Surgió la primera polémica en Honduras con el Bolillo Gómez, jugador convocado rechazó su llamado / ARCHIVO

Hace un par de semanas el experimentado entrenador colombiano, Hernán Darío Gómez, quien recientemente dirigió a Independiente Medellín y consiguió coronarse campeón de la Copa Colombia 2020, fue nombrado como nuevo técnico de la selección de Honduras, equipo hundido en el último puesto del octagonal definitivo de la eliminatoria mundialista de la CONCACAF.

Sin embargo, su era en el país centroamericano arrancó con contratiempos, pues la “H” se quedó sin su estrella, el lateral derecho Andy Najar, quien finalmente no estará para los duelos ante Panamá y Costa Rica por el clasificatorias rumbo a l Mundial de Catar 2022.

Y es que la baja no se dio por el olvido del ‘Bolillo’, ya que la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth) entregó el sábado pasado la nómina con 26 jugadores y allí estaba incluido el defensor. No obstante, aunque inicialmente se esperaba que se uniera a los trabajos del colombiano, el jugador del D.C. United de la MLS, de Estados Unidos, no atendió el llamado y en su lugar fue convocado Cristopher Meléndez del Motagua, según confirmó la Fenafuth.

Pues bien, ante la polémica que surgió por el sorpresivo rechazo de su llamado, el técnico ‘cafetero’ no se guardó nada y, según citan medios locales, habría dicho: “No obligo a nadie a venir a la selección (...) el que quiere a la selección quiere al país”.

Por supuesto las especulaciones sobre la ausencia del lateral empezaron a surgir pues, según detalles de la página diez.hn, Najar habría informado que no se encuentra en un buen momento físico y no se arriesgaría a tener una lesión.

No obstante, la información que circula en la prensa local es que el rechazo de Andy Najar a la convocatoria se debe a que necesita poder cumplir una cierta cantidad de encuentros en su equipo en la MLS para que le renueven el contrato. Ante esto se refirió Alberth Elis, uno de sus compatriotas, que en diálogo con la prensa pidió entender la situación a pesar de no respaldarlo del todo; sin duda un gran gesto de compañerismo por parte del jugador del Bordeaux.

Lo cierto es que Hernán Darío Gómez tendrá la complicada tarea de poner a Honduras en la lucha por clasificar a Qatar 2022 y deberá iniciar enfrentando a Panamá en condición de local, y posteriormente viajar a Costa Rica para completar la doble fecha de noviembre.

Este miércoles, Bolillo atendió a los medios de comunicación tras la quinta sesión de entrenamiento a su cargo, en San Pedro Sula, y habló sobre lo que espera conseguir en sus primeros duelos al frente del equipo. Con 26 jugadores, incluidos Bryan Róchez y Denil Maldonado, la H realizó su primera práctica con toda su artillería.

Inició la era de Bolillo Gómez en Honduras / Twitter: @FenafuthOrg

“Hoy el grupo está motivado, son muy profesionales y su actitud de trabajo es buenísima”, señaló inicialmente.

En palabras del timonel, el hecho de estar más cerca de los futbolistas le da “más seguridad tenerlos, más conocimiento te ayuda para una escogencia de una nómina” y que “veo a los muchachos con esas ganas de darle una alegría al país, de un triunfo para acortar distancia”.

Además, añadió: “El fútbol te inquieta, siempre uno preocupado por todo porque todo esté bien y que los muchachos entiendan el planteamiento táctico, que el estadio esté lleno; uno piensa que todos los hondureños vayan a defender a su país”.

La mano dura de Bolillo’ Gómez se ha hecho sentir en los primeros días de entrenamiento corrigiendo cosas puntuales con los futbolistas para lograr resultados positivos. Así lo dejó entrever en sus palabras.

“A veces hay que transmitir durito, eso cuando es seguido cuesta”, comentó.

Este jueves se tiene previsto el sexto y último entrenamiento, pero sin definir si será en el estadio Olímpico, pues las condiciones climáticas no lo han permitido. Honduras recibirá a Panamá este viernes desde las 8:05 p.m. (hora colombiana) y cuatro días después visitará a Costa Rica a la misma hora.

