Hermanos antioqueños piden ayuda a través de una ‘vaca’ para representar a Colombia en el Campeonato Mundial de Karate

De 15 millones de pesos que tienen pensados recaudar, hasta el momento los hermanos Diana y Guillermo Ramírez llevan casi cinco millones en donaciones que hacen parte de su sueño por llegar a competir en el Campeonato Mundial de Karate, que se llevará a cabo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, entre el 16 y el 21 de noviembre de este año.

Tras conseguir una medalla dorada en el Campeonato Centroamericano y del Caribe El Salvador, Diana y Guillermo se clasificaron a la cita mundialista en las categorías de 61 y 67 kilogramos, respectivamente.

En su sueño por viajar a territorio emiratí, se les apareció un obstáculo en el camino y tiene que ver con que la Federación colombiana de Karate no tiene los recursos económicos suficientes para auxiliar a los atletas en los gastos de su viaje, debido a que destinaron la totalidad de sus fondos a la preparación de los Juegos Panamericanos Júnior en Cali.

Buscando una solución para poder cumplir su sueño de viajar a Oriente Medio en los próximos días y costear todo lo que tiene que ver con su participación en el campeonato, ambos deportistas decidieron lanzar un crowdfunding (financiación colaborativa) a través de la plataforma Vaki, para reunir los 15 millones de pesos dólares que cuesta el viaje a Dubái.

Así anunciaron la recolecta de dinero que cierra hasta este domingo 14 de noviembre de 2021 y que hasta el momento lleva el 31 % de los fondos recaudados:

Diana Patricia Ramírez, vigente campeona centroamericana, reconoce que tiene la ilusión de llegar a la cita mundial pero que la emergencia sanitaria por el coronavirus afectó económicamente a los deportistas y pese a conseguir la hazaña continental, comenzaron a aparecer las trabas en su sueño por viajar a Emiratos junto a su hermano Guillermo:

Al parecer, la Federación Colombiana de Karate no contaba con la clasificación de los hermanos Ramírez al próximo mundial de esta competición y el dinero que había reservado en caso de que se lograra la clasificación lo destinaron para la preparación de los Juegos Panamericanos Júnior en territorio vallecaucano.

Así fue la difusión de la campaña que invita a apoyar el deporte colombiano para estos peleadores y que difundió el periodista deportivo de Telemedellín, Óscar David Ríos Gil, quien además resaltó que aproximadamente el 90 % de los atletas colombianos tienen que ingeniárselas para juntar los recursos e ir a sus respectivas competencias internacionales al no contar con apoyo estatal para desempeñar sus disciplinas profesionalmente:

Cabe destacar que ambos hermanos viajaron a El Salvador con recursos propios y que necesitan los fondos para costear sus tiquetes de transporte, además de llegar al lugar de la competencia, hacer la inscripción y alcanzar el hospedaje, todo hasta el lunes 15 de noviembre. En diálogo con Revista Semana, Guillermo Ramírez, campeón panamericano en 6 ocasiones, 13 veces centroamericano y suramericano en más de 7 oportunidades, contó cuáles son las necesidades puntuales de ambos para lograr su sueño mundial en Emiratos Árabes Unidos:

Revista Semana se contactó con la Federación Colombiana de Karate para que aclararan lo sucedido con el presupuesto designado que no alcanzó para financiar a Diana y Guillermo y el presidente de la entidad, Eliécer Julio Solera Sánchez remarcó lo siguiente:

Lo primero que hay que aclarar para que tengamos un conocimiento en la misma sintonía, es que la Misma Diana expresa que no es una Denuncia, que es una Campaña. La Federación dentro de sus prioridades con el escaso recurso que tiene, va a apoyar a 11 personas y no tenemos más, pues lamentablemente para todos no alcanza. Este es un evento que, si apoyamos a todos los que van, vale 205 millones de pesos y la Federación no cuenta con tanto dinero