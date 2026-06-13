Colombia

Abelardo de la Espriella se pronunció sobre caída de las acciones legales que perjudicaban su campaña: “No tenemos rabo de paja”

Al candidato presidencial le ordenaron no utilizar la camiseta de la selección Colombia y retirar la propaganda con símbolos patrios, pero mediante nuevas providencias, se puso freno a esas restricciones

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Abelardo de la Espriella aseguró que el litigio estratégico del populismo radical ha sido una herramienta política durante las últimas décadas - crédito Charlie Cordero/Reuters
Abelardo de la Espriella aseguró que el litigio estratégico del populismo radical ha sido una herramienta política durante las últimas décadas - crédito Charlie Cordero/Reuters

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció luego de que, con varias acciones legales, se buscara establecer límites a su campaña.

Por un lado, el Juzgado 120 Penal Municipal con función de Conocimiento ordenó al aspirante y al movimiento Defensores de la Patria no utilizar o exhibir la camiseta oficial de la Selección Colombiana de Fútbol con el objetivo de impulsar su campaña.

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Posteriormente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó al candidato, a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y al movimiento político que, “dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de este proveído procedan a RETIRAR toda aquella propaganda política que obre en su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales en las que se empleen símbolos patrios”.

Ambas providencias se cayeron. El 11 de junio, el Juzgado 62 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá levantó la restricción que pesaba sobre De la Espriella y el movimiento sobre usar la camiseta de la selección. Y, por su parte, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia puso freno a la orden de retirar la propaganda que tuviera símbolos patrios.

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Adicionalmente, el Consejo de Estado dejó en firme la inscripción de De la Espriella como candidato a la Presidencia, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró una investigación mediante la cual se buscaba anular su candidatura.

Ante este panorama, el aspirante aseguró que siempre ha acudido a la justicia y a la institucionalidad para “preservar los derechos”, puesto que cree que solo de esta manera es posible lograr que los ciudadanos sean tratados como iguales. Con esa reflexión, celebró las distintas decisiones que tomaron los juzgados, tribunales y el máximo juez de la administración pública que hoy lo favorecen.

El litigio estratégico del populismo radical ha sido una herramienta política durante las últimas décadas, pero ese método se les agotó. Aquí no solo sabemos litigar; nos ceñimos a la legalidad y no tenemos rabo de paja. Por eso, los tribunales independientes nos dan la razón”, escribió el candidato en X.

El candidato Abelardo de la Espriella se refirió a múltiples acciones legales adelantadas en su contra que finalmente no surtieron efecto - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El candidato Abelardo de la Espriella se refirió a múltiples acciones legales adelantadas en su contra que finalmente no surtieron efecto - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

A su juicio, por medio de la ley y la Constitución Política de Colombia, se está garantizando el goce de la democracia en el país. En consecuencia, informó que en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se presentará en las urnas portando todos los símbolos que representan su candidatura y auguró una eventual victoria en la contienda.

“Seguimos avanzando con paso firme. El 21 de junio, con nuestros símbolos e ideas protegidos por el imperio de la ley, sellaremos el triunfo que dará inicio a la Patria Milagro”, señaló.

Denuncia contra De la Espriella por presuntos nexos con el paramilitarismo

Pese a que Abelardo de la Espriella ha obtenido resultados favorables en varias instancias de la justicia, aún se enfrenta a una denuncia que fue instaurada por su contraparte: el candidato presidencial Iván Cepeda. El aspirante acudió a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciarlo por los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito.

El también senador de la República aseguró tener pruebas que demostrarían la presunta cercanía de De la Espriella con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Iván Cepeda - crédito prensa Iván Cepeda
Iván Cepeda denunció a De la Espriella por los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito - crédito prensa Iván Cepeda

“Siempre se había afirmado o presumido que De la Espriella era financiador o cómplice de la organización paramilitar, pero a raíz de los documentos que hemos venido consultando y reuniendo, podría eventualmente esclarecerse si perteneció directamente y actuó como parte de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia)”, informó Cepeda en un comunicado.

El candidato De la Espriella se pronunció posteriormente al respecto e indicó que la justicia ya investigó esos hechos y el caso quedó precluido.

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