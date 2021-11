Petro le pide a Lafaurie retractarse por replicar lo que dijo María Elvira Salazar

En las últimas horas se viralizó una intervención de la congresista republicana María Elvira Salazar en el legislativo estadounidense donde hizo duros señalamientos contra el senador y candidato presidencial Gustavo Petro.

“Es un ladrón, un socialista, un marxista, un terrorista y está liderando las encuestas a la Presidencia de Colombia. ¿Comparte mi opinión?”, afirmó la estadounidense, de origen cubano, durante una audiencia con Brian Nichols, subsecretario para el Hemisferio Occidental.

Palabras que varios uribistas comparten en redes sociales y aseguran que están llenas de razón. Así lo hizo saber el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, al escribir en Twitter que Salazar describió de la mejor manera al líder de la oposición.

“La congresista republicana María Elvira Salazar no lo pudo haber descrito mejor: Petro es ‘un ladrón, un socialista, un marxista, un terrorista’. ¿El malévolo cucarachón ya se puso sentimental (ya se victimizó)?”, dijo Lafaurie, que además es el esposo de la actual precandidata presidencial, María Fernanda Cabal.

La acogida del ganadero frente a lo dicho por la republicana estadounidense provocó que el mismo Petro pidiera una rectificación. “Amigo Lafaurie, ya que usted reafirma la tesis de la parlamentaria extranjera, le solicito retractarse o presentar las pruebas de manera pública que demuestren que soy un ladrón y un terrorista”, trinó el político.

Pero no fue el único cruce de trinos que tuvo Petro por este mismo tema. Horas atrás le respondió a la columnista Andrea Nieto, que cuestionó al senador por criticar a Iván Duque. “A ver si entiendo: ¿Petro le puede decir dictador y asesino a Iván Duque que fue elegido con 10 millones de votos, pero a él María Elvira Salazar congresista de EEUU, no le puede decir ‘terrorista’?”.

A lo que Petro respondió: “A ver si entiendes: tanto Petro como el presidente son colombianos, Petro puede ser denunciado por calumnia y vencido en juicio en Colombia. La señora Maria Elvira es una extranjera que interviene en un congreso extranjero en politica colombiana”.

Agregó el precandidato presidencial que si se demuestra en juicio que el gobierno de Duque no asesinó a jóvenes en las manifestaciones, él cometió un delito. “Si tu no puedes demostrar que yo soy un terrorista y no un senador de la República, tú cometes un delito al decirlo”.

La intervención de Salazar en el Congreso de EE. UU.

Luego de que la congresista acusara a Petro de terrorista, el funcionario del gobierno del presidente Joe Biden, prefirió no ahondar en la controversial afirmación y se limitó a señalar que no opinaría sobre el tema.

“No voy a calificar a los candidatos en Colombia. Esa es una de decisión del pueblo colombiano”, fue la respuesta de Nichols.

Noticias Caracol consultó con Salazar sobre su controversial opinión sobre Petro y las posibles críticas que le podrían acarrear.

“Pueden decir lo que ellos quieran, yo tengo la opinión de decirle a los colombianos que tengan cuidado porque lo que les están prometiendo es mentira, es una farsa”, respondió.

Entre tanto en El American, portal de noticias de internet anti-izquierdista y para la comunidad hispana en Estados Unidos, la congresista reiteró su opinión sobre el líder de Colombia Humana.

En un video publicado por Salazar cuando estaba en campaña electoral en Miami, evidenció el aprecio y admiración que el expresidente Álvaro Uribe y ella se tienen mutuamente. El político colombiano aseguró: “la queremos ver en el congreso, la necesitamos”, y la candidata le agradeció diciéndole que él es su “ejemplo para yo seguir peleando esa misma pelea que tuvo usted”.

