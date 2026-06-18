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Los mejores memes de la victoria de Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026: las redes no perdonaron a James Rodríguez y Camilo Vargas

Un partido de emociones cambiantes vio reacciones y publicaciones que plasmaron con claridad la intensidad del debut de la Tricolor en el estadio Ciudad de México

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James Rodríguez no tuvo una buena actuación con la Selección Colombia y las redes sociales se ensañaron con el '10'- crédito Raquel Cunha/REUTERS
James Rodríguez no tuvo una buena actuación con la Selección Colombia y las redes sociales se ensañaron con el '10'- crédito Raquel Cunha/REUTERS

El debut de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 vino precedido de incertidumbre, producto del desempeño irregular mostrado por el conjunto cafetero en los amistosos de preparación disputados a lo largo del semestre.

Derrotas duras ante Croacia y Francia, y victorias sin excesivo lustre ante Costa Rica y Jordania marcaron el camino previo a la disputa del debut en su séptima participación mundialista el 17 de junio ante Uzbekistán, en el estadio Ciudad de México.

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Desde el pitazo inicial, el nerviosismo se hizo notar en las filas de los dirigidos por Néstor Lorenzo, siendo Johan Mojica uno de los principales señalados. El lateral lució desconcentrado y tomó decisiones equivocadas que Uzbekistán intentó aprovechar para montarse en el partido. Esto dificultó que pudiera subir y apoyar a Luis Díaz cada vez que este buscara recortar al centro y generar superioridad en ataque, algo que los usuarios no dudaron en manifestar.

Johan Mojica fue otro de los señalados negativamente por sus desatenciones, sobre todo en el primer tiempo - crédito Raquel Cunha/REUTERS
Johan Mojica fue otro de los señalados negativamente por sus desatenciones, sobre todo en el primer tiempo - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Otro de los que dejó dudas fue James Rodríguez. El ‘10′ no tuvo protagonismo en el partido, se vio lento y hacía el ritmo de juego predecible en el último cuarto de cancha, hecho por el que en plataformas digitales el grito de guerra era “saquen a James”. Todo indica que Lorenzo vio algo similar, porque fue su primera sustitución en el segundo tiempo.

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Pero antes del cambio, la figura de Jhon Arias emergió y fue clave para destrabar un partido flojo de Colombia. El jugador del Palmeiras comenzó a tomar el balón y buscar sociedades con Luis Díaz, activándolo y propiciando que el guajiro asistiera a Daniel Muñoz en el 1-0.

A la par, la dupla de volantes de primera línea conformada por Jefferson Lerma y Gustavo Puerta dio la tranquilidad suficiente a la Tricolor para encontrar su mejor fútbol. El caso de Puerta es particularmente notable, al punto que le ganó la titular a Richard Ríos en los amistosos y fue una de las figuras del encuentro, algo que las redes sociales no dudaron en reconocerle, especialmente por habilitar a Luis Díaz en el 2-1, en una jugada iniciada por una recuperación del volante de Racing de Santander.

Gustavo Puerta se llevó el reconocimiento de los hinchas en la red, contribuyendo al equilibrio de Colombia en los mejores y los peores momentos - crédito Raquel Cunha/REUTERS
Gustavo Puerta se llevó el reconocimiento de los hinchas en la red, contribuyendo al equilibrio de Colombia en los mejores y los peores momentos - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Sin embargo, antes del gol de Díaz el blanco de los ataques era Camilo Vargas, debido a su reacción y la de la zaga de la Selección en una de las pocas incursiones de peligro de Uzbekistán.

El cuidapalos del Atlas no pudo detener una volea de Eldor Shomurodov, dejó escapar el balón y no tuvo reacción ante el cabezazo de Abbosbek Fayzullaev a puerta vacía, derivando en el empate de los asiáticos y las dudas en todo el país ante la posibilidad de perder la oportunidad invaluable de ponerse en la cima del grupo K, tras el empate a primera hora entre Portugal y la República Democrática del Congo.

El fallo de Camilo Vargas en el empate de Uzbekistán lo puso en la mira de las redes sociales - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS
El fallo de Camilo Vargas en el empate de Uzbekistán lo puso en la mira de las redes sociales - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Los cambios de Néstor Lorenzo también fueron una fuente de memes y comentarios encendidos de todo tipo en las redes sociales. Decisiones como no darle minutos a Juan Fernando Quintero y sí hacerlo con Richard Ríos y Jáminton Campaz fueron discutidas a lo largo de la noche.

Mientras la decisión de no meter a Juanfer fue cuestionada ante la consideración de que hacía falta asegurar la posesión y el rendimiento del volante de Benfica fue severamente cuestionado por malos pases y pérdidas de posición recurrentes; Campaz terminó siendo el responsable de sellar la victoria por 3-1 con un cabezazo tras un centro de Juan Camilo “Cucho” Hernández, dando la tranquilidad que necesitaba la Tricolor y un paso fundamental en su afán de clasificar a la segunda ronda del Mundial.

Las reacciones de los colombianos en redes sociales durante y después de la victoria ante Uzbekistán por 3-1 - crédito redes sociales/X

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