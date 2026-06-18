CNE levanta definitivamente las restricciones a AtlasIntel y permite la publicación de encuestas electorales

El CNE anuló la medida cautelar que impedía a AtlasIntel publicar estudios de opinión, tras revisar el procedimiento adoptado. - crédito Pares y AtlasIntel

El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió levantar de manera definitiva las medidas cautelares que impedían a la encuestadora AtlasIntel difundir encuestas electorales, habilitando nuevamente a la firma para operar en futuros procesos. La decisión, adoptada por mayoría en la Sala Plena del organismo, responde a cuestionamientos sobre la legalidad y competencia en la imposición de restricciones a la publicación de estudios de opinión en el contexto electoral.

Según reportó Semana, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral resolvió dejar sin efecto las restricciones impuestas inicialmente por la magistrada Fabiola Márquez, quien había ordenado suspender la publicación de encuestas de AtlasIntel durante la campaña presidencial.

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El argumento central de la Sala consistió en que ningún magistrado puede restringir derechos fundamentales de manera individual, y cualquier medida de este tipo debe contar con el aval de los nueve integrantes del tribunal.

De acuerdo con el medio, la medida cautelar ya se encontraba suspendida, lo que permitió a la encuestadora seguir difundiendo sus mediciones durante las semanas previas a la segunda vuelta presidencial.

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La determinación actual, por tanto, tiene un valor más simbólico que práctico respecto al proceso electoral en curso, ya que la prohibición legal de difundir encuestas antes de los comicios entró en vigor recientemente.

La decisión del CNE reestablece los derechos de la firma encuestadora y redefine las competencias en la regulación de encuestas. - crédito Colprensa

Antecedentes del caso y argumentos jurídicos

AtlasIntel, reconocida por su precisión en encuestas previas, fue objeto de cuestionamientos por presuntos incumplimientos de la nueva ley de encuestas y por la validez de su metodología. La magistrada Márquez, del movimiento Pacto Histórico, había señalado que los estudios de la firma se asemejaban a sondeos y no cumplían todos los requisitos legales, según consta en el expediente CNE-E-DG-2026-014724.

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El CNE, al analizar el caso, destacó que la restricción a la difusión de encuestas podría considerarse desproporcionada y que no existía un riesgo inminente que justificara la medida. Además, el organismo recordó que el Consejo de Estado suspendió recientemente la facultad del CNE para prohibir la publicación de encuestas, al advertir que la entidad pudo haber superado sus competencias regulatorias en esta materia.

En la votación final, ocho magistrados se pronunciaron a favor de levantar las restricciones y uno solo mantuvo su posición original. Altus Baquero, uno de los magistrados, presentó un salvamento de voto en el que destacó la necesidad de unificar y racionalizar los trámites administrativos y las decisiones judiciales sobre el control de encuestas, aunque se apartó de la mayoría en cuanto a la procedencia de las medidas restrictivas.

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AtlasIntel recuperó la autorización para difundir encuestas electorales en próximas jornadas, mientras sigue bajo investigación oficial. - crédito Visuales IA

El caso AtlasIntel y su impacto en procesos futuros

La decisión del tribunal deja sin efectos el artículo segundo del auto del 19 de mayo de 2026, que había suspendido temporalmente la publicación, difusión y divulgación de encuestas electorales por parte de AtlasIntel S.A.S.. Este acto fue considerado por algunos sectores como una forma de censura, ya que no se discutió ni votó en la Sala Plena, lo que habría vulnerado el debido proceso.

La encuestadora publicó su última medición el 15 de mayo, que reflejó un 38,7% de intención de voto para Iván Cepeda y un 37,3% para Abelardo de la Espriella, resultados que generaron debate en la opinión pública.

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A pesar del levantamiento de las restricciones, el CNE aclaró que la investigación sobre los métodos y la legalidad de las encuestas de AtlasIntel sigue abierta. El proceso busca determinar si existieron irregularidades técnicas o metodológicas en los estudios de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026.

La investigación sobre posibles irregularidades metodológicas en las encuestas continúa en curso. - crédito Visuales IA

Contexto electoral y efectos prácticos

La resolución del CNE llega a pocos días de la segunda vuelta presidencial que enfrentará a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro. No obstante, la medida no tendrá efectos sobre la actual contienda debido a la entrada en vigor de la prohibición legal de publicar encuestas electorales hasta después de los comicios.

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El levantamiento definitivo de las restricciones permitirá a AtlasIntel retomar la publicación de estudios de opinión en futuros procesos electorales, como las próximas elecciones regionales.