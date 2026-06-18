Colombia

Músico de Yeison Jiménez rechazó oferta laboral de Jhonny Rivera: “Yo intenté adoptar uno y no quiso”

El cantante reveló que quiso fichar a uno de los integrantes del grupo musical del artista fallecido, pero La Banda del Aventurero sigue activa, por lo que el cambio no se consolidó

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Jhonny Rivera reveló que conoció a Yeison Jiménez durante una presentación en la cárcel de Manizales, marcando el inicio de una profunda amistad en la música popular colombiana - crédito jhonnyrivera / Instagram
Jhonny Rivera y Yeison Jiménez se conocieron desde hace muchos años, por lo que la partida del joven artista afectó al reconocido cantante - crédito jhonnyrivera / Instagram

Jhonny Rivera contó a sus seguidores que quiso integrar a un músico de Yeison Jiménez a su equipo tras el fallecimiento del cantante, pero la respuesta fue negativa debido al compromiso de estos artistas con el nuevo proyecto La Banda del Aventurero.

Así lo confirmó el artista a través de un contenido publicado en sus redes sociales. Esta decisión de los músicos implica la continuidad de un proyecto colectivo construido sobre el repertorio de Jiménez, que ha decidido no dispersarse sino consolidarse tras la muerte del artista, que ocurrió el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Boyacá.

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El caso se convierte en ejemplo del proceso de renovación profesional y artística del equipo que acompañó al cantante en sus mejores momentos.

En su video, Rivera detalló lo siguiente: “Yo intenté adoptar uno y no quiso porque ellos están en el proyecto de La Banda del Aventurero y que tienen mucho trabajo”.

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Del mismo modo, envió sus buenos deseos para los músicos: “Me gusta porque la banda tiene montado todo ese repertorio de Yeison, cantan muy bien y súmele el reality que hicieron”, refiriéndose a todos los proyectos que tiene el grupo musical.

Los integrantes originales de la banda colaboran directamente en la evaluación y preselección, aportando la esencia del grupo en cada decisión - crédito Yeison Jiménez / Facebook
Los integrantes originales de la banda continuaron con el proyecto musical de Yeison - crédito Yeison Jiménez / Facebook

Cabe mencionar que La Banda del Aventurero se consolidó como una continuación del legado de Yeison Jiménez, más que como un reemplazo del artista que es reconocido por sus seguidores como uno de los mayores exponentes del género popular en Colombia.

En medio del proceso del grupo musical, el grupo realizó un proceso de selección de vocalista que captó más de 1.750 postulaciones a través de una convocatoria en redes sociales y contó con audiciones presenciales en Bogotá, integrando a un jurado compuesto por Sonia Restrepo (esposa del artista fallecido), Diva Jessurum (periodista y amiga), Rafael Muñoz (mánager) y Yohan Úsuga (productor).

Así, la banda mantiene vivo el repertorio de Yeison Jiménez mientras impulsa una agenda de trabajo propia, lo que demuestra una decisión estratégica que se basa en no acabar con el equipo tras la muerte repentina del famoso exponente de la música popular.

Para los músicos, permanecer en el nuevo proyecto significa mantener la vigencia del catálogo, respaldados por la identificación emocional y comercial que genera Yeison Jiménez en la audiencia, aún a cinco meses de su partida.

En su intervención, Jhonny Rivera reconoció: “No hay necesidad de adoptar a nadie, ellos van a seguir porque lo que tocaba Yeison era oro”, lo que demuestra que la banda contará con gran visibilidad no solo por el reality, sino por el repertorio ya consolidado a nivel nacional e internacional.

La trágica pérdida ocurrió cuando el cantante se dirigía a una presentación en Antioquia y su aeronave se precipitó tras despegar de Paipa - crédito jhonnyrivera/Instagram
Jhonny Rivera continúa recordando con mucho cariño al artista fallecido - crédito jhonnyrivera/Instagram

Yeison Jiménez dejó grabadas más de 50 canciones antes de morir

El fin de semana del 14 de junio se llevó a cabo un nuevo homenaje al cantante fallecido en el lago Sochagota, ubicado en Paipa (Boyacá), donde asistieron sus familiares y parte de su equipo para recibir un parque nombrado en su memoria y una escultura realizada por un artista local.

En medio de la emotiva intervención de Lina Jiménez, hermana del famoso, se dio a conocer que el famoso tenía un amplio repertorio que aún no había visto la luz, por lo que próximamente será publicado: “Se va a empezar a sacar toda esa música. Ahorita por ahí en unos 15 días se viene un nuevo álbum para que lo sigamos apoyando”.

Así se ve la escultura en honor a Yeison Jiménez en Paipa - crédito Alcaldía de Paipa / Instagram
Así se ve la escultura en honor a Yeison Jiménez en Paipa - crédito Alcaldía de Paipa / Instagram

La hermana del artista también reiteró lo siguiente: "Él fue la viva experiencia de que los sueños se cumplen. Yeison vino de ser un hombre demasiado humilde, de ser pobre, a ser el cantante más importante de música popular que hubo en Colombia. Y aún ya lleva cinco meses de haber fallecido y nosotros no lo olvidamos. Y ustedes yo sé que tampoco".

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