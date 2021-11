Así será la reactivación total del entretenimiento en Bogotá: tendrá que cargar carné de vacunación

Desde el próximo 16 de noviembre, Bogotá tendrá aforos al 100% en la industria del entretenimiento y por eso, la Alcaldía capitalina volvió a expedir un pronunciamiento donde insta a varios entidades a solicitar el carné de vacunación para el ingreso de los ciudadanos.

En ese orden de ideas, desde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), así como representantes de otras entidades como Tu Boleta, Asobares, Movistar Arena y la Asociación colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés) confirmaron que, tan pronto se habrá la ciudad, requerirán de los certificados que avalen la inmunización contra el coronavirus a quienes quieran entrar a sus establecimientos.

Por su parte, la junta directiva del Movistar Arena aseguró que ya están trabajando en toda una serie de protocolos que le permitan a la ciudad no solo tener las vacunas para aplicarlas a los ciudadanos, sino cumplir con los parámetros establecidos por los Gobiernos nacional y distrital.

“Más de 800 mil personas han sido vacunadas en el Movistar Arena. Vemos con agrado todo el proceso que ha tenido Bogotá en materia de vacunación para lograr una reactivación económica segura”, declaró esta mañana Luis Guillermo Quintero, gerente del Movistar Arena.

A ese punto de vista se sumó el de la dirección de Asobares, quien asegura que la imposición del carné de vacunación es con el fin de preservar la salud de los bogotanos. Sin embargo, pidió conocer cuál será la entidad que supervisará que esa práctica se cumpla a como dé lugar.

“La preocupación no es tener que cumplir una medida más, sino cuál es la entidad que nos va a vigilar el cumplimiento. La medida nos exige pedir el carné, pero no nos podemos hacer responsables de la veracidad del documento. Partiremos de la buena fe, pero no puede caer sobre nosotros la responsabilidad de verificar si el carné es verídico o no. (...) Nuestros empresarios están listos para comenzar a solicitar el carné en los establecimientos comerciales. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que asista a los puntos y se vacune”, comentó Adriana Plata, presidenta ejecutiva de Asobares Colombia.