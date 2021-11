Agmeth Escaf explicó foto con Álex Char: “Nunca he sido arrodillado al poder”

Agmeth Escaf y Alex Char

Luego de salir de la televisión nacional, Agmeth Escaf anunció su ingreso a la política, con una aspiración a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico, en las lista del Pacto Histórico de Gustavo Petro. Su nombre ha sonado como posible cabeza de la lista cerrada, lo que desató una fuerte oposición de algunos sectores de la coalición, quienes sacaron a relucir una fotografía del presentador con el exalcalde de Barranquilla, Álex Char.

La familia Char en el Atlántico es considerada un ‘clan político’, que ha sido atacada numerosas veces por Petro en intervenciones, a quienes acusa de promover el clientelismo. Incluso aseguró recientemente que “quieren el poder para hacer negocios”.

Mientras se considera a Escaf como posible cabeza de lista de los candidatos a la Cámara de Representantes por el Atlántico, partidarios del Pacto Histórico como Daniel Mendoza Leal, Beto Coral o Miguel Ángel Villanueva, cuestionaron el pasado político del presentador. La oposición surgió porque ellos se oponían a que el abogado Miguel Ángel del Río no sea la cabeza de lista, supuestamente por la participación de Agmeth.

Tras los cuestionamientos por la fotografía con Alejandro Char, Escaf escribió una aclaración en su cuenta de Twitter para saldar la discusión y aclarar que, según dijo, no tiene vínculos políticos. Además, aprovechó para contar parte de su historia y por qué quiere aspirar al Congreso con el Pacto Histórico.

El presentador aseguró que la fotografía se tomó en el año 2017, cuando Char era alcalde, durante los Carnavales de Barranquilla de ese año, en el Estadio Metropolitano. Escaf, para ese momento, hacía parte de la comitiva de la reina Fefi Mendoza, que sería coronada en el evento, como parte de su trabajo. Como prueba asegura que todos usaban una camiseta azul con el nombre de la modelo, que tiene puesta en la cuestionada fotografía.

No se trataba de un evento político sino cultural, al que asistieron varios políticos. Incluso mostró otra fotografía con el concejal liberal Chacho Carbo, crítico del Clan Char, durante la misma coronación. Por eso, el presentador cuestionó que lo atacaran por la inconformidad que generó un supuesto lugar superior a del abogado del Río.

“Para respaldar las aspiraciones políticas de un amigo, no es necesario sembrar cizaña alrededor de un compañero del Pacto. Nunca he hecho política con los Char. Mi único intento, y fue fallido, fue con los liberales de mi ciudad en las pasadas elecciones”, agregó Escaf.

Agmeth asegura que su apellido corresponde a una familia importante de Barranquilla y por eso lo relacionan con las familias que han gobernado a la ciudad y al Atlántico. Sin embargo, él fue un hijo extramatrimonial y no ha tenido relación con su padre, por lo que no hace parte de las mismas relaciones familiares.

“Nací y crecí como un niño pobre más (de uno de esos barrios peligrosos de Barranquilla). No soy de club ni de colegio de bono. De Barranquilla salí por falta de oportunidades laborales o de estudio. Luego de hacer toda mi carrera en Bogotá, y por haber demandado a los Santo Domingo, regresé a Barranquilla a llevar mi experiencia a Telecaribe. No hubo capital semilla de los Char, eso es una calumnia”, agregó.

Agmeth denunció al canal Caracol, donde trabajó como presentador del programa Día a Día durante 6 años hasta que fue despedido sin justa causa en 2012, demandando derechos laborales que le habían sido negados al estar contratado bajo prestación de servicios. Ganó el pleito en las dos instancias, e incluso habría recibido una millonaria indemnización.

“Vean, yo me enfrenté al Grupo Santo Domingo siendo empleado de Caracol. Y por ello me despidieron”, sostuvo el presentador sobre ese proceso. “No vengo aquí a echarles cuentos, lo mío no es blablablá, yo ya demostré que pude enfrentarme con el poderoso y ganarle. Nunca he sido un arrodillado del poder”, agregó.

Según dijo, ese pleito le generó varios vetos en la televisión colombiana. Cuando volvió a Barranquilla creó el programa Felíz Día, con un formato matutino de entretenimiento en Telecaribe, cuando la alcaldesa era Elsa Noguera, pero tuvo que terminarlo, según dijo, porque no tenía buenos ingresos de pauta para sostenerlo.

“Un día Gustavo Petro vio en mí la posibilidad de canalizar toda esa lucha llevándome a la Cámara y le dije que SÍ. Me vio potencial. Creyó en mí. Y yo decidí creer en él. Me la jugaré toda por el Pacto Histórico. En esto nada tienen que ver los Char”, sostuvo Escaf.

A mis compañeros del Pacto les pido sensatez y cordura. Es unidos como cambiaremos a Colombia. Es sumando. Es creyendo en el proyecto colectivo, no dinamitándolo desde adentro. Que la inteligencia que todos le reconocemos a Petro se traduzca también en respeto por su visión. pic.twitter.com/AlbDuVPGWo — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) November 13, 2021

La explicación fue suficiente para Daniel Mendoza, autor de la serie Matarife, quien se excusó por exhibir la fotografía junto al exalcalde de Barranquilla. Sin embargo, reiteró que no consideraba justo que Miguel Ángel del Río tuviera un lugar inferior en la lista al de Escaf, a lo que el presentador aseguró que el abogado tenía aspiraciones al Senado y luego pasó a la lista de la Cámara.

Coral, por su parte, sostuvo que no debía haber discusión por quién encabezaría la lista y debería ser del Río. “Y no vengan a decir que divido. Dividen los que quieren imponerse de la nada”, señaló. Escaf le pidió que no difamara y que todos los inscritos estaban a la espera del proceso interno del Pacto, sin embargo se cuestiona que el presentador es expareja de María Antonia Pardo, directora de comunicaciones de Petro.

