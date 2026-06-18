Supersalud halló medicamentos en bodega que no eran entregados a usuarios de Famisanar

La Supersalud detectó en un dispensario de Ramédicas en Bogotá medicamentos disponibles que no aparecían en el sistema, lo que impedía entregarlos a pacientes de Famisanar - crédito Colprensa

La Superintendencia Nacional de Salud detectó medicamentos formulados que sí estaban disponibles en bodega, pero que no aparecían registrados en el sistema de dispensación.

El hallazgo se produjo durante una inspección a un dispensario de Ramédicas en Bogotá, encargado de atender a usuarios de Famisanar EPS, y encendió alertas sobre la calidad del proceso de entrega.

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La información publicada por Caracol Radio señala que esta situación estaba impidiendo la entrega efectiva de algunos tratamientos a los pacientes.

Ante el hallazgo, la Supersalud ordenó medidas inmediatas para garantizar la continuidad de las terapias y mejorar la atención a los afiliados que requerían esos medicamentos formulados por sus médicos tratantes.

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El punto central de la alerta está en la diferencia entre el inventario físico y el registro del sistema. Los medicamentos estaban almacenados y disponibles, pero al no aparecer en la plataforma de dispensación podían quedar por fuera del proceso de entrega. Para los usuarios, esa falla se convertía en una barrera directa para acceder a sus tratamientos.

La Supersalud detectó en un dispensario de Ramédicas en Bogotá medicamentos disponibles que no aparecían en el sistema, lo que impedía entregarlos a pacientes de Famisanar. Foto: Colprensa.

Hallazgo en dispensario de Ramédicas

Durante la visita, funcionarios de la Delegatura para la Protección al Usuario y los SuperDefensores verificaron los procesos de dispensación de medicamentos. También revisaron la gestión de pendientes, los tiempos de atención y las respuestas entregadas a los usuarios que reclamaban soluciones frente a demoras o problemas en el servicio.

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La inspección no se limitó al inventario de medicamentos. De acuerdo con la información conocida, también fueron revisados casos relacionados con autorizaciones, citas médicas y procedimientos, aspectos que hacen parte de la atención que reciben los afiliados y que pueden afectar la continuidad de los tratamientos.

El delegado para la Protección al Usuario de la Supersalud, Juan David Duque, aseguró que situaciones similares han sido identificadas en otros puntos del país. Además, advirtió que no existe justificación para que un paciente deje de recibir un medicamento que se encuentra disponible en las bodegas.

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La advertencia apunta a una falla operativa que puede tener efectos directos sobre los pacientes. Si el medicamento existe físicamente, pero no aparece en el sistema, el usuario puede terminar enfrentando demoras, nuevas reclamaciones o interrupciones en una terapia que ya había sido formulada.

Inspecciones del Plan 100

Duque explicó que estas verificaciones hacen parte del denominado Plan 100, una estrategia con la que la Supersalud adelanta inspecciones esta semana en más de 300 dispensarios de medicamentos distribuidos en 30 departamentos del país. El objetivo es identificar barreras de acceso y exigir acciones correctivas.

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Daniel Quintero, superintendente de Salud - crédito Colprensa

La entidad busca revisar cómo se está realizando la entrega de medicamentos y si existen fallas en los sistemas de dispensación, especialmente cuando los productos están disponibles, pero no llegan al paciente. También pretende verificar que los usuarios reciban oportunamente los medicamentos y demás tecnologías en salud requeridas para sus tratamientos.

La Supersalud informó, además, que las Peticiones, Quejas y Reclamos relacionadas con la entrega de medicamentos se redujeron en 22 % durante los últimos tres meses. Según la entidad, esa disminución responde a las acciones de inspección, vigilancia y seguimiento adelantadas en diferentes regiones del país.

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Aun así, el caso detectado en el dispensario de Ramédicas muestra que persisten fallas que pueden afectar a los pacientes. La existencia de medicamentos en bodega no garantiza por sí sola que lleguen al usuario si los sistemas no reflejan correctamente la disponibilidad.

Con esta visita, la Supersalud reiteró que las fallas en los registros y en los procesos de entrega no pueden convertirse en una nueva barrera de acceso. La orden de medidas inmediatas busca corregir el problema y asegurar que los pacientes de Famisanar reciban los tratamientos formulados sin interrupciones injustificadas ni nuevas barreras administrativas.

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