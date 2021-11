Luisa Fernanda W contó qué tanto le afectan las críticas en redes sociales: “Nada de lo que digan de mí me define”

Fotos tomadas del perfil de Instagram de Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W es una de las generadoras de contenido colombianas con más trayectoria, pues comenzó haciendo tutoriales de maquillaje en las redes sociales y hoy en día se perfila como una de las empresarias más destacadas en el país, además de ser la esposa de Pipe Bueno con quien ya tiene un hijo llamado Máximo.

En una reciente entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ de Canal 1, por primera vez cuenta lo que ha significado para ella recibir críticas por su apariencia, por la relación con el cantante o por el contenido que suele publicar, asegurando que este tipo de comentarios no la definen como el gran ser humano que es.

“Creo que uno tiene sus días, porque hay muchas personas que se encargan de hacer juicios que no son reales. Se les olvida que acá hay un ser humano que siente, que hay días que está triste, otros días feliz, pero en mi día a día trato de no dejarme afectar por eso porque nada de lo que digan de mí me define”, aseguró la influenciadora para el programa de entretenimiento.

Aseguró además que, las personas que la siguen en redes sociales y no la conocen de una forma más cercana no pueden dar un juicio de valor sobre la persona que ella es en su interior.

“Cuando me conocen, no es por nada pero todas las personas que llegan a mi vida siempre llegan a crear una relación muy bonita conmigo, tengo muchos amigos y muchas personas que me quieren entonces yo prefiero quedarme con eso”, puntualizó para ‘Lo Sé Todo’.

Entre otros temas de conversación que rondan la vida privada de la influenciadora, asegura que se ha convertido tema de conversación con Pipe Bueno la posibilidad de darle un hermanito a Máximo, opción que no descartan en el mediano plazo.

“Estos días tuve una conversación con él porque realmente traer un hijo al mundo es una gran responsabilidad, a mí me encantaría tener una niña o un niño, que sea lo que Dios quiera, pero estoy en esta misión de esperar un momentico y me disfruto más a mi hijo otro tiempo o lo encargamos rápido, por lo que Pipe me dice que la decisión es mía porque soy la que va a tener todos los síntomas de embarazo y voy en ese proceso si tenerlo rápido o esperar otro poquito”, concluyó la empresaria para ‘Lo Sé Todo’.

Una anécdota de juventud que recordó

Recientemente, la generadora de contenido contó uno de sus secretos mejor guardados, cuando reveló a sus seguidores que a la edad de 12 años se había hecho un piercing de tal forma que una de las principales recomendaciones era no hacerlo en casa. Todo esto, porque fueron sus primos quienes se encargaron de hacer todo el procedimiento con una aguja y un cubo de hielo.

El relato comenzó señalando que dos primos suyos llegaron a la casa donde vivía cuando era pequeña, le contaron que se pusieron una joya y le preguntaron si quería hacerse un piercing como el de ellos.

“Yo les dije ¡Sí, me quiero hacer un piercing!, entonces ellos cogen una de esas agujas que son gruesas y con hielo, me dicen saque la lengua. Yo saqué la lengua y ya, me hicieron el piercing y lo peor de todo es que no me dolió, yo me sentía lo mejor con ese piercing”, señaló la generadora de contenido.

Otra de las confesiones que hizo la empresaria fue que cuando sus padres se dieron cuenta le dieron un fuerte regaño, asegurando que: “la pela que me dieron a mí, jamás se me va a olvidar, me pegaron durísimo y aún así seguí con mi piercing”.

