Aida Morales abrió su corazón, se refirió a la pérdida de su hijo y su compromiso con los niños

Tomada de Instagram @aidamoralesactriz

Aida Morales es una de las personalidades del entretenimiento más queridas por los colombianos. Esta tolimense, que desde la pandemia tomó la decisión de mover su lugar de residencia a zona rural del departamento de Cundinamarca, ha desarrollado todo tipo de actividades sociales para promover la cultura y capacitar a los lugareños en el arte de la actuación.

En entrevista con ‘Lo Sé Todo’, la actriz contó lo que significó para ella la pérdida de su hijo y por qué apoya la labor social con fundaciones que quieren cumplir los sueños de aquellos infantes que padecen de enfermedades terminales o tienen poca expectativa de vida.

“A mí los niños me mueven mucho porque yo tuve que enterrar un hijo y yo creo firmemente que las madres no deberíamos enterrar hijos, las madres no deberíamos pasar por ese dolor. Pero hay que afrontarlo muchas veces y poder regalarles a estos niños un sueño, ya sea porque logren pasar ese momento tan duro que están pasando o porque se queden en el camino, vale la pena cumplirles un sueño y a las madres, para que sientan que cumplieron con ellos también”, señaló la actriz para el programa de entretenimiento del Canal 1.

Entre los detalles que contó sobre la pérdida de su hijo, mencionó que es imposible olvidar y superar por completo una situación como esa, ese recuerdo se viene a los pensamientos y el dolor se asoma a los ojos. Sin embargo, resaltó que se aprende a vivir y a darse cuenta de la valentía que tienen las mamás en su corazón para superar las adversidades.

“Las madres, así como somos capaces de dar vida, somos capaces de sobrepasar eso y una madre que supera un momento como ese, de tener que enterrar un hijo y vivir sin enloquecerse, creo que es capaz de hacer cualquier cosa”, señaló para ‘Lo Sé Todo’.

Y agregó: “Uno logra entender que estos angelitos vienen a una misión, que cumplen un tiempo en la tierra y en la compañía nuestra pero también es algo que uno tiene que vivir por alguna razón, ya sea para ser mejor ser humano, para crecer, para ascender, para lo que se quiera, depende de la creencia de muchos. Entonces, a mí donde me llamen que haya niños, allá voy de cabeza”, concluyó la actriz.

El dolor de perder a su madre

El pasado 28 de julio, la actriz habló para el mismo programa de entretenimiento sobre el fallecimiento de su madre, un dolor que debió afrontar como uno de sus retos más difíciles. Tras la partida de su progenitora, Aida Morales dedicó un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram y esto fue lo que dijo a ‘Lo Sé Todo’ sobre cómo vivió este momento.

Tomada de Instagram @aidamoralesactriz

“Fue una sorpresa, no lo esperaba porque por fortuna mi mamá se valió por ella misma, tuvo claridad en su mente siempre, pero se fue y se fue con la paz que quise y todos sus hijos queríamos que se fuera, es doloroso, pero la despedimos con el profundo amor con el que ella nos crio y que nos dejó. Esperó hasta que vinieran sus hijos a darle ese último abrazo, ese último beso, a hablarle al oído, me dio la oportunidad de besarle desde el dedo gordo del pie hasta la frente, agradeciéndole por todo y eso es lo que vale”, fueron las palabras con las que describió el momento que pasó junto a su madre.

Resaltó que, pese al dolor, hay que hablar del tema, reconocer que es un sentimiento que cualquier persona puede tener: “Mi madre me respira todos los días en la nuca, la tengo presente, a veces pienso que no sueño con ella porque está todavía en este plano”.

