La “peinada” de Enrique Gómez Martínez al fiscal Francisco Barbosa

Las declaraciones de Enrique Gómez Martínez sobre la Fiscalía General de la Nación generaron revuelo en las redes sociales. El video del sobrino de Álvaro Gómez Hurtado asegurando que la entidad es un fracaso se hizo viral.

Las afirmaciones del sobrino del líder conservador se registraron justamente en un evento en el que se hizo el relanzamiento del Movimiento de Salvación Nacional (MSN).

“La Fiscalía es un fracaso, la Fiscalía es una de las claves de la inseguridad”, dijo Enrique Gómez. “Los ciudadanos tienen que saber reclamarle a la Fiscalía estos fracasos que padecen con la violencia en sus calles, con los atracos en sus residencias con la impunidad en el acceso carnal violento”, añadió.

Además, aseguró que los indicadores de la gestión de la Fiscalía General de la Nación van en descenso. Al hablar del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, Gómez señaló que seguramente se escudará en la pandemia para justificar las fallas de la entidad.

“Este fiscal ahora vendrá a decir que la pandemia no lo dejó, pero todos sus indicadores en indagaciones, en sentencias en ejecución de penas y en casos en juicios, todos han bajado radicalmente y se están derrumbando”, dijo.

“¿'Por qué? Porque este señor y los señores del Congreso han vuelto esto otro fortín burocrático de repartida de puestos y corbatas, por eso es que quieren un fiscal general que ni siquiera sea abogado”, añadió.

Gómez continúo diciendo que Francisco Barbosa nunca ha ido a juicio, incluso aseguró que no sabe lo que hace. También criticó que el funcionario no responda ante nadie por la cuestionada labor que esta desempeñando la Fiscalía General de la Nación.

“Barbosa nunca ha ido a juicio, no sabe de lo que está haciendo ni de lo que está hablando, no tiene vergüenza y sobre todo no responde ante nadie. El señor fracasa con un presupuesto cercano a los cuatro billones de pesos al año, que como dije lo hemos aumentado en 64 % en los últimos seis años, y qué nos entrega a cambio: la gente encerrada, asustada, los pobres maltratados por los criminales, debe responder”, aseveró Enrique Gómez.

Luego de las numerosas criticas a la Fiscalía General de la Nación y puntualmente a la labor que ha desempeñado Francisco Barbosa, el sobrino del líder conservador asesinado aseguró que la salida a esta situación es trasladar la Fiscalía “a una entidad del poder ejecutivo y que entonces el presidente responda por los fracasos del poder de la política criminal que estamos padeciendo”.

Reacciones en redes sociales

Como es de esperarse en las redes sociales, los comentarios no tardaron en llegar. Algunos usuarios de Twitter compartieron el mensaje de Gómez asegurando que tiene razón.

“Esta es la mejor descripción que he escuchado sobre el inútil que tenemos como Fiscal General, Francisco Barbosa. Dos minutos exquisitos que no tienen pierde”, es uno de los comentarios en redes sociales.

“Enrique Gómez Martínez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, uno de los fundaciones de la U. Sergio Arboleda, regaña al ‘segundo cargo más importante de la Nación’. Y sí, Francisco Barbosa es un fracaso a cargo de la Fiscalía”, escribió otro internauta.

Otros comentarios son: “Que peinada tan linda de por Dios, dónde pasó esto, cómo veo el video completo. Es bellísimo”, “la verdad más bien dicha al autodenominado segundo funcionario más importante de Col, Fiscal Barbosa”.

