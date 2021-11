Cony Camelo estrena ‘Sigue lloviendo’, el primer adelanto de su EP ‘Bruja’

Cony Camelo

A través de sus redes sociales, emocionada, la actriz Cony Camelo habló del lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Sigue lloviendo’, una canción que hará parte de su futuro EP, ‘Bruja’. La canción, escrita por Constanza, y producida por ella y Juan Carlos Pellegrino, productor y fundador del colectivo Systema Solar, cuenta con un videoclip que ya supera las 27.000 reproducciones. “No puedo seguir buscándote, el tiempo no lo cura ya”, canta la artista, recordada también por su participación popular novela de ‘Los Reyes’. Cony le encanta al desamor que, según la intérprete, sana el espíritu.

Camelo, en su cuenta de Instagram, contó que es una canción que rompe el corazón y que, justamente, bajo ese estado fue creada. “Ayuda a llorar, si es que lo necesitan”, detalló la cantante. De acuerdo con lo que compartió con sus seguidores, el tema fue grabado y producido en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre Palomino, Taganga y Santa Marta. “Es el camino de este año, para mi”, confesó Camelo que, además, agradeció profundamente a las personas que fueran a preguardar y a escuchar la canción en todas las plataformas digitales en las que se encuentra disponible desde la semana pasada.

Cony, así mismo, en aquella publicación, invitó a sus seguidores a escuchar sus canciones anteriores y a versionar ‘Sigue lloviendo’. “Espero que la disfruten tanto como yo haciéndola”, concluyó. “A pesar de ser en esencia una canción triste, tiene una explosión de beats pop que hacen que el oyente no se hunda en la melancolía absoluta sino que encuentre algo de paz en medio de todo lo que los recuerdos pueden generar”, se lee en la revista Shock, respecto al tema.

El video, dirigido por Kathy Gómez, transcurre en Bogotá. Cony aparece en su cama, a punto de empezar su día. Tiene escenas de ella en la que sería su casa, en las que se bañándose, preparándose un té, y acariciando a su mascota, un gato. “Tan sola con mis recuerdos, mientras afuera sigue lloviendo (...) corazón, me rompiste el corazón. Déjame que te diga cuanto me dolió tú amor”, continúa cantando Cony mientras se le ve vistiéndose y maquillándose. El EP, ‘Bruja’, estará al aire en el 2022, y contará con tonalidades de trip hop, chill, bullerengue, pop y rock.

“Muchas gracias a los que han compartido la canción, los que ya la tienen en sus playlists, los que han llorado, los que ya se la saben. Por favor mándeme todas las expresiones, todo lo que ustedes quieran, en video, o en lo que sea, para contarme cómo les ha parecido. Muchas gracias, de verdad, con todo mi corazón”, comentó Camelo en otro video publicado en su cuenta de Instagram.

En febrero de este año, en una entrevista con el diario El Espectador, Cony habló de su estadía en la Sierra Nevada de Santa Marta y de los días que compartió, haciendo música, con Juan Carlos. “Estoy en una temporada muy especial viviendo en estos climas y en estas tierras, desde diciembre del año pasado me vine para acá a pasar una temporada en Santa Marta, un poco huyendo del nuevo encierro del COVID-19, quería esta segunda etapa me cogiera en un clima más amable que el de Bogotá, me vine y coincidió con el encuentro con un productor con el que trabajé el año pasado, que produjo el himno de la guardia indígena, Juan Carlos Pegrellino y que también fue productor de la banda Systema Solar, entonces coincidí con él y como la cuarentena empezó a alargarse, nuevamente, me quedé con él haciendo música”.

Por aquellos habló de su sencillo ‘Tan bonito’, en el que estaba trabajando, y del que aseguró tenía una mezcla de sonidos propios de cumbia, samba y electrónica. Para ella su viaje a esa zona del país estuvo lleno de aprendizajes personales.





