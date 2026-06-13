Colombia

Prepárese si va a salir en puente festivo por la vía al Llano: se registra bloqueo total por protestas

Coviandina comunicó que no hay hora estimada de apertura de la vía, afectada por un bloqueo de la comunidad del municipio de Cáqueza contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por incumplimientos en obras

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Protestas en la Vía al Llano - crédito @CoviandinaSAS/X
Protestas en la Vía al Llano paralizaron a los viajeros que se movilizan hacia el oriente del país - crédito @CoviandinaSAS/X

La movilidad en la vía al Llano, específicamente en el kilómetro 25 (K25+500), permanece completamente paralizada al cierre de la jornada del viernes 12 de junio de 2026, tras un bloqueo total convocado por habitantes de Cáqueza, Cundinamarca, que exigen soluciones a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y otras entidades por presuntos incumplimientos en obras y mantenimiento del corredor vial.

Pese a que, sobre las 7:45 p. m. las autoridades confirmaron que los manifestantes habían permitido reanudar la movilidad, con pasos alternos, el bloqueo total volvió a imponerse.

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“(8:20 p.m.) A esta hora los manifestantes realizan nuevamente cierre total en el K25+500. La Policía de Tránsito y Transporte atiende la situación. Esté atento a las indicaciones del personal autorizado. Seguiremos informando. ¡Su Seguridad es Nuestra Prioridad", es el reporte más reciente de la concesión encargada de la vía, Coviandina.

Reporte del estado del bloqueo en la Vía al Llano - crédito @CoviandinaSAS/X
Reporte del estado del bloqueo en la Vía al Llano - crédito @CoviandinaSAS/X

Mientras tanto, reportes de ciudadanos afectados apuntan a que las protestas no solo están afectando el ingreso al municipio con trancones de más de cuatro horas, sino que han generado un colapso en la conexión entre Bogotá y Villavicencio.

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Incluso, alegan que, aparte de los manifestantes, el caos se ha robustecido por conductores “atravesándose y mientras tanto el flujo afectado”, como comentó un usuario en redes sociales.

Los manifestantes están llamando la atención de organismos como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Invías, la concesión Perimetral Oriental de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, con denuncias sobre los compromisos adquiridos para intervenir puntos críticos de la Perimetral de Oriente que, según alegan, no se han cumplido.

“Necesitamos respuestas, necesitamos que los organismos se hagan presentes y nos den soluciones”, expresó uno de los ciudadanos que participa en el bloqueo, citado por Semana. Líderes comunitarios han afirmado que la protesta se mantendrá hasta recibir respuestas concretas de las autoridades responsables.

Los manifestantes permitieron el paso por unos minutos pero volvieron a instalar el bloqueo - crédito @CoviendinaSAS/X
Los manifestantes permitieron el paso por unos minutos pero volvieron a instalar el bloqueo - crédito @CoviendinaSAS/X

Respecto a la crítica situación, la alcaldesa del municipio, Yolima Benito, aseguró en diálogo con el mismo medio que ha seguido de cerca las mesas de trabajo con la ANI, la Gobernación de Cundinamarca, la Procuraduría Regional y el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (Iccu).

“Como primera autoridad he exigido que se siga con la adecuación, con el mantenimiento y con el arreglo de nuestra vía que conforma la vereda de Resguardo, Moya y Girón de Blancos”, afirmó Benito.

La mandataria también informó que, según la ANI, los trabajos de intervención continuarán en el corredor vial y que “no se va a retirar la maquinaria, que se continúa con el compromiso que hiciéramos de arreglar los puntos críticos”, señaló.

Sin embargo, la alcaldesa reiteró su respeto por las protestas pacíficas, pero con la advertencia de los fuertes impactos de los bloqueos totales.

Soy respetuosa de la protesta siempre y cuando se haga de una manera pacífica, responsable y en tolerancia”, expresó, aunque puntualizó que el cierre total de la vía representa una “afectación gravísima” para la movilidad hacia municipios como Choachí, Fómeque y Ubaque, además de afectar a quienes transitan por la autopista al Llano, especialmente durante el segundo puente festivo de junio de 2026.

Accidente vial en la Vía al Llano, cerca de Cáqueza - crédito @CoviandinaSAS/X
Accidente vial en la Vía al Llano, cerca de Cáqueza - crédito @CoviandinaSAS/X

Hasta la noche del viernes, la comunidad mantiene el bloqueo a la espera de respuestas formales por parte de las autoridades nacionales y departamentales.

Además, otra de las razones por las cuales sigue trancada la vía es un accidente en el mismo punto. Voceros de Coviandina comunicaron que, sobre las 7:20 p. m. “autoridades reportan reducción de carril k25+500 por siniestro vial que involucra vehículo de servicio público el cual colisiona contra talud. Personal al frente de la situación”.

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