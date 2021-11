Esta sería la nómina titular de la selección de Brasil para enfrentar a Colombia

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Brazil Training - CT Joaquim Grava Training Ground, Sao Paulo, Brazil - November 10, 2021 Brazil coach Tite with players during training REUTERS/Amanda Perobelli

En la última práctica de la selección de Brasil previo al partido del 11 de noviembre ante la selección Colombia, Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’ dejó entrever cual sería la nómina titular que saltará al terreno de juego del Arena Sao Paulo para el encuentro valido por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2022.

Los jugadores elegidos son: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesús y Neymar . Esta nómina de lujo buscará la victoria que le de la clasificación matemática a la copa mundo de la FIFA y convertirse en la primera selección sudamericana que asegura su participación en la edición que se llevará a cabo en territorio asiático.

Los medios de Brasil aseguraron que esta sería la nómina titular pues luego del calentamiento, los jugadores hicieron trabajo de campo, dividiendo el grupo en dos partes y siendo los jugadores mencionados quienes recibían de manera directa y constante indicaciones de Tite.

Esta nómina tiene cinco jugadores que juegan en la Premier League de Inglaterra: Alisson del Liverpool, Thiago Silva del Chelsea, Fred del Manchester United, Raphinha del Leed United y Gabriel Jesús del Manchester City. Por lo que algunos de los jugadores colombianos que pueden resultar importantes para este encuentro serían Davinson Sánchez del Tottenham Hotspur y Jefferson Lerma del Bournemouth.

Dos de estos jugadores titulares de Brasil son compañeros de Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus de Italia, se trata de los laterales Danilo y Alex Sandro, por lo que el nacido en Necoclí también se perfilaría como titular en Colombia al conocer detalles del estilo de juego de estos deportistas.

La segunda liga que más jugadores aporta al once inicialista es la Liga de Francia, la cual está de moda tras la llegada de Lionel Messi para la temporada 2021/2022. Los que allí militan son Marquinhos y Neymar JR del PSG y Lucas Paqueta del Olympique de Lyon. Sobre este último hay que recordar que fue Reinaldo Rueda quien le dio la oportunidad de debutar como profesional cuando el colombiano era entrenador de Flamengo de Brasil.

“ Fue un tipo que cambió mi vida. Me puso a jugar, apostó por mí (…) le agradezco mucho esa oportunidad ”, declaró el volante que se juntará con Casemiro y Fred en el mediocampo de la ‘Canarinha’.

Por último está Casemiro, uno de los referentes del Real Madrid y que el pasado partido ante Colombia en la ciudad de Barranquilla no pudo estar presente por un problema médico dental que lo dejó por fuera de la triple jornada eliminatoria del mes de octubre.

Selección Colombia vs. Brasil: este es el historial en eliminatorias

La tarea de enfrentar al equipo hoy dirigido por Tite no será fácil: rumbo a Catar no ha perdido un solo compromiso y el equipo cafetero nunca lo ha logrado vencerlo en la historia de las clasificatorias. Al conjunto patrio no le ayudan las estadísticas, pero eso no le impide soñar con romperlas.

Colombia se ha enfrentado a La Canarinha rumbo a un mundial en 13 de ocasiones, de las cuales en siete ha empatado y en seis ha perdido.

Como local, el combinado tricolor ha sacado los mejores resultados: de siete partidos, empató en cinco, los otros dos los perdió. Entretanto, jugando como visitante, perdió cuatro compromisos y empató dos. Para colmo de males, en dichos enfrentamientos recibió 20 goles, mientras que solo anotó cinco.

Un punto a favor de Colombia es que el pasado 10 de octubre, recibiendo a Brasil en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, se convirtió en el primer equipo en arrebatarle un punto en estas eliminatorias, dado que hasta ese entonces llevaba un record perfecto. Ese día, David Ospina, que está firmando la mejor temporada de su carrera deportiva, fue el protagonista del empate a ceros. Por supuesto, hay que tener en cuenta el partido suspendido con Argentina.

SIGA LEYENDO: