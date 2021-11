‘Yo me llamo’: con Amparo Grisales erizada y el grupo de 48 imitadores completo, cierra este ciclo de audiciones

Tomada de Canal Caracol en vivo

El pasado viernes 12 de noviembre, el concurso que busca entre 48 concursantes el doble perfecto de su artista favorito presentó seis de los doce cupos disponibles para que los concursantes tuvieran acceso directo a la escuela de imitadores de ‘Yo me llamo’ y completar el grupo para darle inicio a una nueva etapa.

Esto con motivo que, durante toda la primera etapa de la competencia, fueron cientos los participantes que recibieron dos votos verdes por parte del jurado, por lo que debieron luchar ese espacio y presentarse por segunda vez en el escenario.

Esta noche, los concursantes que quedaban pendientes por audicionar, debieron arriesgarse a darlo en el escenario. Con tres votos verdes pasaban a la escuela y un solo voto rojo los eliminaba automáticamente de la competencia.

El primero en avanzar fue José Feliciano, con la canción ‘Qué será’ descrestó a los jurados quienes le entregaron tres luces verdes para su acceso a la escuela y recibió comentarios positivos de su presentación. Además que fue el primero en lograr que la ‘Diva’ de Colombia se erizara en estas audiciones.

“No me ericé, pero quiero emocionarme todas las noches con José Feliciano”, mencionó César Escola.

Con una larga cabellera roja, evocando los inicios de la barranquillera, llegó la imitación de ‘Yo me llamo Shakira’ con la canción ‘Si te vas’ logrando comentarios positivos por parte de los tres jurados y destacando su gran evolución y desenvolvimiento en el escenario.

“Lo intenté muchísimas veces antes y fue muy difícil, pero nada es imposible”, señaló la imitadora.

El siguiente en avanzar fue el imitador de Bruno Mars con la canción ‘Locked put of heaven’, logrando convencer de manera unánime a los jurados con una caracterización casi perfecta y obtiene su cupo a la escuela de imitadores.

“Me encanta porque está siempre en personaje, porque llegó a unas notas buenísimas y porque mostró que puede bailar y hacer unos números musicales importantes”, agregó César Escola.

Para el dúo musical Ella Baila Sola con la canción ‘Cuando los sapos bailen flamenco’, un minuto fue suficiente para enseñarle a los jurados con guitarra en mano tenían la capacidad para imitar a sus artistas favoritas y avanzaron a la escuela donde entrenarán sus voces.

Otra de las imitadoras que avanzó en competencia fue Myriam Hernández con la interpretación de ‘El hombre que yo amo’, le bastó un minuto para que su voz fuera aceptada por el jurado y de esa manera ingresar a la escuela de imitadores.

Se sumó a la lista de aceptados la agrupación Proyecto Uno con la canción ‘Latinos’, que convencieron a los entrenadores con su imitación de los merengueros.

Los que definitivamente no convencieron

El turno llegó para el italiano Eros Ramazzotti que recordó el motivo por el cual Amparo Grisales no le dio su voto positivo y en esta ocasión volvió a hacerle comentarios negativos por el exceso de efusividad, la jurado aseguró que el verdadero cantante es muy serio y parco en sus presentaciones.

Otro de los que no convenció al jurado fue ‘Yo me llamo Héctor Lavoe’ con la canción ‘Periódico de ayer’. Su interpretación no le alcanzó para convencer a Yeison Jiménez y al maestro César Escola.

Otra de las concursantes que no dio la talla para los exigentes jurados esta noche fue la imitadora de Natalia Jiménez. Aunque con una caracterización más cerca de la original, sus tonos de voz desafinaron mucho para los jueces. Del mismo modo, Jorge Oñate tampoco convenció a Amparo Grisales, al maestro César Escola y al cantante de música popular, Yeison Jiménez.

Lo mismo sucedió con los imitadores de Ariana Grande, Juan Gabriel, Los rayos de México, Greeicy Rendón, Nino Bravo, Karol G, Paola Jara, Alejandra Guzmán, Yeison Jiménez, Kurt Cobain, Julio Jaramillo y Ozuna.

