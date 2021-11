Carla Giraldo se refirió a las críticas que ha recibido luego de su participación en ‘Masterchef Celebrity’

Masterchef: Esto fue lo que se ganó la actriz Carla Giraldo al ser la vencedora en el reality. @carlagiraldo

Luego de su participación en ‘Masterchef Celebrity’, Carla Giraldo habló acerca de los constantes comentarios negativos que recibe a través de redes sociales por cuenta de sus palabras y acciones durante el concurso en contra de otros participantes como Liss Pereira o Frank Martínez, con quien al final se dejó ver muy unida.

En una reciente entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, la actriz se refirió a las constantes críticas que recibe, el porqué no es partidaria de mostrar constantemente a su familia a través de las redes sociales y aseguró que los comentarios de los internautas no la trasnochan ni la definen como persona.

“Si claro que si, hay cosas que te afectan y hay cosas que te molestan, como hay cosas que te hieren el corazón, pero todo pasa, a veces no somos tan fuertes y hay que hacer caso omiso, gracias a Dios no estoy sola, tengo a mis hijos, tengo a mi marido que son mis cimientos, yo ahí me derrumbo y ellos me levantan”, aseguró la ganadora del ‘reality’ para el programa de chismes de Canal 1.

Agregó que la vida la ha premiado en cada etapa, por lo que considera que no es una mala persona como aseguran algunos internautas, “No sé si la vida premie tanto a las malas personas, yo me siento muy feliz y muy honrada con lo que la vida me regala, no me falta nada y vivo rodeada de amor”.

En muy pocas ocasiones la ganadora de ‘Masterchef’ ha mostrado a su familia a través de las redes sociales, una de las razones es porque siente que no deben ser expuestos como una feria, como si lo hacen otras celebridades.

“Mostrar a mi familia ¿para qué?, para que la critiquen, o que me digan cómo les parece, a mí no me interesa qué les parece a los demás, a mí me interesan lo que a mi me brindan, la paz y la armonía que me dan”, concluyó la actriz para ‘Lo Sé Todo’.

Un romántico recuerdo junto a su esposo

El pasado 4 de noviembre, Giraldo publicó una fotografía en sus historias de Instagram en la que se le ve posar con su pareja y escribió: “Eres el amor más lindo del mundo. Gracias amor mío, gracias por besar mis heridas y amar mis cicatrices. Te amo”.

Cabe mencionar que, la imagen que compartió Giraldo era una datada en 2019 caminando por lo que parece ser el barrio chino de Nueva York, fotografía que fue editada a blanco y negro para darle algo más de dramatismo al momento.

Mauricio Fonnegra y Carla Giraldo. Foto: Instagram @carlagiraldo

En ese momento, Carla Giraldo acompañó la instantánea con el texto:

“¡Caminar juntos de la mano el mejor motivo para sonreír! Te amo mi amor, feliz cumpleaños. Gracias por regalarme tanta vida. Soy muy feliz y orgullosa de tenerte, te amo infinito. El amor de mi vida”.

La relación con Mauricio tuvo sus inicios en 2014 y, a lo largo del tiempo que han compartido, la pareja ha vivido la experiencia de convertirse en padres en dos ocasiones. El primero en llegar a integrar la familia fue Adrián, quien nació por la misma fecha en que la pareja iniciaba su relación y en 2015, aterrizó en la familia Fonnegra Giraldo, el pequeño Damián.

En lo que se refiere al campo profesional, se sabe que el esposo de la actriz destaca como un reconocido DJ de música techno.

