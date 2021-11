Foto | Paulina Vega robó varios suspiros por su radical cambio de look: “¡Belleza pura!”

Paulina Vega. Foto: Instagram @paulinavegadiep

Una de las mujeres que continúa resaltando por su belleza es Paulina Vega, más allá de que fue señorita Colombia en 2013 y ganadora de Miss Universo en2014.

Ahora, siete años después de alcanzar el logro más importante de la belleza femenina en el mundo, la empresaria continúa cautivando a millones de seguidores en el país gracias a su figura.

Recientemente, y a través de su cuenta de Instagram, la también modelo cautivó a sus casi seis millones de fans con un sorprendente cambio de look: su cabello pasó de castaño a un rubio muy claro, con raíces oscuras, haciendo un contraste que llama aún más la atención.

La ‘selfie’ que compartió la exmiss Universo presumiendo su nueva imagen generó, en menos de ocho horas, más de 120 mil ‘me gusta’ y cerca de 1.300 comentarios.

Las opiniones estuvieron divididas, pues a pesar de que a muchos gustó la transformación de Vega, otros indicaron que se veía mejor con el antiguo color de cabello.

“Prefiero verte con el cabello oscuro, no quiero verte catira”; “Ay no, qué atentado el pelo”; “Wow, ¡Belleza pura!”; “Mejor castaño”; “Mi amor platónico” y “Ese tono de cabello sí me gusta”, fueron las reacciones destacadas. Otros usuarios dejaron en la caja de respuestas emoticones de corazones y llamas de fuego.

Cabe recordar que, la última vez que Paulina subió una foto con el cabello de color oscuro fue hace muy pocos días. Lo hizo luciendo un vestido verde que dejaba al descubierto su espalda; incluso se presume que ahí estuvo dando pistas de lo que sería su posterior cambio de imagen, pues escribió en el pie de la publicación “¿Color favorito?” en inglés.

De otra parte, si se compara esta imagen con la más reciente, se aprecia también que su cabellera dejó atrás las ondas para lucir liso. También se nota que continúa igual de largo.

¿Qué comentarios recibió la exseñorita Colombia por parte de Aida Victoria Merlano?

Las palabras que generaron varias reacciones adversas fueron hechas durante una dinámica en la que la hija de la excongresista Merlano Rebolledo nombró a varias figuras de la farándula colombiana, entre las cuales escogió con quién casarse, tener relaciones sexuales o quitarle la vida.

“A Lina ya le tengo el anillo comprado hace rato, con esa mujer obvio me caso, Melina me la recojo, le crío al niño si quiere y Paulina, ya ella vivió lo que tenía que vivir”, comentó.

Las reacciones surgieron de inmediato y las críticas allí no faltaron, tanto así que salió a dar explicaciones al respecto en publicaciones posteriores. “Cuando uno ya vivió un Miss Universo, vivió lo que tenía que vivir, aparte es mi cuerpo y yo decidí dárselo a Melina para que nuestra felicidad se consumara, había que borrar del mapa a Paulina, era una decisión que había que tomar”, añadió entre varias carcajadas.

Finalmente, es de destacar que Paulina Vega actualmente se dedica a representar importantes marcas del sector retail, y también es conferencista en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde se dedica a hablar sobre su trabajo como emprendedora, modelo y presentadora.

SEGUIR LEYENDO: