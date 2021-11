Ramón Jesurún respaldó a Reinaldo Rueda y envió un mensaje contundente a quienes piden su salida. Fotos: REUTERS (Henry Romero) / EFE (Mauricio Dueñas)

A menos de un año para que se dé inicio a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y a falta de cuatro partidos para terminar las Eliminatorias sudamericanas, Colombia se ubica cuarta en la tabla de clasificación y está obteniendo el cupo directo a la cita mundialista. Sin embargo, el fútbol mostrado por el equipo está por debajo de lo esperado y el técnico Reinaldo Rueda es el principal cuestionado por los aficionados como también por cierto sector de la prensa.

El pasado 16 de noviembre, la selección Colombia de fútbol empató sin goles ante el onceno paraguayo en el Metropolitano de Barranquilla y desató la furia de los hinchas. A pesar de dominar el encuentro y tener la pelota, los cafeteros fueron incapaces de anotar un tanto y complicaron su viaje a la cita mundialista en Catar 2022.

Tras el último duelo, el equipo de Rueda suma en total, con tiempo de adición, 489 minutos sin anotar un gol en el arco contrario, y cinco partidos de manera consecutiva. Una cifra relevante para un equipo considerado uno de los mejores de Latinoamérica luego de sus dos últimas presentaciones en los mundiales.

Es por esto que las críticas no se hicieron esperar y en redes sociales hubo quienes pidieron la salida del entrenador por los malos resultados pues, a pesar de no ser derrotada, la selección no tiene margen de error en los próximos partidos.

Ante esto, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, dejó claro que por ahora no se maneja la posibilidad de un cambio de entrenador, así como tampoco se tiene en mente la salida del técnico Reinaldo Rueda previo a las cuatro fechas finales de las eliminatorias al mundial de Qatar.

El máximo dirigente aprovechó para criticar también a los que piden la renuncia del entrenador de la ‘Tricolor’, teniendo en cuenta que la actualidad del equipo en la tabla de posiciones le está otorgando un lugar de manera directa a la siguiente cita orbital.

En una declaración dada al periódico El Colombiano, Jesurún manifestó: “No hay duda de que Reinaldo Rueda seguirá en el banquillo de la Selección Colombia. Quien piense que es hora de que salga del cargo no sabe de fútbol”.

Así mismo, en la mañana de este lunes en diálogo con 6AM, de Caracol Radio, reiteró que la confianza está depositada en el estratega.

“Rueda tiene el apoyo de todos los integrantes de la FCF. En el comité ejecutivo nunca se ha tocado el tema de cambiar de entrenador porque por ahora estamos dependiendo de nosotros mismos para lograr la clasificación. Seguimos teniendo la fe de que vamos a volver al mundial”, aseguró.

De igual manera, el directivo fue claro al mencionar el principal problema del equipo actualmente, pues es la crítica que ha recibido el equipo en los últimos días.

“Nosotros siempre estamos en contacto con Rueda, y si hay alguien que está preocupado es él, pero está enfocado en encontrar las soluciones para los próximos partidos. La falta de gol es lo que se tiene que trabajar, los jugadores también son consientes de eso y esperamos que eso pueda cambiar los próximos partidos”, añadió.

Y es que cabe recordar que Rueda asumió el cargo luego de la salida del portugués, Carlos Queiroz. Los dirigentes depositaron su confianza en el caleño, que tuvo un buen arranque. Ganó 3-0 a Perú en Lima y en su segundo partido igualó 2-2 frente a Argentina tras una remontada emotiva en Barranquilla.

A esa altura de la Eliminatoria, el técnico convencía con su modelo de trabajo y empezaba a enderezar el camino rumbo a Qatar, todo gracias a los tantos marcados como visitante frente a Perú, pues la diferencia de goles en contra había mejorado.

En la siguiente jornada todo empezó a cambiar, ya que cedió puntos importantes. Igualó 1-1 frente a Bolivia en La Paz y empató 1-1 contra Paraguay en los Defensores del Chaco. Estos dos resultados hicieron que llovieran críticas sobre el rendimiento del equipo fuera de casa.

No obstante, el equipo regreso a territorio colombiano para enfrentarse a Chile por la jornada 10 de la ronda clasificatoria. La Tricolor tuvo un gran encuentro derrotando 3-1 al conjunto austral en el estadio Metropolitano y se metió en zona de clasificación.

Pero el malestar de la afición empezó en el mes de octubre y se extendió hasta la fecha. Colombia sumó tres empates consecutivos por marcador de 0-0, cinco partidos sin gol, además de confusión la cancha. Igualó contra Uruguay en Montevideo, ante Brasil en Barranquilla y repitió contra los ecuatorianos en casa.

Para la última fecha disputada en el mes de noviembre, la selección llegaba un poco maltrecha por los malos resultados y por algunas críticas. Viajó a Brasil para enfrentar al líder y, pese a un buen partido defensivamente, perdió por la mínima diferencia.

Regresó para disputar su último partido del año y se esperaba que consiguiera un triunfo como local frente a Paraguay en el estadio Metropolitano y así recuperar algo de confianza. Sin embargo, nuevamente se empató jugando mal, con mucho desespero por parte de algunos jugadores, y con el arco cerrado para los delanteros.

CUARTA Y EN ZONA DE CLASIFICACIÓN

Pese a los resultados negativos y a cinco partidos sin anotar goles, Colombia termina el año ubicado en el cuarto lugar de la tabla con 17 puntos, por sus tres victorias, ocho empates y tres derrotas. Además, aparece con menos uno en la diferencia de gol, cifra que la tiene por encima de Perú, que tiene 17 puntos, pero una diferencia de gol de -5.

El próximo año enfrentará en enero a la Selección de Perú en Barranquilla y a Argentina como visitante, posiblemente en el estadio Bicentenario de San Juan, en una doble jornada que será decisiva para las aspiraciones mundialistas.

SEGUIR LEYENDO: