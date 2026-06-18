⁠Creador de contenido de Uzbekistán reveló curiosidades, diferencias y similitudes con Colombia: “Los felicito parceros”

El influenciador conocido como El UzbekoNea aseguró que Colombia tiene el doble de territorio y población que Uzbekistán - crédito @uzbekonea/IG

Las hinchadas de Colombia y Uzbekistán están listas para el compromiso que tienen ambas selecciones en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Los equipos se enfrentarán a las 9:00 p. m. (hora Colombia) del miércoles 17 de junio por la primera jornada del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Esta es la primera vez que la Selección de Uzbekistán, bajo el mando de Fabio Cannavaro, debuta en la Copa del Mundo, mientras que la Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, estuvo ocho años por fuera del torneo internacional de fútbol.

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El ambiente mundialista se tomó las redes sociales, al igual que el anhelado partido que tiene a todos los hinchas programados para vivirlo. La importancia del compromiso es tal para algunos fanáticos, que un influenciador dio a conocer varias curiosidades sobre el país de Asia Central y Colombia.

Colombia y Uzbekistán tienen un compromiso en el Estadio Azteca de Ciudad de México -crédito Lina Gasca/Colprensa

Se trata de un creador de contenido conocido en Instagram como ‘El UzbekoNea’. Sus últimas publicaciones han estado dedicadas a la contienda entre ambas selecciones y a lo que hay detrás de ellas. En uno de sus videos, reveló las diferencias que hay entre los países.

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“Colombia tiene el doble de territorio y población que Uzbekistán”, indicó el creador de contenido. Según los datos que presentó, la extensión territorial de Colombia es de 1.141.748 kilómetros cuadrados, mientras que la de Uzbekistán es de 447.400 kilómetros cuadrados. Además, el país de América del Sur tiene 53,4 millones de ciudadanos y el de Asia Central tiene 38,2 millones de habitantes.

A nivel económico, “Uzbekistán es dos veces más jodido que Colombia”. Los datos que dio a conocer indican que el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita del primero es de USD14.179, mientras que el PIB del segundo es de USD23.576. Es importante aclarar que, de acuerdo con cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) de marzo de 2026 presentó un crecimiento del 3,98% en Colombia.

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El creador de contenido reveló cómo está el crecimiento de Colombia y Uzbekistán en el PIB - crédito @uzbekonea/IG

El influenciador indicó que Uzbekistán está presentando un mayor crecimiento en el PIB. El crecimiento real de Colombia en ese indicador es del 2,3% y el del país asiático es del 6,5%, según las cifras que reveló en su video. Ahora bien, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el crecimiento del PIB en Colombia en el primer trimestre de 2026 fue del 2,2%, y, según el Asian Development Bank, el crecimiento económico de Uzbekistán está en un 6,7%.

Además de eso, destacó el hecho de que en Uzbekistán hay una abundante población de camellos, fauna de la que carece el territorio colombiano. “Les felicito mis parceros, pero estamos creciendo tres veces más rápido y tenemos 18.000 más camellos. Suéltalo”, dijo.

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Colombia no tiene camellos y Uzbekistán tiene 18.000 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Otro dato curioso: la conexión con la localidad de Usme

En otra publicación que hizo con otro creador de contenido, expuso las similitudes que hay entre Bogotá, capital de Colombia, y Taskent, capital de Uzbekistán. Una de las particularidades que resaltaron es la conexión entre la localidad de Usme de Bogotá con Uzbekistán.

Según detalló, el nombre Uzbekistán “proviene de la unión de dos partes: uzbek, que a su vez deriva del príncipe mongol del siglo XIII, Uzbeg Kan, que se traduce como “él”, que es el dueño de sí mismo. Y el sufijo istán, que significa “tierra de”, en persa”.

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El creador de contenido reveló curiosidades sobre Usme que la conectan con Uzbekistán - crédito IDU

Usme, por su parte, deriva de una palabra muisca que, de acuerdo con su explicación, significa “nido de amor”. Esta palabra rinde homenaje a una princesa muisca llamada Usminia (hija del cacique o Zipa Saguamanchica de Bacatá).

“Desde hace algunos años a la localidad de Usme le decimos Usmequistán, que es una forma de acercar a Uzbekistán con Colombia”, precisó el influenciador.

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