América de Cali deberá buscar estadio para las finales de la Liga: estas son las principales opciones

Este domingo 21 de noviembre sin duda alguna fue uno de los días más importantes del año para el América de Cali, pues derrotaron 5-1 al Deportivo Pereira e hizo los deberes (ganar y aguardar) para meterse en la fase final de la Liga BetPlay. Para su suerte, se le dieron los tres resultados que necesitaba y confirmó su asistencia en cuadrangulares. Juan Carlos Osorio respiró, cumplió con su parte y ahora se agranda para ir en busca de un nuevo campeonato.

Y es que los últimos meses de Osorio en el banco del equipo ‘escarlata’ no fueron sencillos. Los resultados no llegaban y la clasificación a cuadrangulares parecía muy lejana, tanto así que los rumores de su salida aumentaban y todo parecía indicar que no iba a terminar el campeonato.

Sin embargo, América y el DT llegaron a un ultimátum que fue publicado en redes sociales: clasificar a los ocho o nada. En sus últimos cuatro partidos consiguió dos triunfos y logró meterse de octavo en los cuadrangulares. Parecía imposible hace un par de semanas, pero lo consiguió.

Envigado, Jaguares y Bucaramanga también hicieron su parte. El Naranja no pudo ante el descendido Huila y cayó en casa; los Felinos perdieron con Patriotas y los ‘Opitas’ hicieron lo propio contra Equidad. América sonrió, aprovechó y tuvo su mejor versión contra el clasificado Pereira de Alexis Márquez.

Una actuación impecable. Con goles de Quiñones, Angulo, Ramos, Torres y Lucumí, el equipo Escarlata no perdonó a los Matecaña y liquidaron el partido para aguardar tranquilos los resultados ajenos.

Osorio lo logró y continuará dirigiendo al América. Metió al equipo en cuadrangulares y ahora sueña con ir por todo. Luego del sorteo quedó ubicado en el grupo ‘B’ y estará compartiendo con Millonarios, Deportes Tolima y Alianza Petrolera.

Vale recordar que los equipos jugarán partidos en su respectivo grupo con duelos de ida y vuelta, pero solo habrá una escuadra que avance a la final, obviamente aquel que sume más puntos en el cuadrangular. América iniciará contra Millonarios este 28 de noviembre.

Partidos del América:

FECHA 1 - 28 de noviembre: América vs. Millonarios

FECHA 2 - 1 de diciembre: Tolima vs. América

FECHA 3 - 5 de diciembre: América VS. Alianza Petrolera

FECHA 4 - 8 de diciembre: Alianza Petrolera vs. América

FECHA 5 - 12 de diciembre: América vs. Tolima

FECHA 6 - 15 de diciembre: Millonarios vs. América

Sin embargo, la preocupación para el equipo americano ahora pasa por el estadio donde jugará la fase final, pues desde hace un par de días se conoció que no podrá utilizar el estadio Pascual Guerrero.

Así las cosas, América se verá en la obligación de buscar un escenario deportivo en ciudades como Armenia, Bogotá, entre otras, ya que el máximo recinto deportivo de la capital vallecaucana no va a estar disponible para esas instancias del torneo.

Esta noticia se da además de las sanciones ya impuestas al América de Cali por los disturbios ocasionados por algunos hinchas en el Pascual Guerrero tras el partido ante Atlético Nacional.

La Alcaldía de la capital vallecaucana ya le mandó una notificación al cuadro escarlata explicando que el estadio Olimpico de San Fernando será utilizado para los Juegos Panamericanos Junior en la primera edición de su historia.

Tulio Gómez, máximo accionista de la institución, señaló en la transmisión de La Banda Deportiva que le encantaría que el equipo jugara en la ciudad de Pereira, pero la clasificación del cuadro matecaña obliga a que se piense en otras plazas como Armenia o Manizales.

“Esto es un milagro de Dios, yo la verdad era un poco escéptico con la clasificación, esto es un milagro de Dios. Puede ser en Armenia, porque Pereira sigue jugando. Hay que mirar, Armenia o Manizales, hay que hacer la gestión”, afirmó para ese medio.

