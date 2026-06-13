Colombia

Hombre se salvó de secuestro al lanzarse de un vehículo en movimiento en Medellín: hay dos capturados

Policías que estaban patrullando la vía se percataron de que la víctima estaba intentando escapar de los raptores, padre e hijo, que buscaban llevarlo a otro municipio para extorsionar a sus familiares

Guardar
Google icon

El hombre logró escapar de un secuestro en Medellín tras lanzarse de una camioneta en movimiento en El Poblado - crédito @ManuelVillaMe/X

Un hombre logró salvarse de un secuestro en el barrio El Poblado, en el sur de Medellín, tras lanzarse de un carro en movimiento para poder escapar de dos hombres que intentaban hacerle daño.

El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles 10 de junio de 2026. El reporte oficial indicó que la víctima fue intimidada y obligada a abordar una camioneta por los presuntos secuestradores, que intentaron dejarlo indefenso con una sustancia química, en el interior del vehículo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, aún consciente de la atemorizante circunstancia, en un momento de descuido de sus captores, el hombre consiguió abrir la puerta derecha posterior del vehículo en marcha y se lanzó sobre la vía. La escena llamó la atención de las autoridades que decidieron actuar con rapidez.

Hombre se lanzó de un carro para evitar ser secuestrado - crédito captura de pantalla Secretaría de Seguridad de Medellín
Hombre se lanzó de un carro para evitar ser secuestrado - crédito captura de pantalla Secretaría de Seguridad de Medellín

Las imágenes del episodio fueron registradas por cámaras de seguridad del sector, que fueron obtenidas por las autoridades.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que el operativo realizado por los policías no solo permitió proteger a esta víctima, sino “capturar en flagrancia a dos presuntos responsables, padre e hijo de 46 y 25 años. Según las investigaciones preliminares, habrían utilizado una sustancia para dejar a la víctima en un estado de indefensión y luego llevárselo a Segovia para exigirle dinero a sus familiares”.

PUBLICIDAD

El secretario de Seguridad confirmó que padre e hijo fueron dejados a disposición de la Fiscalía por los delitos de secuestro y lesiones personales.

Militares frustraron secuestro extorsivo en Nariño

El jueves 11 de junio de 2026, voceros del Ejército Nacional confirmaron el rescate de un ciudadano que permanecía secuestrado en zona rural de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño,

Según la información suministrada desde la institución, la operación fue ejecutada por tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 16 de la Fuerza de Tarea Hércules, en coordinación con la Armada Nacional y la Policía Nacional.

La víctima, un mecánico que había sido retenido durante cinco días por integrantes de la estructura 30 del grupo armado organizado residual, GAO-r Bloque Occidental Jacobo Arenas, fue liberada ilesa tras la intervención de las autoridades.

Ciudadano rescatado por soldados del Ejército en Nariño - crédito Ejército Nacional
Ciudadano rescatado por soldados del Ejército en Nariño - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con el testimonio entregado a las autoridades, el hombre fue sometido a maltratos físicos y psicológicos, así como a humillaciones, mientras sus captores exigían el pago por su liberación.

Las tropas lograron ubicar el sitio de cautiverio y ejecutar la operación militar sin que los familiares tuvieran que cumplir con la exigencia económica. El ciudadano fue puesto bajo protección y recibió atención médica y acompañamiento tras su rescate. Las autoridades aún adelantan investigaciones para identificar y judicializar a los responsables del secuestro.

De la misma manera, se conoció que el cobro exigido a los familiares de la víctima era una suma de 60 millones de pesos,

Desde el Ejército Nacional se reiteró su compromiso con la protección de la población civil de las estructuras ilegales y se anunció la continuidad de operaciones conjuntas e interinstitucionales para contrarrestar las acciones de los grupos armados organizados en el departamento de Nariño.

Familia con bebé de seis meses había sido secuestrada con fines extorsivos en Huila

Días antes, las autoridades comunicaron que tropas del Gaula Militar Huila, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, rescataron sana y salva a una familia que había sido secuestrada en el corregimiento El Caguán, zona rural de Neiva. Entre las víctimas se encontraba un menor de seis meses de edad.

La operación se desencadenó luego de que la pareja y su hijo salieran, el 28 de mayo de 2026, hacia El Caguán tras recibir una falsa oferta laboral para administrar una finca ganadera.

La familia fue rescatada por las autoridades, luego de varios días de secuestro y ser abandonada en una zona rural - crédito Ejército
La familia fue rescatada por las autoridades, luego de varios días de secuestro y ser abandonada en una zona rural - crédito Ejército

Fueron cuatro los individuos que interceptaron a la familia al llegar al corregimiento y la trasladaron a una zona apartada.

Horas después, los familiares comenzaron a recibir mensajes y llamadas intimidatorias, en las que un hombre, que se identificó como supuesto comandante de un frente de las Farc, exigía cinco millones de pesos a cambio de la liberación y amenazaba con atentar contra la vida de las víctimas.

Tras la denuncia, se activó la operación de rescate, que incluyó presiones a los secuestradores mediante cierre de rutas y cerco operacional. Los delincuentes abandonaron a las víctimas, que fueron localizadas ilesas y posteriormente reunidas con sus familiares.

Temas Relacionados

Secuestro extorsivoMedellínCarro en movimientoInseguridadColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: continúa la polémica alrededor de la campaña de Abelardo de la Espriella, Corte Suprema se pronunció

El aspirante a la Casa de Nariño ha sido duramente cuestionado por el uso de la camiseta de la Selección Colombia y publicidad relacionada con los símbolos patrios durante la contienda electoral

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: continúa la polémica alrededor de la campaña de Abelardo de la Espriella, Corte Suprema se pronunció

Prepárese si va a salir en puente festivo por la vía al Llano: se registra bloqueo total por protestas

Coviandina comunicó que no hay hora estimada de apertura de la vía, afectada por un bloqueo de la comunidad del municipio de Cáqueza contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por incumplimientos en obras

Prepárese si va a salir en puente festivo por la vía al Llano: se registra bloqueo total por protestas

Periodistas españoles clasificaron las camisetas de las 48 selecciones del Mundial: así le fue a Colombia

En dos videos, los comunicadores hicieron un ranking de los atuendos de las selecciones participantes, tanto de local como de visitante

Periodistas españoles clasificaron las camisetas de las 48 selecciones del Mundial: así le fue a Colombia

Gustavo Bolívar recreó polémica entrevista de De la Espriella para hacerle campaña a Cepeda: “Unos votos bien bacanos del electorado femenino”

El candidato presidencial de la derecha fue criticado por haber mostrado una foto suya e insistirle a una periodista para que se fijara en sus partes íntimas. Dijo que con esa fotografía se ganó el apoyo de algunas mujeres en las urnas

Gustavo Bolívar recreó polémica entrevista de De la Espriella para hacerle campaña a Cepeda: “Unos votos bien bacanos del electorado femenino”

Abelardo de la Espriella se pronunció sobre caída de las acciones legales que perjudicaban su campaña: “No tenemos rabo de paja”

Al candidato presidencial le ordenaron no utilizar la camiseta de la selección Colombia y retirar la propaganda con símbolos patrios, pero mediante nuevas providencias, se puso freno a esas restricciones

Abelardo de la Espriella se pronunció sobre caída de las acciones legales que perjudicaban su campaña: “No tenemos rabo de paja”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Caso Blessd: la jueza aplazó la decisión de enviar o no a la cárcel al cantante y fijó nueva fecha para la emisión del fallo

Caso Blessd: la jueza aplazó la decisión de enviar o no a la cárcel al cantante y fijó nueva fecha para la emisión del fallo

Ozuna anunció su regreso a Colombia con dos presentaciones: esto es lo que se sabe del paso de su gira por el país

Zoe Gotusso y los secretos de su álbum tributo a Roberto Carlos: “Animarme a hacer un disco que no escribí, me desafió un montón”

Esta es la historia de Jessie Reyez, la cantante de raíces colombianas que actuará en la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Ella es Shakibecca, imitadora venezolana de Shakira que se volvió viral tras supuesta suplantación en la inauguración del Mundial 2026

Deportes

Periodistas españoles clasificaron las camisetas de las 48 selecciones del Mundial: así le fue a Colombia

Periodistas españoles clasificaron las camisetas de las 48 selecciones del Mundial: así le fue a Colombia

Atlético Nacional “le cortaría las alas” a Juan Manuel Rengifo: esta sería la razón para no venderlo

La Selección de Portugal llegó a Estados Unidos encabezada por Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva

Venta de boletería para el partido Uzbekistán vs. Colombia superaría la apertura del Mundial 2026: esta sería la cifra

Extécnico de Uzbekistán le envió duro mensaje a los aficionados antes del debut en el Mundial 2026: “No esperen mucho”