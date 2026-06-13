Gustavo Bolívar recreó polémica entrevista de De la Espriella para hacerle campaña a Cepeda: “Unos votos bien bacanos del electorado femenino”

El exdirector del DPS mostró una foto de Iván Cepeda, candidato presidencial, para resaltar su inteligencia - crédito @GustavoBolivar/X

El exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar aprovechó una reciente polémica en la que se vio envuelto el candidato presidencial Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) para hacerle campaña al aspirante Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico).

El exfuncionario publicó un video en sus redes sociales en el que recreó una entrevista que dio De la Espriella en el programa Piso 8 FM de Jhovanoty. En ese espacio de conversación, el aspirante de la derecha incurrió en un acto catalogado como “acoso”: mostró una foto suya y le pidió a una periodista que se fijara en el tamaño de sus partes íntimas.

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“Esa foto la podemos publicar porque con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino (...). ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí, cariño? Acércala y dime qué ves ahí, acércala, hazle zoom. No mi amor, ¿pero qué más ves? No seas tímida”, dijo el candidato de la derecha en la entrevista.

Gustavo Bolívar recreó las declaraciones que dio Abelardo de la Espriella en una entrevista que dio en el programa Piso 8 FM - crédito John Paz/Colprensa - Luisa González/Reuters

Bolívar adaptó lo ocurrido para resaltar la inteligencia y el conocimiento que, a su juicio, son característicos de Iván Cepeda. Empezó diciendo que, gracias a una foto del candidato presidencial de izquierda, sería posible atraer la atención y los votos de algunas mujeres:

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“Con esta foto, Iván Cepeda se va a ganar unos votos bien bacanos del electorado femenino”, indicó el exdirector.

Luego, le mostró la fotografía una joven que apareció en el video y repitió las palabras que utilizó el aspirante De la Espriella en la polémica entrevista que dio en Piso 8 FM: “¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí, cariño? Pero deja la timidez, hazle zoom, hazle zoom”.

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Finalmente, expuso la imagen de Cepeda, que corresponde a un montaje en el que se muestra un cerebro, y afirmó: "Es que realmente Iván Cepeda lo tiene más grande”.

Gustavo Bolívar resaltó la inteligencia de Iván Cepeda Castro en un video en el que mostró un fotomontaje en el que se resalta su cerebro - crédito Colprensa

Las críticas contra De la Espriella por su conducta en la entrevista

El aspirante de la derecha fue blanco de todo tipo de señalamientos por haber instado a una periodista a que viera una foto suya e hiciera algún comentario sobre el tamaño de sus genitales. Fue tildado de machista y misógino y la misma comunicadora dio a conocer cómo se sintió en ese momento.

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“No fue un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”, indicó la periodista en su cuenta de X.

El aspirante presidencial reaccionó con un mensaje en el que se disculpó por lo ocurrido. En su declaración, justificó su conducta y recalcó que su intención no fue incomodar u ofender a la comunicadora. Aclaró que se trató de una broma que surgió en medio de una conversación en la que estaban hablando sobre su cuerpo.

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Abelardo de la Espriella se disculpa públicamente con la periodista Laura Rodríguez tras incidente en Piso 8 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Todo ocurrió en un contexto humorístico y como parte del juego que se estaba dando en un programa de humor sobre mis partes íntimas y sobre un supuesto implante de silicona, mencionado por los anfitriones (...). Mis sinceras disculpas, Laura. Lo lamento”, expresó De la Espriella.

Posteriormente, el Juzgado 129 Penal Municipal con función de Conocimiento de Bogotá ordenó al candidato publicar una declaración pública en la que debía retractarse y pedir disculpas, pero no precisamente por lo que pasó con la periodista. La orden se orientó a pedir perdón por asegurar que el electorado femenino lo apoyó en las urnas únicamente porque vio sus partes íntimas en la foto.

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El candidato Abelardo de la Espriella deberá disculparse por sus declaraciones en la entrevista que dio en Piso 8 en un término de 48 horas - crédito Fallo de Tutela N° 2026-0170 del 1 de junio de 2026/Juzgado 129 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá

“ORDENAR al señor ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión publique una declaración pública dirigida a la ciudadanía en la cual se retracte y se disculpe por las expresiones hechas en el programa piso 8 ya analizadas en este fallo”, detalló el juzgado en el fallo de tutela N° 2026-0170 del 1 de junio de 2026.