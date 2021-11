Manuela González relató lo duro que fue tener una hija prematura

Foto: Instagram @LaMuelaGonzalez

El pasado 17 de noviembre se conmemoró el Día Mundial del Niño Prematuro, una fecha por medio de la cual se busca informar sobre el alto riesgo de mortalidad que tiene para un niño nacer antes de la semana 37. Sin embargo, hay quienes durante este día recuerdan a los bebés que no superaron las dificultades y también a aquellos que lo hicieron.

Tal fue el caso de Manuela González, quien por medio de su cuenta de Instagram compartió un emotivo mensaje, en el cual habló desde la experiencia que vivió con Alma, su hija menor, a la que dio a luz recién inició el octavo mes de embarazo.

“Alma mía, naciste prematura en la semana 34, pero desde la semana 32 estabas decidida a llegar al mundo y tuve que guardar reposo un tiempo en el hospital, mientras te maduraban tus pulmones y ganabas un poco más de peso. Finalmente, la madrugada del 16 de abril rompiste fuente con la fuerza y determinación de quien tiene muy claro lo que quiere. Naciste de un suspiro, fluiste y eras tan pequeña que incluso podría decir que te escurriste con destreza cuando saliste al mundo”, comentó la actriz.

De igual manera, recordó que en aquel momento lloró bastante de pensar que su hija era “frágil e indefensa”, aunque admite haberse equivocado, pues Alma resultó mucho más fuerte que cualquier otro niño de su edad.

“Tuvimos la suerte de irnos a casa al otro día, no necesitaste nada distinto a nuestros abrazos, a nuestro calor y por eso doy gracias a Dios siempre. Verte hoy convertida en la niña de mis ojos me conmueve hasta las lagrimas y me hace creer en el poder del amor”, agregó la mujer de 44 años, recordada por producciones como ‘El inútil’, ‘La bella Ceci’ y ‘El señor de los cielos 2′.

Por último, Manuela González concluyó su mensaje enviando una voz de aliento a todas aquellas madres que en este momento, esperan por un milagro similar desde “una incubadora o una UCI”.

Vea aquí algunas de las imágenes que compartió la actriz:

Cabe mencionar que hace pocos días y a través de sus historias de Instagram, Manuela le contó el paso a paso a sus seguidores de la sorpresa que Andrés Vasco, su esposo, le tenía preparada para festejar una década de matrimonio, en la que ella resultó llorando.

En el primer video, ella muestra el momento en el que junto con su pareja se dirigía al aeropuerto, asegurando que estaba a la expectativa por no saber a qué lugar del mundo irían, para celebrar.

“Este man lo único que ha hecho es despistarme. Cuando ya tenía la maleta lista, comenzó a decir; ‘no, que no te falte esto, que no te falte lo otro’ y no sé si lo hizo para despistarme”, contó la famosa en su cuenta de Instagram.

Al llegar al aeropuerto para bordar el viaje, Manuela no escatimaba en mostrar sus ancias por saber cual sería le destino del viaje, y ya en la fila de la aerolínea por la que viajarán, una mujer los atiende y les confirma el destino, Manuela abraza a su esposo y le dice que tiene ganas de llorar.

Además, la pareja respondió en su momento a las críticas que generó una publicación del Día del Amor y la Amistad, en la que su hijo Pedro tenía las uñas pintadas y fue objeto de críticas y burlas.

“Por eso quiero hacerles una serie de preguntas: ¿ustedes piensan que el color de la ropa define el género de un niño o una niña?, ¿a ustedes como padres les preocupa que su hijo hombre decida jugar con una muñeca o que su hija decida jugar con dinosaurios o carros?, ¿ustedes creen que, si un niño pequeño decide pintarse las uñas de algún color, esto define su inclinación sexual?, ¿piensan que el pelo largo en los niños pone en duda su virilidad?, ¿a ustedes les preocupa la orientación sexual de sus hijos? (…) este es un tema para mí importante (…) me demuestra que seguimos viviendo en una cultura muy ignorante respecto a muchos temas”, aseveró González.