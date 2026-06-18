Así celebraron los colombianos la victoria 3-1 de la Tricolor en su debut mundialista

A Colombia fan reacts during the 2026 FIFA World Cup match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Mexico, June 17, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La victoria de la Selección Colombia por 3-1 sobre Uzbekistán en su debut en el Mundial de 2026 no solo dejó un resultado positivo en la cancha, sino que también provocó una ola de celebraciones entre los aficionados que siguieron el encuentro desde distintos puntos del país.

Desde minutos antes del pitazo final, en varias ciudades comenzaron a escucharse bocinas, cánticos y expresiones de entusiasmo de los hinchas que se reunieron en parques, establecimientos comerciales, restaurantes y espacios públicos para acompañar a la Tricolor en su estreno mundialista.

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Caravanas, banderas y festejos en las calles

Tras confirmarse la victoria, numerosos seguidores salieron a las calles portando camisetas, banderas y otros símbolos alusivos a la selección nacional.

En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga se registraron caravanas de vehículos cuyos ocupantes celebraban el resultado mientras hacían sonar sus bocinas y compartían con otros aficionados.

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Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron plazas, parques y zonas comerciales llenas de seguidores que aprovecharon la ocasión para festejar el primer triunfo colombiano en el certamen.

Las redes sociales también se sumaron a la celebración

Las plataformas digitales se convirtieron en otro escenario de celebración. Miles de usuarios compartieron fotografías, videos y mensajes de apoyo a la selección, destacando el desempeño del equipo y la importancia de comenzar el torneo con una victoria.

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Las etiquetas relacionadas con Colombia y el Mundial rápidamente ganaron relevancia entre las tendencias nacionales, reflejando el interés que despertó el debut del combinado nacional.

Además de los mensajes de aficionados, diferentes personalidades del deporte, el entretenimiento y la política expresaron su respaldo al equipo a través de publicaciones en redes sociales.

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La ilusión mundialista vuelve a unir al país

Como ha ocurrido históricamente durante las participaciones de Colombia en las grandes citas del fútbol internacional, el debut victorioso volvió a generar un ambiente de unidad entre los aficionados.

Familias, grupos de amigos y compañeros de trabajo se reunieron para seguir el encuentro y celebrar juntos el resultado, en una jornada marcada por la expectativa y la ilusión de avanzar en el campeonato.

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El triunfo permitió que miles de colombianos renovaran la confianza en el equipo nacional y comenzaran a proyectar sus expectativas para los próximos compromisos de la fase de grupos.

En desarrollo...