Los mejores memes de la victoria de Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026: las redes no perdonaron a James Rodríguez y Camilo Vargas

James Rodríguez no tuvo una buena actuación con la Selección Colombia y las redes sociales se ensañaron con el '10'- crédito Raquel Cunha/REUTERS

El debut de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 vino precedido de incertidumbre, producto del desempeño irregular mostrado por el conjunto cafetero en los amistosos de preparación disputados a lo largo del semestre.

Derrotas duras ante Croacia y Francia, y victorias sin excesivo lustre ante Costa Rica y Jordania marcaron el camino previo a la disputa del debut en su séptima participación mundialista el 17 de junio ante Uzbekistán, en el estadio Ciudad de México.

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Desde el pitazo inicial, el nerviosismo se hizo notar en las filas de los dirigidos por Néstor Lorenzo, siendo Johan Mojica uno de los principales señalados. El lateral lució desconcentrado y tomó decisiones equivocadas que Uzbekistán intentó aprovechar para montarse en el partido. Esto dificultó que pudiera subir y apoyar a Luis Díaz cada vez que este buscara recortar al centro y generar superioridad en ataque, algo que los usuarios no dudaron en manifestar.

Johan Mojica fue otro de los señalados negativamente por sus desatenciones, sobre todo en el primer tiempo - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Otro de los que dejó dudas fue James Rodríguez. El ‘10′ no tuvo protagonismo en el partido, se vio lento y hacía el ritmo de juego predecible en el último cuarto de cancha, hecho por el que en plataformas digitales el grito de guerra era “saquen a James”. Todo indica que Lorenzo vio algo similar, porque fue su primera sustitución en el segundo tiempo.

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Pero antes del cambio, la figura de Jhon Arias emergió y fue clave para destrabar un partido flojo de Colombia. El jugador del Palmeiras comenzó a tomar el balón y buscar sociedades con Luis Díaz, activándolo y propiciando que el guajiro asistiera a Daniel Muñoz en el 1-0.

A la par, la dupla de volantes de primera línea conformada por Jefferson Lerma y Gustavo Puerta dio la tranquilidad suficiente a la Tricolor para encontrar su mejor fútbol. El caso de Puerta es particularmente notable, al punto que le ganó la titular a Richard Ríos en los amistosos y fue una de las figuras del encuentro, algo que las redes sociales no dudaron en reconocerle, especialmente por habilitar a Luis Díaz en el 2-1, en una jugada iniciada por una recuperación del volante de Racing de Santander.

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Gustavo Puerta se llevó el reconocimiento de los hinchas en la red, contribuyendo al equilibrio de Colombia en los mejores y los peores momentos - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Sin embargo, antes del gol de Díaz el blanco de los ataques era Camilo Vargas, debido a su reacción y la de la zaga de la Selección en una de las pocas incursiones de peligro de Uzbekistán.

El cuidapalos del Atlas no pudo detener una volea de Eldor Shomurodov, dejó escapar el balón y no tuvo reacción ante el cabezazo de Abbosbek Fayzullaev a puerta vacía, derivando en el empate de los asiáticos y las dudas en todo el país ante la posibilidad de perder la oportunidad invaluable de ponerse en la cima del grupo K, tras el empate a primera hora entre Portugal y la República Democrática del Congo.

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El fallo de Camilo Vargas en el empate de Uzbekistán lo puso en la mira de las redes sociales - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Los cambios de Néstor Lorenzo también fueron una fuente de memes y comentarios encendidos de todo tipo en las redes sociales. Decisiones como no darle minutos a Juan Fernando Quintero y sí hacerlo con Richard Ríos y Jáminton Campaz fueron discutidas a lo largo de la noche.

Mientras la decisión de no meter a Juanfer fue cuestionada ante la consideración de que hacía falta asegurar la posesión y el rendimiento del volante de Benfica fue severamente cuestionado por malos pases y pérdidas de posición recurrentes; Campaz terminó siendo el responsable de sellar la victoria por 3-1 con un cabezazo tras un centro de Juan Camilo “Cucho” Hernández, dando la tranquilidad que necesitaba la Tricolor y un paso fundamental en su afán de clasificar a la segunda ronda del Mundial.

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