, no pudo actuar en teatro porque “ya no es tan famosa”

Alina Lozano Acosta es una de las actrices colombianas con mayor trayectoria en la televisión nacional, pues durante 30 años su nombre ha hecho parte de innumerables producciones por las cuales goza de gran reconocimiento y sus más de 145 mil seguidores en Instagram son apenas una muestra de ello.

De hecho, en las plataformas digitales también se ha vuelto bastante popular por cuenta de los videos que allí comparte, pues una que otra vez deja al descubierto algunos secretos sobre su vida personal. Tal y como sucedió hace poco, cuando se refirió a otros de los problemas que tuvo con el Teatro Nacional, donde dice haber sido menospreciada y “desprestigiada”.

“En el Teatro Nacional, en su momento, me dijeron: “No, es que no te podemos alternar con la otra actriz, es imposible porque, según dicen los de marketing, tú ya no eres tan famosa, (en cambio) la otra actriz sí es súper famosa y está al aire y todo”, relató.