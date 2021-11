Se reactivaron confrontaciones entre encapuchados y Esmad en el Portal Américas de Bogotá

Bogotá. 28 de Mayo del 2021 Un grupo de estudiantes de enfermería y actividades afines, en su mayoría, opera como apoyo para auxiliar a los heridos en las manifestaciones en el Portal Américas. Durante estos 30 días de protesta se han dedicado a atender a los afectados aún sin el auxilio de las autoridades. (Colprensa-Sergio Acero)

Luego de unas semanas sin presentarse alteraciones en las inmediaciones al Portal Américas de TransMilenio con Avenida Ciudad de Cali, manifestaciones ocurridas la noche del 21 de noviembre derivaron en enfrentamientos entre Esmad y encapuchados que provocaron el cierre de dicho portal así como el de las estaciones Patio Bonito, Biblioteca Tintal y Transversal 86.

Reportes ciudadanos vía Twitter informaron que las confrontaciones entre encapuchados y fuerza pública se originaron después de las 8:30 p.m. Algunos reclamaron a las autoridades por la extendida protesta social en este sector de la capital, que cumplió siete meses y que surgió durante las manifestaciones sociales del anterior paro nacional.

Ejemplo de lo anterior es el tweet de la concejal por el partido Alianza Verde, Lucía Bastidas Ubaté, quien reclamó a los órganos de seguridad y control para que ejerzan acciones en pro de la ciudadanía de dicha localidad, una de las más densas en cuanto a habitantes se refiere, de la capital.

Bastidas escribió: “Señores jueces de la República ⁦@judicaturacsj⁩ hagan algo Dónde está @bogota ⁦@GobiernoBTA⁩ ⁦@SeguridadBOG⁩ protegiendo los derechos de los vecinos del Portal Américas que hoy y desde hace casi 7 meses soportan caos y destrucción ⁦@personeriabta”.

Primera Línea Portal Américas. (Colprensa-Sergio Acero)

Este tweet alcanzó repercusión cuando fue citado por el precandidato Federico Gutiérrez, quien afirmó que: “Hasta cuándo la gente de Bogotá y vecinos del Portal de las Américas se tienen que aguantar esto? Esto hace mucho rato dejó de ser protesta pacífica. Lo más grave es que haya quien lo justifique. Garantizar diálogo y orden”.

De otra parte, otros usuarios apelaron a la alcaldesa Claudia López para gestionar una solución que no involucre al Esmad en este tipo de eventos: “@ClaudiaLopez son 7 meses de protestas en el portal américas y ustedes han torturado, herido y desaparecido muchachos, la violencia cada vez es peor, ¿por qué no busca una solución no violenta a esta situación?”, como lo escribió Fabian Márquez (@famcrod91) en Twitter.

Se espera el arribo de la Personería de la ciudad para mediar entre las partes y detener la confrontación en el Portal Américas.

Esta es una noticia en desarrollo.

