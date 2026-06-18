Colombia

Se viraliza canción dedicada a Luis Díaz y sus raíces en medio de su paso por el Mundial 2026

El tributo musical fusiona rap, arraigo cultural y sueños globales al retratar el recorrido personal y el orgullo de uno de los jugadores que se ha convertido en referente a nivel internacional

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El joven cantante ha sorprendido a los seguidores del jugador y del fútbol nacional con su talento - crédito fatn.rap / Instagram

A través de las redes sociales circula una canción en honor a Luis Díaz en pleno desarrollo del Mundial 2026, que ilusiona a sus compatriotas con una participación destacada de la Selección Colombia. Se trata de un rap inspirado en la historia del futbolista guajiro y en su peso como referente de la Tricolor.

El tema fue lanzado por Alan Cortés, conocido artísticamente como Fat N, un artista caleño que llevó la figura del atacante al terreno de la música urbana con Díaz Lucho, en el que se le rinde tributo al jugador a partir de su recorrido personal y deportivo, desde Barrancas, en La Guajira, hasta su lugar en el fútbol europeo y en la selección Colombia.

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El tema musical fue lanzado el 19 de mayo de 2026, aunque se viralizó precisamente por el partido debut de la Selección en el Mundial 2026 el 17 de junio de 2026, en el que el jugador fue titular. En la canción se destaca la disciplina, el esfuerzo, la identidad cultural, la movilidad social y el orgullo nacional que genera el jugador.

Asimismo, presenta a Díaz como algo más que una figura deportiva, debido a que lo ubica como un ejemplo de superación a partir de un relato que va de sus orígenes humildes a su presente en los equipos de fútbol más importantes del mundo como el Bayern de Múnich, en el que juega desde el 30 de julio de 2025, tras su salida del Liverpool.

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Cabe mencionar que la pieza musical toma como eje su raíz guajira y la idea de alcanzar escenarios globales sin romper con esa identidad humilde del jugador.

El jugador sigue siendo considerado un referente en el mundo - crédito fatn.rap y Luis Díaz / Instagram
El jugador sigue siendo considerado un referente en el mundo - crédito fatn.rap y Luis Díaz / Instagram

El videoclip refuerza el homenaje a La Guajira

El videoclip extiende el sentido del tema de resaltar las raíces del popular delantero con imágenes grabadas en La Guajira. Allí aparecen paisajes del territorio y referencias a la cultura wayuu como parte del homenaje a la región que marcó la infancia del futbolista.

La dimensión territorial del video acompaña el relato de la canción. El resultado une fútbol, rap e identidad en una misma pieza centrada en el recorrido de Díaz.

Parte de la letra de la canción dice: “Tengo un estilo bien exquisito y en el cielo un angelito. El profe dice que soy distinto (...) Nadie me lo va a creer. Hoy lo decreté, lo visualicé. Voy a darle una alegría a Mane”, haciendo referencia al padre del jugador Luis Manuel Díaz, conocido como Mane Díaz, y que ha tomado relevancia en cada uno de los partidos por su particular forma de ser.

El artista quiso resaltar las raíces de La Guajira - crédito fatn.rap / Instagram
El artista quiso resaltar las raíces de La Guajira - crédito fatn.rap / Instagram

Quién es Fat N

Detrás del lanzamiento que ha llamado la atención para los fanáticos de la música alternativa y de la fiesta del fútbol se encuentra Fat N, nombre artístico de Alan Cortés, nacido en Cali en 2006. El artista es reconocido como una de las revelaciones del freestyle colombiano, debido a su capacidad para mezclar ritmos y hacer una fusión que resulta bastante interesante.

Su nombre ganó espacio en el circuito competitivo del género. Incluso, en 2025 obtuvo el título del evento Red Bull Batalla Nueva Historia, en Buenos Aires. Ese resultado lo consolidó dentro de la escena musical alrededor del mundo, por lo que cuenta con más de 95.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

El jugador sigue consolidándose como una inspiración para muchos y Fat N quiso plantear ese panorama en su canción - crédito Agustin Marcarian/REUTERS
El jugador sigue consolidándose como una inspiración para muchos y Fat N quiso plantear ese panorama en su canción - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Fuera de las batallas, el caleño también ha impulsado una carrera musical con temas como Versachy, Rapstar, Ya coronamos y Rolex.

Díaz Lucho se consolida en ese paso del freestyle hacia una propuesta musical más amplia, con el fútbol y el rap como puntos de encuentro.

El estreno coincide con un momento de alta expectativa internacional alrededor de la selección Colombia. En ese panorama, Díaz aparece como uno de los referentes del equipo nacional.

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