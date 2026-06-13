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La Selección de Portugal llegó a Estados Unidos encabezada por Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva

El cuadro lusitano llegó a Palm Beach, sede de su concentración durante la primera fase del encabezado por sus dos principales referentes

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La Selección de Portugal aterrizó en Palm Beach, Florida, para instalar su concentración en Estados Unidos durante la fase de grupos del Mundial - crédito Jim Rassol/Reuters
La Selección de Portugal aterrizó en Palm Beach, Florida, para instalar su concentración en Estados Unidos durante la fase de grupos del Mundial - crédito Jim Rassol/Reuters

La Selección de Portugal aterrizó el viernes 12 de junio en Palm Beach (Florida), sede de su concentración en Estados Unidos durante la fase de grupos del Mundial, donde se encuentra la residencia oficial del presidente estadounidense, Donald Trump.

La expedición portuguesa tocó tierra en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach poco antes de las 7:00 p. m. hora local. Los primeros en bajarse de la aeronave fueron Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva, dos de los referentes del combinado lusitano, siendo captados por los medios de comunicación acreditados.

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Tras el desembarco, el seleccionado subió a un autobús que lo trasladó hasta el lujoso Four Seasons Resort Palm Beach, el hotel donde se alojarán los jugadores, durante toda la primera fase del certamen.

De acuerdo con la información suministrada a través de su página web, el resort de cinco estrellas está ubicado en el corazón de Palm Beach, frente al océano Atlántico. Cuenta con un tramo privado de playa, y garantiza la privacidad de sus huéspedes.

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Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva fueron los primeros en bajar del avión en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach ante los medios acreditados - crédito Jim Rassol/Reuters
Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva fueron los primeros en bajar del avión en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach ante los medios acreditados - crédito Jim Rassol/Reuters

Entre los múltiples millonarios que acoge la isla se encuentra el propio Trump, quien posee su residencia oficial en Mar-a-Lago, una mansión de 126 habitaciones convertida en un club privado ultraexclusivo, separada por apenas seis kilómetros del hotel de Portugal.

Los entrenamientos del combinado luso tendrán lugar un poco más hacia el interior, en unas instalaciones ubicadas en la también exclusiva localidad de Palm Beach Gardens, que ya fueron especialmente adecuadas para recibir a los 26 jugadores y el cuerpo técnico liderado por Roberto Martínez.

El hotel de Portugal en Palm Beach queda a unos seis kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia oficial de Donald Trump - crédito Jim Rassol/Reuters
El hotel de Portugal en Palm Beach queda a unos seis kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia oficial de Donald Trump - crédito Jim Rassol/Reuters

El primer entrenamiento en suelo americano tendrá lugar este sábado 13 de junio, cuatro días antes del estreno de Portugal en el Mundial contra República Democrática del Congo en Houston (Texas), lugar donde también afrontarán su segundo partido de la fase de grupos ante Uzbekistán.

La escuadra capitaneada por el “Bicho” quedó encuadrada en el grupo K, junto a Colombia y Uzbekistán, además del conjunto africano. El último encuentro será ante el combinado sudamericano en Miami, a escasos kilómetros de su lugar de concentración.

Los entrenamientos de Portugal se realizarán en Palm Beach Gardens, en instalaciones adaptadas para los 26 jugadores y el cuerpo técnico de Roberto Martínez - crédito Jim Rassol/Reuters
Los entrenamientos de Portugal se realizarán en Palm Beach Gardens, en instalaciones adaptadas para los 26 jugadores y el cuerpo técnico de Roberto Martínez - crédito Jim Rassol/Reuters

Portugal era una de las últimas selecciones que faltaban por viajar a Norteamérica para la disputa del Mundial, que comenzó el pasado 11 de junio en México. Los dirigidos por el español Roberto Martínez sellaron su preparación para el torneo de selecciones luego de dos amistosos con los que se despidieron de su público con victorias ante Chile y Nigeria, ambas por marcador de 2-1.

Cristiano Ronaldo y su desafiante frase antes de viajar con Portugal al Mundial

El futbolista, que representa a Al-Nassr y suma ya 41 años, sostuvo que se siente en óptimas condiciones físicas y afronta la cita mundialista con “bastante alegría” y una cuota considerable de esperanza.

Antes de partir desde el complejo Cidade do Futebol, en Oeiras, el delantero respondió tanto a los optimistas como a los escépticos sobre el papel de Portugal en el torneo. “Físicamente, estoy bien, ¿no han visto los partidos?”, replicó desafiante cuando le consultaron por su estado, dejando claro que su edad no es un obstáculo. En su sexto Mundial consecutivo, Ronaldo asume un papel central no solo como jugador, sino como referente de una generación que, según sus palabras, puede “dar mucha alegría al pueblo portugués”.

Frente a los periodistas, el delantero de 41 años expresó: “Afrontamos el Mundial con bastante alegría, sabemos que el Mundial es siempre una competición especial, igual que la Eurocopa, y vamos con mucha esperanza. ¿Físicamente? Estoy bien, ¿no has visto los partidos?”, fue la frase completa sobre su estado.

La aclaración sobre su estado físico se remonta a la lesión que sufrió en marzo durante la victoria 3-1 del Al-Nassr ante el Al Fayha, en ese encuentro el delantero se retiró del campo de juego por molestias musculares en la parte posterior del muslo derecho y, tras los exámenes médicos, el club le diagnosticó una lesión muscular que lo obligó a atravesar un proceso de recuperación y tratamiento especializado.

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