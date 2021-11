David Barguil asegura que elegir a Gustavo Petro es “un salto al vacío”

Los arremetimientos políticos siguen tomándose la esfera política colombiana y el senador David Barguil, candidato oficial a la Presidencia del Partido Conservador, no se guardó sus perspectivas sobre las propuestas económicas que su contrincante en las urnas, el también senador Gustavo Petro, ha lanzado en las últimas semanas.

Durante uno de sus eventos promocionando el Pacto Histórico, el jefe de la Colombia Humana dijo que si llega al poder podría reestructurar la exploración petrolera en el país y realizar cambios de fondo en uno de los sectores que más presupuesto le traen a la nación.

“Yo he propuesto cesar la exploración de petróleo. Colombia tiene que dejar el 80 % de los yacimientos carboneros bajo tierra y eso amerita todo un programa de transición. Hay que luchar por una especie de fondo de compensación global para las economías dependientes de los fósiles”, dijo Petro en octubre pasado durante el Congreso Nacional de Minería.

Al respecto, el senador Barguil se pronunció en diálogo con Infobae y dijo que si él llega al poder no “estatizará la economía”, ni promoverá las ideas “populistas” que Petro y los líderes de lo que llamó la “izquierda radical” le quieren vender a Colombia.

“La solución a esos problemas no son esas ideas populistas que ya fueron aplicadas en otros países y lo que generan es un empobrecimiento generalizado de la sociedad. No es estatizar la economía, no es regular precios, no es gastarse el ahorro pensional de la gente. Incluso se ha llegado a plantear que acabemos la industria de los hidrocarburos y de la minería, industria que le garantiza al país ingresos por 23 billones de pesos entre impuestos y regalías. Cuidado con un salto al vacío que termine destruyendo el aparato económico y empobreciendo a todos los colombianos, como ha sucedido en otros lugares”, expresó el precandidato ‘azul’.