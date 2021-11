Con estas emotivas palabras se refirió Kathy Sáenz a su matrimonio con Sebastián Martínez

Foto: Instagram @SebastianMartinezN

Entre toda la información que se pueda encontrar en torno al entretenimiento nacional – sea en programas televisivos, revistas o portales – sobresalen artículos enfocados en noviazgos o matrimonios sólidos a lo largo y ancho de las décadas y, tras de esto, se habla de “los tips”, “la clave” y otras cosas por el estilo para desarrollar una satisfactoria relación sentimental duradera. Por ejemplo, entre este grupo de matrimonios estables que hacen parte del terreno de la farándula nacional está el de Kathy Sáenz y Sebastián Martínez.

Diciembre de 2008 fue la fecha fijada en el calendario para que se unieran en matrimonio, por lo tanto, ya van por sus casi trece años de aniversario. Y, ad portas de la celebración, la actriz escribió un manojo de palabras cariñosas destinadas a su esposo con las que subraya gratamente la unidad en que logran convertirse como pareja por cuenta de su amor y firmeza de su vida matrimonial.

“Nuestra vida juntos … el mejor plan… la dicha de compartir un matrimonio y lo profundo que implica esta palabra … cómo dice mi Maestro: - “Un matrimonio feliz es lo más cercano a estar con Dios”- Gracias a ti mi Sebastián Martínez por ser el complemento perfecto de mi vida, por ser mi otro yo, que siente y sabe todo de mí, donde la luz del amor permea nuestros rincones más profundos, y nos volvemos uno solo”, redactó Saénz en Instagram.

Post en Instagram de Kathy Sáenz. Foto: @kathysaenzh

Es de recordar que, en lo transcurrido de sus años como pareja, los actores han tenido un hijo, quien recibió por nombre Amador. El niño ya va por sus doce años de vida. Empero, anteriormente Kathy Sáenz ya había vivido la experiencia de ser madre, de hecho, lo hizo en dos ocasiones, pues sus hijas con su entonces esposo Sammy Bessudo fueron: Shenoa y Alana.

En las más de 800 publicaciones que ha realizado la actriz bogotana en su Instagram – hasta la fecha – sobresalen fotografías de su familia, tanto instantáneas en las que se retrata únicamente con Sebastián Martínez, como otras en las que también escribe orgullosas palabras de madre para sus hijos o cuenta alguna anécdota o experiencia con ellos, por ejemplo, en noviembre de 2020 rememoró por escrito el origen del nombre de su hijo con el también actor.

“Cuando tenía un mes de embarazo, un día tendiendo mi cama me llega el nombre de “Amador”, literalmente me lo dictaron. Fue una experiencia diferente porque nunca me había pasado... jamás había escuchado Amador como nombre, pero sí como apellido. Quedé extrañada y se lo conté a Tian ... decidimos esperar a que el embarazo progresara más y ver si encontrábamos otro nombre, la realidad fue que nunca hubo otro nombre que nos resonara tanto para este ser tan divino que venía en camino y como había ocurrido desde el primer momento así́ quedó el nombre de nuestro amado hijo: “Amador”””

Post en Instagram de Kathy Sáenz. Foto: @kathysaenzh

Un poco de la carrera como actriz de Kathy Sáenz:

Dejando de lado su pasado como virreina en el Concurso Nacional de la Belleza del año 1992, la bogotana cuenta con una nutrida carrera actoral. Ha plasmado su talento en este campo en ‘Amor en la plancha’ (2003), ‘Juegos prohibidos’ (2005) – proyecto en el que conoció a Sebastián Martínez – ‘Primera dama’ (2011), ‘Los graduados’ (2014), ‘La gloria de Lucho’ (2019) y la lista podría seguir.

También ha dado su aporte actoral al cine en largometrajes como ‘Amores peligrosos’, lanzado en 2013 con Antonio Dorado Zúñiga como director.

SEGUIR LEYENDO: