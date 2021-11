‘La Liendra’ dedicó emotivo mensaje a ‘La Segura’ por sus complicaciones de salud: “Me siento mal por no ser el mejor amigo”

En horas recientes, el creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, publicó a través de su cuenta en Instagram un emotivo mensaje para Natalia Segura, quien durante estos días ha atravesado por fuertes complicaciones de salud que, inclusive, la dejaron internada en un hospital de Cali.

De acuerdo con lo expuesto por el joven en su mensaje, la amistad que tiene con ‘La Segura’ es una con la cual soñó siempre, pues aunque sus mejores amigos los cosechó en la infancia y aún conserva a algunos de estos, con ella ha vivido momentos únicos. No obstante, admitió también que no ha sido el mejor amigo y que podría estar más presente en momentos complicados como este, aunque prometió hacerlo.

“Me puse a buscar momentos contigo y tengo muchos, en diferentes lugares, años y países. Eres una persona muy importante en mi vida y me siento mal por no ser el mejor amigo o el que tú mereces, pero sabes que lo te brindo y te doy te lo doy desde mi corazón y es real, te conozco hace 5 años… cuando apenas esté mundo de las redes estaban empezando y míranos, crecimos…maduramos y aún estamos firme uno con el otro”, escribió.

Por otro lado, ‘La Liendra’ señaló que Natalia Segura puede contar con él en cualquier momento que lo necesite, pues reiteró que es una de las personas más importantes en su vida.

Mientras que en otra parte de su extenso comentario, destacó el trabajo que la joven caleña realiza en las plataformas digitales desde hace años atrás.

Vea aquí la respuesta de ‘La Segura’ a las palabras de su amigo:

Según contó ella misma por medio de una reciente publicación en Instagram, estos padecimientos son resultado de unos disparos que recibió el 23 de noviembre de 2013 (a sus 20 años), cuando iba a subirse a un vehículo en el centro de Cali, donde trabajaba como vendedora y, en medio de un ataque en su contra, uno de los proyectiles la impactó en la médula espinal y por poco la deja en silla de ruedas para el resto de su vida.

Sin embargo, tan compleja ha sido la actual situación para la celebridad caleña que, desde el hospital al cual fue remitida en horas recientes, calificó a esta como una de sus peores recaídas, pues siente un gran dolor en sus extremidades, “como si estuvieran ardiendo en fuego”.

“En muchos años no había sentido una recaída cómo está, donde los dolores y la neuropatía que he sentido me han hecho llorar y gritar del dolor como nunca antes… tanto, que sólo la morfina aliviaba un poco mi dolor, al parecer hay un nervio que está muy inflamado y comprimido… en fin amigos, todo esto me ha traído una reflexión y un nivel de consciencia muy grande, y es que hoy más que nunca me doy cuenta que sin salud no somos nada”, concluyó ‘La Segura’ al respecto.